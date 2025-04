„В народните песни има всичко. Това е енциклопедия на живота“: Нина Николина заедно с Таня Първанова в творческа работилница с Народния хор при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и съвместно изпълнение на концерт

Народната музика идва от миналото, за да ни даде днес мъдрост за живота, за да ни направи устойчиви и да ни свърже в общност. В проекта „Джаз и традиции“ на Нина Николина фолклорните песни достигат до нас в съвременна звучност с джаз импровизации и влияния от световната традиция. Така ги възприемаме по най-естествен и непосредствен начин в широк контекст на цялостния ни мироглед. Тази по-голяма картина представихме на инициирана и проведена от Jazz FM работилница на Нина Николина и Таня Първанова с Народния хор при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен с диригент Веселка Антонова. Те подготвиха съвместно изпълнение за организирания от Община Шумен великденски концерт с участието още на Калин Вельов, Мартин Ташев и Мартин Денев. Радиото ни отново свърза млади таланти и професионални изпълнители, за да насърчи в творчеството и да осигури приемственост в музиката.

Преди да запеят с децата двете вокалистки предадоха синтезирания в изкуството завет на поколенията, от който можем да се поучим за всеки аспект от живота. Във водения от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов разговор Нина Николина призова младите таланти да вникнат във фолклора и сподели, че с народната ни песен те могат да стигнат до всички кътчета на планетата. „Народната песен ме е завела навсякъде по света. И вас ще ви заведе навсякъде, само мечтайте! Аз съм учила солфеж и пиано с класическия профил на музикант, но успоредно винаги е бил до мен българският фолклор. Нужно е време той да се осъзнае и да разбереш същината – колко поуки има в него. Текстовете са стари – на 100, на 150 години. Това за вас е толкова далеч! Но ако се вгледате в тях, ще намерите поуки, актуални и днес. Човек може много да научи от фолклора.“ – обърна се към младите изпълнители Нина Николина.

Нина Николина с великденски концерт в Шумен; по инициатива на Jazz FM с нея ще пее Народен хор при СУ „Сава Доброплодни“: „Тези срещи вдъхновяват и дават удовлетворение от това, че не се е прекъснала връзката“ - Jazz FM

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Народните песни не са реликва от миналото, която гледаме във витрината на музей, а жива част от нашето съвремие. За да направят пълноценно възприемането им от младите хора, Нина Николина и музикантите от проекта „Джаз и традиции“ придават съвременна звукова форма на столетни песни. Правят това с уважение към наследството и с идеята да го популяризират, за да го направим част от самите нас и чрез него да се обогатим със столетна мъдрост. „Красивите песни от фолклора ги чуваме обикновено над скарата, над бирата. Не смятам, че това е достойното място на българската народна песен. Тя трябва да бъде на висота, ние да изкачим пътя до нея. А с това, което правите, сте много специални за града. Гледах видеа на ваши изпълнения и съм изключително впечатлена. Вие сте надежда, че българският фолклор може да бъде качен на високо, където му е мястото. Фолклорната песен е безценна, тя показва корена ни, има връзка с идентичността ни.“ – обърна се към децата Нина Николина. Тя им разказа за книга с интервюта на Йордан Радичков, в едно от които той метафорично описва фолклора като кладенец – като надникнеш и погледнеш в него, можеш да видиш себе си. „Това, че се занимавате с фолклор, е и да намерите себе си, търсейки голямото. Познавайте традициите, това е много важно!“ – призова талантите Нина Николина.

