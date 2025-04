Изящество, отправено към небето: изложбата „Тотемът. Знак и инвенция“ на Тодор Тодоров в галерия „Средец“ на Министерството на културата

Тотемът бележи творчеството на скулптора Тодор Тодоров от най-ранните му произведения до най-новите му проекти. Това прави впечатление на съпругата му Даниела Тодорова, която подготвя изложбата „Тотемът. Знак и инвенция“ с негови творби от различни периоди. Можем да я разгледаме до 11 април в галерия „Средец“ на Министерството на културата. „Тотемът присъства в моето творчество повече като конфигурация, отколкото като сакрално значение. Той ме е привличал като нещо изящно, отправено към небето.“ – коментира авторът в интервю по Jazz FM. Това изтегляне от малка основа в набираща обем вертикала отбелязва на откриването на изложбата Борис Данаилов, като казва колко крехка е стабилността на формата.

Снимка: Светослав Николов

В изложбата са десетки образи, представени в скулптури и дигитални отпечатъци. Центърът на експозицията отбелязва основната линия в творчеството на скулптора – изкуството в градската среда. На международен конкурс шотландският град Хамилтън избира проект на Тодор Тодоров за обновяването на централния си площад по случай новото хилядолетие. Вече четвърт век там се издига петметрова тотемна скулптура на Тодор Тодоров. Организаторите на конкурса му предлагат да направи и пет стъклописа в размер 5 на 3 м. „Казах, че не мога, но съпругата ми може, защото тя с това се занимава. Така нашата композиция бе номинирана за наградата за най-добра скулптура в градска среда.“ – разказва Тодор Тодоров. В галерията са показани снимки от площада в Хамилтън, както и макет на скулптурата.

Снимка: Светослав Николов

Със своята абстрактност произведението позволява всеки да се свърже с него по различен начин в различен момент. Но с формата и монументалността си то дава стабилност и устойчивост, закрепя за мястото и пази спомена за него. „Всяка скулптура в градската среда представлява емоционален и визуален фокус на сбора на всички околни елементи, тя става брошката на едно място и го отличава от всички други.“ – коментира Тодор Тодоров за поливалентността на творбата. Добавя, че е чувал как хората си уговарят среща на Тотема. „Скулптурата в градската среда дава физиономия на мястото и го одухотворява.“ – посочва той.

Снимка: Светослав Николов

В изложбата „семейство“ тотеми – баща, майка и дете, също има своята интересна история, излизаща извън пределите на страната ни. „Тях ги направих за вътрешен конкурс на Кралското дружество на британските скулптори, на което съм член от 1993 г. Те решиха да възобновят изложението в Холанд парк, създадено от Хенри Мур и Барбара Хепуърт. Класирах се, направих ги петметрови, те и до ден днешен са във Великобритания.“ Друга творба, най-минималистичната, пък е в частна колекция в Япония, откупена е и от изложбата тук.

Снимка: Светослав Николов

Част от произведенията са от проекта „Щрайх“, представен в галерия „Райко Алексиев“ през 2021 г. Тя е цял оркестър от инструменти, които само привидно мълчат. Погледът към тях ги „активира“ да засвирят, толкова силно е напрежението на изблика на музика. „Колекцията съдържа и тотеми, но не е изцяло тотемна. Тя ме изненада с появяването си. Винаги съм се мъчил следващата скулптура да е в различна посока от предходната, да намеря нов възможен път за развитие. Като започнаха да се появяват, много се учудих. Освен това, не знаех какво правя. Година и половина по-късно разбрах, че съм искал да изразя единението на музиканта и инструмента в момента на концертиране.“

Снимка: Светослав Николов

Дигиталните графични отпечатъци водят диалог със скулптурите. Част от тях са проекти за конкурси, а други – рисунки, създадени с порива за графично изразяване. Със своето изкуство Тодор Тодоров пренася до нас извечни символи в голямо пространство за интерпретация. Дошли от колективен синтез на знание за устройството на света, те говорят на широката публика. Търсещ световното измерение, веднага след завършването на висшето си образование Тодор Тодоров във времена на ограничени контакти се посвещава на издирването на международни конкурси за скулптури в градската среда и кандидатства в тях. Паралелно развива линията на елементалната скулптура, в която произведението на изкуството взаимодейства с природните стихии. Един от примерите за това е водната каскада в Шумен „1300 години България в Европа“.

Снимка: Светослав Николов

Днес творби на Тодор Тодоров са в градските пространства на 18 държави. В залата на галерията той изнесе лекция за скулптурата в градската среда, последвана от дискусия по темата. Отправна точка за разбирането за обхватното му творчество бяха два филма – портрет, направен от сина му Симон Тодоров, както и обзор на намесите му в градската среда с голямоформатна скулптура.

Снимка: Светослав Николов

Изложбата „Тотемът. Знак и инвенция“ е част от проекта „Верен на себе си“, който включва няколко изложби със съпътстващи събития в София и страната в рамките на организирания от фондация „Аматерас“ „София хартиен арт фест“. Партньори на проекта са Министерството на културата и Столичната община. Той се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства“ на Министерството на културата и Календара на културните събития на Столична община за 2025 г. Jazz FM е медиен партньор.