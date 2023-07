Басистът Петър Славов преди концерта си на Bansko Jazz Festival: „За всеки артист е много важно да свири в родината си.“

През последните години имахме възможност два пъти да слушаме на живо в България музиката на Петър Славов - един от най-авторитетните български джаз музиканти. Първият път беше през 2019 г., когато той представи на Plovdiv Jazz Fest дебютния си албум Little Stories в компанията на свои колеги от Ню Йорк. Миналата година произведенията на басиста прозвучаха в негово изпълнение заедно с Бигбенда на БНР, ръководен от Антони Дончев. Сега Петър Славов се завръща за концерт у нас на Bansko Jazz Festival на 6 август. Този път Пепи ще бъде с група, сформирана специално за събитието и наречена от самия него Специален квартет.

Това не е първото участие на Петър Славов на Bansko Jazz Festival, но ще бъде първото му представяне на тази сцена като лидер. Първоначално той е свирил на феста през 1998 г., а след това и през 2001 г., когато е имал възможност да се изяви заедно със своя баща – големия български барабанист Петър Славов. На 6 август предстои майсторството на Пепи Славов син да се разгърне в пълнота, тъй като ще го видим в ролите на бендлидер, инструменталист, композитор и аранжор.

Специалният квартет на Петър Славов включва Владимир Кърпаров (саксофон), Христо Вичев (китара) и Димитър Семов (барабани). Членовете на групата пристигат от различни точки по света, за да се съберат за първи път заедно в този състав. За музикантите в своя Специален квартет Петър Славов казва в интервю за Jazz FM: „С Владо Кърпаров свирим почти от деца и сме израснали заедно в музикално отношение. В един момент нашите пътища се разделиха – той живее в Берлин, а аз живея в Ню Йорк, но редовно поддържаме връзка и сме много добри приятели, така че отдавна чакам възможност да го включа в мой проект. Ето че участието в Банско позволява това да стане. С Митко Семов също сме много стари съратници. Свирили сме заедно в групи на други хора, той е участвал в някои мои проекти. Митко е един страхотен барабанист и предполагам, че всички в България знаят това, така че нямаше нужда много да мисля дали да го извикам или не. Той е барабанист, който винаги има актуално виждане върху звука на барабаните, върху някои концепции за свирене и т.н. и е изключителен професионалист. Единственият от групата, с когото не съм свирил досега, е Христо Вичев, макар че ние с него сме добри приятели, познаваме се от доста време и сме се засичали по разни гигове. Особено когато съм в неговата част на САЩ - винаги идва да се видим, когато свиря там. Христо е един страхотен китарист. Тепърва за него ще се чува все повече и повече. Той е с много силно присъствие в пространството и като свирач, и като преподавател, и като концептуалист. И с него отдавна търся правилния момент, в който да свирим заедно.“

Петър Славов не крие радостта си, че е успял да събере такава група от първокласни музиканти. С тях на Bansko Jazz Festival ще изпълняват изцяло негова оригинална музика. В репертоара преобладават нови пиеси, създадени през последните 2-3 години, като публиката ще чуе и някои от по-старите, добре познати композиции на басиста. „Може да вмъкнем и някое чуждо парче за разкош.“ – допълва той, разкривайки, че неговите произведения не са изпълнявани до този момент с китара, така че това ще бъде един от интересните елементи в този концерт.

След дебюта си в България на Bansko Jazz Festival китаристът Христо Вичев се завръща за втори концерт в родината си

Музиканти от класата на Петър Славов винаги дават най-доброто от себе си, независимо къде свирят и пред колко души го правят. Има ли по-емоционален момент, когато изнася концерт в родината си – на този въпрос Петър Славов отговаря така: „За всеки артист е много важно да свири в родината си. Който каквото ще да говори, това е факт. Има едни години, в които човек се формира. В моя случай тези години са минали в България и са свързани с това място, с хората, които са там. И ти винаги искаш да се представиш възможно най-добре именно на това място.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Петър Славов може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Bansko Jazz Festival се организира от Асоциация „Фестивалите в България“ в партньорство с Община Банско и се провежда с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM е медиен партньор. Тази година в специалните ни предавания от 5 до 12 август отново ще съобщаваме всичко актуално от фестивала, ще ви срещаме с артистите и ще излъчваме музика часове след изпълнението ѝ на живо. Подробности за тазгодишното издание на фестивала: Франк Гамбали, Алфредо Родригес, Зара Макфарлейн и още много известни имена гостуват у нас на Bansko Jazz Festival това лято - Jazz FM