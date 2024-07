Композиралият и изсвирил Blues for Bulgaria Питър Бърнстейн идва на Банско джаз фестивал

През 1994 г. 27-годишният американски китарист Питър Бърнстейн записва с квартет своя албум Signs of Life („Знаци на живота“). Във формацията влизат знакови имена – пианистът Брад Мелдау, басистът Крисчън Макбрайд и барабанистът Грегъри Хътчинсън.

През 2015 г., точно 21 години след появата на Signs of Life, Питър Бърнстейн отново записва със същия квартет, този път на живо в Jazz at Lincoln Center, двоен албум, озаглавен Signs LIVE. Той е издаден през 2017 г. Заглавията Signs of Life и Signs LIVE звучат почти еднакво, само че в Signs LIVE няма никакви ограничения: по отношение на дължината на импровизациите, ритъма, хармоничния език, въобще абсолютна свобода на изразяването.

Това, което определено свързва двата албума Signs of Life от 1994 г. и Signs LIVE от 2017 г., е откриващата пиеса, озаглавена Blues for Bulgaria. Това е сигнатурна тема в каталога на Питър Бърнстейн, едно от неговите многобройни хрумвания, известни като „Berns-isms“, които обогатяват мелодичния език на китариста.

Можем да предположим коя ще бъде откриващата пиеса в концерта на Питър Бърнстейн квартет на сцената на Банско джаз фестивал тази година. Ще разберем дали е така на 5 август. Тогава китаристът ще свири с топ състав, в който са още Арън Голдбърг – пиано, Висенте Арчър – контрабас, и Роберто Гато – барабани.

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България.

Музикален портрет на Питър Бърнстейн представи в All-Time Jazz Masters Емил Войников.