Снимка: Светослав Николов

Песните от „Джаз и традиции“ днес достигат до нас в нова форма с личното добавено от Нина Николина, Таня Първанова, Калин Вельов, Мартин Ташев и Мартин Денев. Така те преминават и през техните обичащи сърца и светли души, за да достигнат до публиката и да отпечатат върху нея своето послание. В тях е синтезирана мъдростта на поколенията и жизнеността на народа – учат ни как устояваме, как да обичаме безпределно, за да можем да продължим. Те са живи и ни говорят в съвремието. „Фолклорът не е капсула от миналото. Всички текстове са актуални и днес. В тях можете да намерите смисъл и отговор на въпросите си. Представете си го като песъчинка, която от вълните се е сдобила с идеална форма. Така са и нашите народни песин – пети, предавани един на друг, минали през всяко сърце и всеки ум, през толкова много хора, за да стигнат до днес. Представете си каква мъдрост носят! Те ни учат на много неща. В тях има всичко. Това е енциклопедия на живота.“ – описа ги Нина Николина. А Таня Първанова се обърна към децата: „Чрез пеенеето можеш да изразиш личната си емоционалност. Народната песен може да изглежда лесна за изпълнение. Но трябва да полагате усилия, да сте дисциплинирани и постоянни. Стремете се да запазите истинския фолклор!“

Снимка: Светослав Николов

След тези думи на споделяне в образователната работилница с Нина Николина и Таня Първанова всички се обединиха в песен. Двете вокалистки запяха с Народния хор при СУ „Сава Доброплодни“ под диригентството на Веселка Антонова. В паузата преди да продължи работилницата директорът на училището д-р Албена Иванова-Неделчева и програмният директор на Jazz FM Светослав Николов разговаряха с децата за ролята на изкуството в личностното развитие.

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Вечерта бяхме отново заедно на организирания от Община Шумен концерт. Нина Николина покани на сцената талантливите деца и техния ръководител с думите: „Те са младите надежди на българския фолклор. Видях днес – има на кого да предадем народните песни.“

„Jazz Велинград“ за втора година даде мечти и криле за полета към тях - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

След прелестното общо изпълнение вокалистката посочи пред публиката: „За мен означава много, че тези толкова красиви деца могат да пеят толкова хубаво и да поддържат фолклора. От тук нататък на всеки концерт да бъдем заедно!“ И разказа за съвместната работа с Jazz FM в подкрепа на младите таланти и любителите музиканти, започнала преди две години на „Джаз Велинград“, когато подготвихме и групата поднесе общи изпълнения с Младежка музикална формация при ЦПЛР – ОДК и Женски хор с ръководител Ели Гикова-Саздова към Фолклорен ансамбъл „Чепино“ при ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1905“. И завърши: „За нас е много хубаво че се срещаме с млади хора. Майка ми е учителка. Учителите са най-важните хора на света. А това, че имате тези учители тук, в Шумен, е късмет за тези деца, които чухме. Аплодисментите са за вас!“

Снимка: Светослав Николов

И сме все по-близо един до друг. Веднага след изпълнението децата от Народния хор при СУ „Сава Доброплодни“, още по-сплотени, се снимаха за спомен със своя ръководител и диригент Веселка Антонова, с директора на училището д-р Албена Иванова-Неделчева и с програмния директор на Jazz FM Светослав Николов. И са готови за новите върхове, до които ще изведат своето изкуство и ще се издигнат самите те.

Снимка: Стоян Драев

На събитието на 16 април Шумен се представи като град на богати културни традиции и жив творчески дух. Преди концерта на Нина Николина видяхме изпълненията на пет детски танцови ансамбъла – „Веселяче“, „Венче“, „Пъргавелче“, „Звънче“ и „Пламъче“.

Снимка: Светослав Николов

Репортаж от събитието на ТВ Шумен:

В следващите общи инициативи на Jazz FM със СУ „Сава Доброплодни“ ученичката Йоана Янева ще се включи в концерта на Васил Петров със Симфониета Шумен под диригентството на Славил Димитров за Международния ден на джаза на 30 април. Тогава и ще открием изложби с произведенията от работилницата „Рисуваме джаз“, към която се присъединиха и студенти от Шумеския университет. Ангел Демирев ще проведе работилница с Китарния състав на 11, 12 и 13 май с последващ образователен концерт. През юни ще се обединим в Ден на изкуствата за децата със специални образователни потребности заедно с ШУ „Епископ Константин Преславски“ и ЦСОП – гр. Шумен.