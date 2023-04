Албумът Beyond Jazz на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски – поклон пред песенното изкуство на XX в.

В съвършено различна звучност от току-що представената ѝ програма Bluetronic е новият албум на Мирослава Кацарова. „Той е с музика, вдъхновена от песенното изкуство на ХХ в., от мелодичността и единението на музика и текст.“ – обясни Мирослава Кацарова в интервю за Jazz FM. В репертоара са джаз стандарта Don’t Explain и песни, създадени в епохата на хубавата и оставаща във времето поп музика, сред които на Джони Мичъл, Стинг, Майкъл Джексън и др. Две оригинални песни са по музика на Мирослав Турийски и текстове на Мирослава Кацарова. Записите са направени в студиото на Младен Димитров.

„Много съм си мечтала да направя този албум. За мен е предизвикателство да пея само с пиано.“ – каза Мирослава Кацарова. Първи сингъл е песента Amapola („Мак“) – „еманация на самотния човек, който се чувства добре в своята самота“, както обясни вокалистката. Тя е написана през 1920 г. от испано-американски композитор – Хосе Мария Лакайе Гарсия. С маковете Мира се асоциира от дете, тъй като МАК са нейните инициали. „Така започнах да си представям, че съм мак. Когато виждах макове, виждах себе си в тях.“ – сподели тя.

Снимка: Диляна Флорентин

Отвъд джаза надграждаме във всеки ден и го правим по-добре от предишния. „Винаги съм си мислела, че добре направеното изкуство има своето място като социален феномен да променя средата към добро. Затова трябва да внимаваме какво подбираме да сътворим. Трябва да градим и съзидаваме, отговорни сме да изграждаме целостта на света. За мен е изключително важно да вдигаме летвата до такава степен, че естетичното да преминава в етичното – красивото да прелива в доброто. Човек не била да създава нещата за собствено удоволствие, а така че те да имат резонанс в социален план. След всеки мой запис или концерт искам да виждам в него красивото, смисленото и доброто.“ – споделя за въздействието на своя творчески труд Мирослава Кацарова.

Албумът е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“.