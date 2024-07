Владимир Кърпаров и Асен Дойкин ни срещат с Eastern Passage на Банско джаз фестивал и в Пловдив: „За нас това е добре направена, красива музика, която искаме да представяме на хората“

Двама забележителни български музиканти, работещи в чужбина, представят премиерно у нас проекта си Eastern Passage. Владимир Кърпаров и Асен Дойкин гостуват в България по покана на Банско джаз фестивал, на чиято сцена ще излязат на 4 август от 21 ч. Предния ден двамата ще свирят в Пловдив – в Първо студио на Радио Пловдив, от 20 ч.

Двамата се познават повече от 30 години – от първите джаз срещи в Пловдив, после са свирили на различни събития. „От около 7 години редовно си правим музикални срещи в Берлин. Асен винаги пристига от Ню Йорк и си организираме концерти с наши композиции, които много добре си пасват чисто стилистично и музикално.“ – разказа Владимир Кърпаров за това как е разработен проектът Eastern Passage. Съставен от музика на двамата българи, той бе записан през май и за първи път ще бъде представен у нас по покана на Банско джаз фестивал. Асен Дойкин разказва още спомени от съвместната работа: „През 1991 г. свирихме заедно на Костинещ джаз фестивал в Румъния на брега на Черно море. От тогава имам още много добри спомени – музикални и пътешественически. Получи се така, че определени наши композиции и стилът на композиране и на свирене съвпадат. Продължихме да работим заедно.“ Участията им в Германия са в клубове и концертни зали – в Берлин и в други градове. Началото на проекта почти съвпада с раждането на техните дъщери. „Това наше първо представяне в България ще бъде тяхната първа среща, и то на българска земя. Нещата вървят както в музикални, така и в житейски посоки. Този проект освен творчески, е и емоционален.“ – сподели Владимир Кърпаров.

Преди интервюто ми с двамата музиканти, те ми изпратиха три пиеси от проекта. В тях ясно се чува звукът на родното. Затова ги помолих да разкажат за своя сантимент към България, за онова изразено в музиката дълбоко емоционално чувство към страната ни – дали от преживяно, слушана музика или реализирани партньорства. Владимир Кърпаров отново подчертава, че в присъствието на българската народна музика в неговите пиеси няма преднамереност: „Музиката е различни езици. Може би е имало сантимент – отдавна се занимавам с това да изучавам, да слушам, да анализирам и транскрибирам българска народна музика.“ Той я опознава в детайли в Хамбург, когато има повече свободно време, до тогава свирил три пъти на ден шест дни седмично, и я възприема с нейната силна енергия: „Българското го усещаме, защото сме израснали с него, но във фолклора ни има и голям импровизационен потенциал, затова така лесно се свързва с джаза. Тези неща са много естествени. С Асен не сме лепили едното с другото – по естествен начин се появи това ново звучене. В него има нещо уникално и ново, което тепърва ще се развива.“

Асен Дойкин не съчетава в музиката си български фолклорни елементи по сантиментални причини – че му е мъчно за България, например. „Още от ранна възраст се интересувам от българска народна музика. Израснал съм сред нея. Баща ми все още има компания за озвучаване на фолклорни състави в Тракийската област.“ – разказва роденият в Пазарджик и израснал в Пловдив музикант. Заради тези професионални ангажименти на баща си той от малък е по събития с фолклор, включително е бил на няколко сватби, на които свири Иво Папазов. „След това в Музикалното училище в Пловдив изучавах академичната страна на фолклора, включително класическата, като например Панчо Владигеров. Няколко години бях ученик на Иван Спасов, който съчетава в авангардните си композиции джаз с класическа музика.“ – разказва Асен Дойкин. Той още от ученик композира фолклорна музика с класически елементи. Това е една от посоките в неговото творчество, редом до фюжън музиката и авангардния джаз. Но винаги е здраво стъпил на основата: „Много ми харесва, че джазовата традиция в нашите изпълнения е много добре разработена и изтъкната.“

В Eastern Passage двамата българи си сътрудничат с още двама музиканти – от Италия и от Унгария. Игор Спалати е басист от Перуджа, закърмен с джаз, който живее в Берлин. „Невероятен контрабасист и супер гъвкав музикант, отворен към различни стилове.“ – описва го Влади Кърпаров. За барабаниста Петер Сомос – унгарец, учил в Нидерландия, работил във Варшава и от три години живеещ в Германия, посочва: „Много е добре запознат с музиката на Близкия изток. Той усети музиката ни.“

Продължавайки разговора с въпроса доколко приобщаването на световната аудитория към българския фолклор е по-далечната цел на този техен проект, Асен Дойкин каза, че музикантите в Ню Йорк са много добре запознати с нашата музика. Той даде за пример как в джаз клуб там е говорил с Питър Бърнстайн за неговата пиеса Blues for Bulgaria. Легендата на китарата е споделил: „Един ден слушах постоянно „Мистерията на българските гласове“, много ми хареса. Мъчих се да напиша нещо такова в неравноделни размери. Не успях и накрая написах един „Блус за България“.“ Питър Бърнстайн също ще свири в Банско джаз фестивал – на 5 август. „Това ще бъде голямо събитие, с него ще бъде Арън Голдбърг – един от най-ярките джаз пианисти в света.“ – приканва ни да посетим и този концерт Асен Дойкин.

Той казва: „Нашата идея не е да сме мисионери на българската фолклорна музика. Хората, които се интересуват от хубава музика, са я слушали. Харесва ни и е наша черта да съчетаваме тези стилове. Композициите ни са повлияни и от латиноамерикански ритми, бразилска музика. Интересно ни е, доставя ни удоволствие, мислим, че се получава добре. Вярваме в това, което правим. За нас това е добре направена, красива музика, която искаме да представяме на хората.“ Владимир Кърпаров подчертава за стимула, че музикантите изпитват нужда да свирят и да записват музика: „Когато човек изсвири нова музика, това го мотивира да продължава да твори.“

В каква истина за джаза все повече се убеждавате, колкото повече го изучавате и свирите, попитах двамата музиканти накрая. Асен Дойкин сподели: „Истината в джаза е свободата да се изразиш. Той е много демократичен музикален стил, в който музикантите свирят това, което искат, в социален разговор. Джазът е еклектична музика, която може да абсорбира всички стилове, стига да е направено добре и с вкус. Винаги съм се възхищавал на традицията на джаза и все още я изучавам – това в Ню Йорк е много силно – блус, ранен суинг, ранен бибоп. Самият джаз е съставен от няколко стила – блус скали и фрази с класически хармонии и форма. Той винаги ще бъде жив, защото единствен постоянно приобщава други стилове към себе си.“ Владимир Кърпаров посочи: „Тази музика остава за поколенията напред. Много е важно именно музиката, която изразява свобода, да бъде достъпна до хората – да може човек да си пусне един албум, да го изслуша от край до край. Това е истинското усещане за музика, което ни прави щастливи и ни зарежда. Посланието на музиката, особено в джаза, изисква внимание и отношение.“

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България и се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата и под патронажа на Министерството на туризма. Jazz FM е медиен партньор. Събитията тази година са от 3 до 10 август включително при вход свободен, а седящите места пред голямата сцена в центъра са в продажба в мрежата на Eventim.

