Как музиката идва при нас: Борис Петков и Цветомир Радев от „Jazz FM за младите“ в „Хеликон арт“

Подготвихме концерта на Борис Петков и Цветомир Радев в „Хеликон арт“ – техния дебютен като дуо в София и първи изобщо само с оригинален репертоар – с идеята музиката да резонира с пространството. Този творчески център, създаден от Венета Нейнска и изпълнен със събития на основания от нея Sofia Art Institute, носи специфичния заряд да е място, в което музиката живее в естественото единение на артисти и публика. Затова и концертът там бе важен за оформянето на звука на новосъздаденото по проекта „Jazz FM за младите“ дуо.

Снимка: Димитър Алексов

В залата на „Граф Игнатиев“ № 6 бебета правят своя първи контакт с музиката на „Концерти на възглавници“, млади артисти откриват още за изкуството с творчески работилници, любители намират възможност да се изразят и съединят в общност в хорови проекти, деца учат чрез специална менторска програма, ценители имат лукса да чуят световни имена в непосредствена близост.

В своя замисъл „Jazz FM за младите“ е фокусен център, в който обединяваме професионалисти в подкрепа на таланта на следващите поколения продължители на традицията.

В „Хеликон арт“ към тази идея се присъедини филмовият автор Ясен Харалампиев, записвайки многоканално аудио и видео за последващи излъчвания и публикации в дигиталните канали. Димитър Алексов се включи с уменията си да снима джаз, а колегата от bTV Ладислав Цветков – с идеята да събира материал за бъдещ специален репортаж.

„Jazz FM за младите“ цели да даде на артисти в началото на професионалния им път възможност да творят с подкрепата на общността, към която едновременно с това да допринасят също толкова щедро чрез дарбата си и посвещението си към музиката. Така делото на едни служи на всички, строи джазова инфраструктура, създава аудитории, култивира естетика и, като краен резултат, изгражда култура. Проектът също така визира поставянето на високи стандарти, които да служат като критерий и да са стимул за издигане на още по-високо ниво.

Когато много хора влагат себе си в един предстоящ момент, всеки трябва да се подготви внимателно за него.

Младите артисти имаха пътна карта в четири стъпки, разделени от паузи за осмисляне и емоционално улягане – да почувстват пространството и музиката си в него, да репетират, да финализират подготовката, за да може на концерта да направят така, че музиката да дойде при нас с всичко, което съдържа и олицетворява.

Когато се присъединих към тях в края на първия от тези етапи, те обсъждаха музикални идеи, сливаха в една композиция своите мисли и чувства, прилагаха по подходящия начин своите разбирания и умения, за да сътворят първата си съвместна пиеса.

Не бяхме планирали това за бъдещето на дуото.

В началото на неговата хронология бе желанието за тази среща, която нашата покана реализира, опознаването чрез джаз стандартите при първите свирения заедно, решението всеки от двамата да напише по пет пиеси за тандема.

Случващото се сега надрастваше първоначалните намерения.

Но те вече бяха достигнали състоянието на съвършен синхрон. В позиционирането си на сцената Цветомир Радев свиреше зад гърба на Борис Петков. Малко бяха моментите, когато имаше нужда те да се погледнат, за да знае всеки какво точно в този миг да даде, за да оформят една вълна звуците на двата инструмента – непредсказуеми и предизвестени.

Първият концерт на двамата в дуо – и единствен досега – бе в джаз кафето „Бордо“ в Плевен на 11 март, следващото свирене бе в квартет с барабаниста Симеон Симеонов и с Никола Атанасов на контрабаса при връчването на наградите DiVino Top 50 на 26-и.

Затова и тази едва втора изява само пиано и кларинет започна с внимание в конструирането на общия звук, прерасна в спокойствието на хармонията и достигна до момента, в който двамата заедно се устремиха в попътния вятър на споделената емоция – и между тях, и с публиката – както в идеалния случай би трябвало да бъде. Този бе такъв, затова и специален, ценен.

Всеки отправи своята молба с „Молитва“, проектира своите мечти с Along The Way, обърна към корените си с пиеса, която символично свързва двамата артисти по още един начин. Те направиха авторска интерпретация на композиция на дядото на Борис Петков – кларинетист. Съдбата не е дала шанса на младежа да го познава, но сега има възможност да се срещне с него чрез звука на инструмента на Цветомир Радев.

Този концерт направи всички ни щастливи, давайки на всеки онова, от което има нужда, за да се почувства цялостен, завършен. Той възвестява Великденските празници, след които отново ще бъдем заедно в „Походът на книгите“ в 144 СУ „Народни будители“, за да съберем изкуства – литература и музика – и да покажем на децата как творчеството изпълва света със светлина. Ще обявим нова инициатива за опазване на културно-историческото наследство.

Ще съберем култури, отбелязвайки Международния ден на джаза с парти след концерта на Патрик Бартли квартет от САЩ. Ще продължим към джаз бистрото в Кнежа, за да подкрепим още едно огнище на джаза в страната. Ще отидем до Русе, за да разкажем и да покажем в действие как джазът е основателен повод за туризъм. Ще честваме Добри Войников в Шумен и ще навлезем във фестивалното лято. И всяка стъпка ще идва с откровение в път на добротворство.