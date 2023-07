Даян Рийвс: „Джазът в момента се развива по начин, по който не се е развивал никога досега.“

Даян Рийвс - един от най-брилянтните гласове в джаз музиката, посрещаме на 18 юли на сцената на Античен театър в Пловдив. Вокалистката ще се представи заедно със своята група и оркестър, дирижиран от Константин Добройков. Събитието се организира в тясно сътрудничество между фестивалите Opera Open и Plovdiv Jazz Fest.

Групата на Даян Рийвс включва впечатляващи имена, едни от най-добрите музиканти в джаза: Джон Бийзли (пиано и клавишни), Ромеро Лубамбо (китари), Рубен Роджърс (бас) и Терион Гули (барабани). Другият член на формацията е бекграунд вокалистката от Южна Корея Сонг И Джион. За своето сътрудничество с нея Даян Рийвс разказва специално в интервюто си за Джаз ФМ радио. В разговора Рийвс коментира и промяната в джазовия канон, за която допринася новия албум на Тери Лин Карингтън New Standards Vol. 1. В него барабанистката изпълнява музикални произведения, създадени от жени композитори. Даян Рийвс се включва в интерпретацията на пиесата на Елиане Елиас Moments.

Интервюто на Таня Иванова с петкратната носителка на награда „Грами“ може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу може да прочетете казаното от вокалистката.

Много харесвам албума Ви Beautiful Life, който е продуциран от невероятната Тери Лин Карингтън. По-късно ще поговорим за нея. Какво означава за Вас да живеете красив живот и как се постига това?

Първото нещо, за което си давате сметка, че може да наречете красиво, е това, че сте тук и че имате възможност да правите всичко, което обичате. Благодаря на Господ за музиката, за това, че тя е в живота ми, че го промени и че ми дава шанс да правя толкова много неща, за които даже не бих посмяла да мечтая. И също така ми дава възможност да пътувам по света, да се срещам с хората и да комуникираме отвъд езика, чрез сърцето и душата. Това за мен е нещо красиво.

Започнах с този въпрос, защото последните три години не бяха леки. Как Ви се отрази Covid пандемията?

Мисля, че ме сближи със самата мен по много начини. Когато постоянно си на път, нямаш много време за други различни неща. И това да си остана вкъщи ми даде възможност отново да се свържа със себе си, да чуя собствения си глас – силно и ясно. Този период ме вдъхнови да се занимавам със съвсем различни неща, дори такива извън музиката. Започнах да създавам сценични костюми за себе си, нещо, което правех, когато бях много млада. По време на пандемията много четях, пишех, рисувах и беше много хубаво да се обърна към всички тези занимания. Също така продължавах да поддържам връзка с хората, защото беше важно да останем свързани един с друг – независимо дали осъществявахме това чрез Zoom или социалните медии. За мен последните години се оказаха плодотворен период.

Да се върнем към Тери Лин Карингтън. Вие участвате в новата ѝ продукция New Standards Vol. 1, която беше отличена с награда „Грами“ за „Най-добър инструментален джаз албум“. Намирам този проект за много важен, защото той е триумф на женската креативност. Как виждате въздействието на подобни албуми върху джаз музиката?

Подобни албуми поставят женските гласове на преден план. Тези гласове винаги ги е имало, но фокусът не е бил върху тях. И винаги съм си мислила, че в джаза едни от най-потисканите гласове са тези на жените, но тази музика в момента се развива по начин, по който не се е развивала никога досега. Толкова се вълнувам да видя да излизат на преден план всички тези млади композиторки, инструменталистки, певици и авторки на песни и да се изразяват чрез своята музика. Това е нещо много силно и то наистина е вдъхновяващо за следващото поколение.

Говорейки за следващото поколение, Вие добре познавате Самара Джой – един от най-ярките нови таланти в музиката. Да поговорим за нея и за бъдещето на вокалния джаз. Чувствате ли се оптимистка в това отношение?

Погледнете само – Самара Джой, Джазмия Хорн, Камил Търман… има толкова много невероятни артисти. Що се отнася до Самара, тя вплита традицията в своите песни, като същевременно успява да привлече вниманието на хора, които обичайно не биха си пуснали тази музика. Забравих да спомена и Джийн Бейлър от The Baylor Project. Невероятно е това, което се случва в момента, отделно има и много инструменталистки. Всички те правят нещо много мощно и силно и ако трябва да съм честна, обичам това, което се случва.

Има ли нещо вълнуващо, по което работите, задава ли се нов албум?

Точно в момента работя по нова музика, но покрай нея се занимавам с всички тези различни проекти, които ми носят голямо удоволствие. Едно от нещата, в което съм въвлечена в момента е The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative и това е нещо невероятно, защото се развива вече от 20 г. и съчетава различни дисциплини, не само музика, но и театър, архитектура. От две години имам възможност да работя в тази инициатива с една млада, великолепна певица, авторка на песни, композиторка, оркестратор, аранжор от Южна Корея, чието име е Сонг И Джион. Вероятно ще я видите на моите концерти, защото тя пътува с мен на турнета. Обичам това което правим заедно! Обичам възможността да се занимавам с всичко това.

Звучи много хубаво! Аз се сещам за Джихей Лий, чували ли сте за нея? Тя също е от Южна Корея и е много добра композиторка.

Да! Жените прииждат отвсякъде и правят феноменални неща. Много се вълнувам за всичко това.

Идвате отново в България, но този път концертът Ви ще звучи по различен начин, защото ще пеете заедно с Вашата група и симфоничен оркестър. Бихте ли ни разказали повече за това сътрудничество? Между другото, мястото, където ще се проведе концертът, е много красиво. Става дума за античен театър, пропит с толкова много история.

В очакване съм на този концерт и съм много развълнувана да представя музиката си. Репертоарът ми включва по-стари и нови песни и се вълнувам много, както и музикантите в групата. Вчера разгледах снимки на Античния театър и си казах: „Боже мой, това ще бъде нещо невероятно!“ Това ще бъде единственият концерт от настоящото ми турне, който ще бъде заедно с оркестър, така че ние всички сме в очакване на това събитие и особено самата аз.