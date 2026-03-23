В СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен Живко Петров за първи път присъства на изпълнение на негови произведения: „Много се радвам, че има деца с такава искра, любов и отношение към музиката“

За първи път Живко Петров чу на живо изпълнение на негови произведения за соло пиано. Изсвириха ги ученици от профилираното в изкуствата СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по време на майсторски клас, на който младите таланти поднесоха и композиция на Милчо Левиев, както и оригинална своя творба. Чул тези изпълнения, във видео интервю за Jazz FM Живко Петров коментира: „Да свириш такива произведения, значи си много наясно със себе си какво искаш да правиш в този живот. Това е много добре за тях. А и за нас, музикантите, които вече сме на тази сцена и виждаме, че има приемственост. Много се радвам, че има такива деца с такава искра, любов и отношение към музиката. Браво! За първи път чувам някой да свири мое произведение, за което съм изключително благодарен на съдбата и на тези прекрасни деца!“

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

На майсторския клас той отговори на въпроса на ученик за израстването в музиката. „Само две пиеси са се излели на един дъх. Другото е много работа. Когато имаш много багаж, имаш средства, които можеш да използваш. Трябва да познаваш музиката и всеки ден да свириш – поне по четири – пет часа, за да имаш шанс да станеш професионален музикант. Аз свиря от 4-годишен. Важни са искрата и любовта към музиката, защото тогава нямаш очаквания, чрез които иначе си поставяш граници. Ако се посветиш на нещо, трябва да го обичаш. Много е важно да учиш солфеж, хармония.“

Живко Петров сподели за първия момент, в който се е докоснал до пианото – баща му е донесъл инструмента от Германия, а първата пиеса, която е научил, е In the Mood. „За да звучиш добре, трябва да имаш суинг и да свириш в ритъм. Музиката оживява само когато е темпо, иначе виси във въздуха и не въздейства. Много е важна връзката с пианото, инструментът да е продължение на ръката и на мисълта, да ти е комфортно и удобно с него.“ Той предаде на децата съвета на своя първи преподавател – първо да свирят в бавно темпо, за да осмислят музиката, и постепенно да стигат до желания ритъм.

Майсторският клас в СУ „Сава Доброплодни“ бе открит от директора д-р Албена Иванова-Неделчева, която приветства Живко Петров за втори път в училището. Преди две години той участва в поредицата от срещи „Джаз на четвъртия етаж“, която училището и Jazz FM организираме съвместно. Д-р Неделчева се обърна към децата с напътствени думи за това как музиката обогатява живота. Програмният директор на Jazz FM Светослав Николов поздрави участниците в майсторския клас от студиото на радиото в София и отбеляза тяхната отговорност към развитието на таланта си. Той припомни думите на Живко Петров от интервю по радиото, че при него музиката се появява със заряда на желанието му за по-добър живот. След майсторския клас във видео интервюто за Jazz FM учениците споделиха колко ценно е за тях да се докоснат по този начин отблизо до изкуството, как им доставя голяма радост да виждат, че професионален музикант ги слуша с истинско удоволствие.

В отговор на въпрос от видео интервюто за Jazz FM какво му е било много полезно на годините, на които са сега учениците, с които се срещна, Живко Петров отговори: „Да слушам сърцето си, да следвам това, което искам да правя. И да си взимам от света тази информация, която ми необходима, за да постигна това, което обичам най-много – музиката. Аз им пожелавам да следват пътя на своите мечти и да не се отклоняват от него!“ В края на майсторския клас той им изсвири една своя композиция. Два часа по-късно започна и националното му турне с изяви в Шумен, Добрич, Варна, Бургас, София, Пловдив и Плевен през март, април и май. Турнето се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.

Учениците от СУ „Сава Доброплодни“ радват със своето изкуство публики из цялата страна. Те спечелиха призови места в Националния конкурс за млади джаз изпълнители, обучават се и се изявяват на организирания от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM Младежки фестивал „Деца на джаза“, включиха се в работилницата „Рисуваме джаз като път към спонтанност, свобода и оригиналност в изразяването“, а също и в „Ден на изкуствата за деца със специални образователни потребности“, представиха се отлично на сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал, както и на „Един джаз ден“ в София – все събития, инициирани или организирани в партньорство с Jazz FM. А в Постоянната експозиция „Джазът в България“ в Банско от миналото лято е картина на участвалата в майсторския клас днес Константина Радева, сътворила музикален портрет на Милчо Левиев.