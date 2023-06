Beyond Jazz на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски е пътуване отвъд границите към любовта и творческата чистота

Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски записаха първи дуетен албум, предаващ в пълнота очарованието на симбиозата между глас и пиано. Beyond Jazz е роден от личностните и професионални дълбочини на двамата артисти. Проектът извира от това пространство в музиката, което позволява свободата да бъдеш такъв какъвто си с всички пластове и натрупвания, поставяйки в центъра на изпълненията любовта и чистотата.

Появата на Beyond Jazz е предшествана от дългогодишно сътрудничество на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски, както и от техни дуо изяви. Идеята за тях се заражда покрай рождения ден на вокалистката, който е през месец януари. Тези концерти те наричат „Мирослав и Мирослава“ и за тях двамата през годините подбират динамичен репертоар, водени предимно от интуицията си. „Ние сме извън всякаква концепция, така че се отдаваме на много първосигнални решения и избори, които после осъзнаваме защо точно сме направили.“ – разкрива Мирослава Кацарова в интервю за Jazz FM.

Много често нейната съвместна работа с Мирослав Турийски остава скрита за публиката, тъй като преди предстоящи събития двамата обичат да обменят идеи на спокойствие в репетиционната и смело се отдават на музикални експерименти. За този етап от работата им Мира споделя: „Винаги, когато правим нещо, първо с Миро се събираме и някак си изтласкваме отвътре това, което може да се прояви през музиката. Това е много любим мой процес. Той отключва у мен различни неща като пеещ човек и ме кара много да работя после, защото Мирослав е много великодушен, но успоредно с това е и безкомпромисен.“

Съвсем естествено дългогодишното сътрудничество на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски намира своя израз в дуетния албум Beyond Jazz. „През годините съм правила толкова много версии на различен музикален материал, правили сме много авторски песни, но винаги е имало песни, които са ме привличали, но поради някаква причина съм отлагала да ги запиша, да ги изразя по много категоричен начин. И ето, това са тези песни.“ – казва Мира за репертоара в Beyond Jazz. Проектът, в който се преплитат различни настроения и цветове, в голямата си част е поклон пред песенното изкуство на изминалия век. Албумът включва версии на класики като Both Sides Now на Джони Мичъл, Human Nature на Майкъл Джаксън и Don’t Explain на Били Холидей. Първият сингъл – Amapola, беше още по-далечно пътуване назад във времето, тъй като песента е създадена през далечната 1920 г. от Хосе Мария Лакайе Гарсия. Версията на Practical Arrangement е поглед към по-новото творчество на Стинг, който успешно продължава да поддържа репутацията си на един от големите съвременни майстори-автори на песни. В подбора на музикалния материал в Beyond Jazz своето място намират и няколко оригинални композиции. Сред тях се открояват изключително светлата и мелодична „Под небето на Пловдив“, както и претърпялата сериозни метаморфози „Ириси“, която в албума на Мирослава Кацарова с филмова музика My Cinema беше включена като заглавната песен.

Дуетният формат е много разголващ и давайки си сметка за това, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски създават един честен албум, в който влагат себе си без страх. И двамата артисти са наясно със себе си, знаят какво правят, оставяйки егото на заден план без излишно изпъкване и музикални демонстрации. Този много фин момент в Beyond Jazz Мирослава Кацарова коментира така: „Напоследък това като че ли ми е най-важно за изкуството – произведението да е дотам автентично, че да те изразява напълно. Автентизмът в изкуството ми е много по-важнен от всичко друго вече. И този албум е точно такъв. Той е много сдържан. Той е едновременно интровертен и екстровертен.“ Певицата прави и още едно много важно уточнение: „Това не е албум на вокалист, зад който чинно стои пианист, а по-скоро и двамата с Миро сме равноправни и всеки един дава своята създадена през годините естетика, стилистика, отношение към музиката, така че и двамата сме абсолютно равностойни. И пианото, и гласът си партнираме, така че да можем да не се обезличим, но в същото време най-важното нещо си остава музиката, самата песен.“

Всяка една от песните в Beyond Jazz има своя атмосфера и разкрива уязвимостта на музикантите, сближавайки ни с тяхната човечност чрез богатството на тембъра, потреперванията на гласа, паузите и тишината. Заслуга за това силно въздействие на звука има Младен Димитров, който е саунд дизайнер на целия албум, а записите са направени в неговото MD Studio. „Младен направи невероятни неща за нас и накрая саундът е по-хубав от това, което можех да си представя. Аз съм му безкрайно благодарна за тази много честна звукова концепция.“ – казва вокалистката.

Следвайки своя порив към творческа свобода и усета си за вкус и мяра, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски решават да нарекат своя съвместен албум Beyond Jazz, тъй като в това противоречие, отпращащо ни, от една страна, отвъд джаза и, от друга, ситуиращо ни отново в него, се крие нагласата на самите артисти. Те подбират репертоар, водени от любовта си към музикалното изкуство като цяло, а не само към конкретен стил. Но думата „джаз“ в заглавието, на което някои от най-големите имена в жанра гледат пренебрежително, Мира осмисля така: „Ако трябва да бъда откровена, аз харесвам много тази дума „джаз“, защото в нея се съдържа един огромен код от настроения, от истории, от естетика, от вкус, от философия за живота, от психология, дори от нравственост.“ Цялото интервю на Таня Иванова с певицата може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Албумът Beyond Jazz на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски ще бъде достъпен в дигиталните платформи. Музика от него за първи път чу пловдивската публика в неделя, а концертната среща в София е на 22 юни в Пространство за култура „Портрет“ от 20 ч. Предстои Beyond Jazz да достигне до своята аудитория и на физически носител, а музикантите са избрали това да е винил.

Beyond Jazz се осъществява с частичната финансова подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески стипендии“.