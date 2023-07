След дебюта си в България на Bansko Jazz Festival китаристът Христо Вичев се завръща за втори концерт в родината си

Българската гордост на джаз китарата Христо Вичев отново е в родината си, за да съчетае своята лятна почивка с професионален ангажимент, който за втори път ще го срещне с публиката на Bansko Jazz Festival. През 2022 г. Христо изнесе първия си концерт в България, излизайки на една сцена с JP3. Съчетанието от изисканата и мелодична музика на триото с импресионистичните звукови картини, нарисувани от китарата на Вичев, очароваха публиката на феста и предизвикаха истински възторг. В интервю за Джаз ФМ Христо се връща към миналогодишното преживяване, което е оставило у него много топъл спомен и посочва, че възможността да свири с тези „великани на световната сцена“ е била изключителна.

Тази година китаристът ще се представи на Bansko Jazz Festival с не по-малко отбрана компания. Той ще бъде част от Специалния квартет на басиста Петър Славов. Супер групата, която ще закрие втората фестивална вечер на 6 август, включва още саксофониста Владимир Кърпаров и барабаниста Димитър Семов. Четиримата са едни от най-брилянтните и изявени български джаз музиканти, чийто талант от години блести на международната сцена. За да се съберат в планинския град, всеки от тях тръгва от различно място по света – Петър Славов идва от Ню Йорк, Христо Вичев - от Сан Хосе, Владимир Кърпаров – от Берлин, а Димитър Семов – от Варна.

„Аз съм голям фен като слушател на всеки един от тях. Пепи за мен е като българското джаз светило. Мисля, че той държи факела и е като посланик на българския джаз, имайки предвид какво е постигнал в професионално отношение.“ – казва Христо Вичев преди изявата си със Специалния квартет на басиста. Китаристът признава, че никога не е вярвал, че ще дойде този момент, в който ще свирят заедно с Петър Славов: „Не мога да повярвам, че ще имам този шанс и искрено казвам, че съм малко притеснен. Чувствам тези пеперуди в стомаха.“

Христо обещава сериозно да се подготви за този концерт и да бъде в добра форма. Групата ще изпълнява изцяло музиката на Петър Славов, която китаристът определя като „прекрасна“. „Като басист Пепи е на световно ниво. Не се бях запознавал с неговото творчество като композитор, докато не издаде първия си албум Little Stories. Дотогава не съм си мислил, че му остава време да композира, защото е толкова зает – всеки го търси да концертира с него в САЩ и по света и толкова приятно бях изненадан, когато чух неговите композиции, когато чух колко са дълбоки, когато усетих разцветките на звука, когато обърнах внимание на аранжиментите. Пепи е невероятен.“ – допълва Христо Вичев. Според него концертът, който ни очаква на 6 август на Bansko Jazz Festival, ще бъде „нещо уникално“. В тези думи няма нищо преувеличено, тъй като това е един от ексклузивните проекти в програмата на фестивала. Тази група никога не е свирила преди това и е сформирана специално за събитието.

Цялото интервю на Таня Иванова с Христо Вичев може да чуете чрез плейъра под основната снимка. В разговора се преплитат теми, свързани с успешния му музикален път с неговия квартет, с развитието и израстването му като артист, разговаряме и за престоя му в България, за който китаристът споделя: „Много обичам да черпя енергия от тези посещения, които за съжаление се случват рядко, тъй като живея толкова далече, но за мен всеки миг тук е прекрасен. Хората, които са емигранти като мен, разбират колко е важна тази енергия от родината.“