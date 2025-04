„Шипков мармалад“ (2025 г.) е втори албум на „Новините в джаза“ – непосредствено общуване, близост и споделяне, развитие и израстване

Поредица от три концерта на „Новините в джаза“ през 2024 г. постепенно ни въведе във втория албум на групата – „Шипков мармалад“, от 2025 г. Концертните снимки в публикацията са на Димитър Алексов от събитието за премиерата на албума на 30 април в Sofia Live Club.

Снимка: Димитър Алексов

В „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM както ще чуем специално записани за предаването интервюта, така и ще си припомним мигове от тези срещи по пътя, в които бяхме заедно. Ето и първата от тях – разговарях с основателя Михаил Йосифов в навечерието на концерта „Втора емисия“ в Sofia Live Club през април 2024 г. Самото заглавие задава идеята за продължение. Групата дебютира през 2023 г. с албума „Първа емисия“.

Снимка: Димитър Алексов

Михаил Йосифов: Албумът ще се казва „Шипков мармалад“. През януари се събрахме в къща в с. Шипково и направихме творчески лагер. От там излезе целият материал за албума. Направихме 15 песни и пиеси. Много силно се представи като композитор Калина Андреева, отново имаме по две много хубави песни на Велека Цанкова и Лъчезар Кацарски. За първи път нашият пианист Николай Костадинов даде пиеса, Краси Зафиров написа две.

Снимка: Димитър Алексов

В групата Михаил Йосифов като преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ събира открояващи се с влечение към джаза, с изпълнителски умения и с желание за развитие млади таланти. Случилото се през тези три години изцяло изпълнява неговото намерение да им помогне в пътя към професионалната сцена.

Михаил Йосифов: Крачат смело напред. Много се радвам, че мога да споделя своя музикален живот с тях. Винаги е радост. Концертите ни предизвикват възхищението на публиката, групата има невероятна енергия на сцената, което ме зарежда. Стават все по-добри. Ще ми се този процес да продължи по дълго време.

Снимка: Димитър Алексов

Вторият албум на „Новините в джаза“ – „Шипков мармалад“, започва с пиеса на Николай Костадинов – пиано. Той гостува в студиото ни заедно с барабаниста Ивайло Манев няколко месеца по-късно – на 30 юли – точно преди втория от трите концерта, подкрепени по Столична програма „Култура“, провел се на терасата на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.

Снимка: Димитър Алексов

Николай Костадинов: „Новините в джаза“ е експериментален проект и ни дава възможност да творим по наш си начин, без граници и без рамки. Мишо Йосифов ни дава пълна свобода. Това личи в композициите на всеки от нас – всичко е различно по хубав начин. Обединява ни това, че го правим заедно.

Снимка: Димитър Алексов

Ивайло Манев: Този проект ни дава голямо развитие, което личи у нас и като музикално ниво, и като личности.

Свободата идва с отговорност.

Ивайло Манев: Разбира се.

Снимка: Димитър Алексов

Николай Костадинов представя пиесата си със заглавие – името на групата, тъй като е написана специално за нея: Това беше идея, която дойде спонтанно. Точно когато направихме събирането в Шипково, реших да я разработя специално за групата, с нейното звучене, както ще бъде изсвирено от всеки от нас. С това настроение написах The Jazz News.

Снимка: Димитър Алексов

Калина Андреева: С общи усилия създадохме втория албум на групата. „Но кажи ми дали“ е песен, в която се пее за неслучайните срещи. В живота всичко става с причина и срещаме точните хора.

Снимка: Димитър Алексов

Следва песен на Лъчезар Кацарски. С него и с Велека Цанкова разговарях през април предходната година, когато те записваха вокалите си в студиото на Константин Кацарски.

Снимка: Димитър Алексов

Какъв път извървяхте специално заради този проект – с албума, концертите, работата с деца, пътуванията в цялата страна. Каква е есенцията на „Новините в джаза“ за вас?

Велека Цанкова: За мен пътят бе доста дълъг, започна доста преди „Новините“ с дългогодишната новина в джаза – Михаил Йосифов. Преди не съм си помисляла, че някой ден ще пиша песни. Сега вярвам, че придобих повече самочувствие в създаването на музика и текстове. Много ми харесва този процес. Стилистично нещата са различни, което е предизвикателство, защото трябва да гоним нещо ново. Процесът е доста дълъг, разнообразен и доста вълнуващ. И се надявам да продължи да бъде.

Снимка: Димитър Алексов

Лъчезар Кацарски: Аз бих определил целия ни път в едно изречение, тъй като тримата имаме кратка история преди „Новините“: щастлив, успешен и вдъхновяващ, който извървяхме заедно и който ни дава страхотен опит.

Сега Лъчезар Кацарски представя първата от двете си песни в „Шипков мармалад“.

Снимка: Димитър Алексов

Лъчезар Кацарски: A Little Bit Insane е наистина това, което казва заглавието – че е хубаво понякога малко да полудееш. Тя до известна степен е вдъхновена от сериала „Приятели“. Изгледах и десетте сезона с моите девойки вкъщи. Изключително вълнуващо преживяване, което много ме ощастливи. И двамата с Велечето много обичаме този сериал.

Снимка: Димитър Алексов

Следва първата от две песни на Велека Цанкова.

Велека Цанкова: „Летен плен“ е в закачливо лятно позитивно настроение, което доста добре се вписва в моя характер. Мислила съм я за изпълнение с Мишо. Песента е подкрепена от „Музикаутор“, за което много благодаря.

Снимка: Димитър Алексов

Две композиции на Краси Зафиров обрамчват другата песен на Велека Цанкова в „Шипков мармалад“. С китариста разговарям в навечерието на премиерата на албума с концерт в Sofia Live Club на 30 март 2025 г.

Краси Зафиров: На мен „Новините в джаза“ ми дава среда да се развивам и да съм сред хора, които харесват същата музика като мен. На българската сцена проектът дава нещо ново. Такива големи състави не се образуват често и не просъществуват дълго, а ние издаваме втори албум. Изключително полезно за мен е да съм в тази група, защото вкарвам музикални идеи, които другите оценяват. Изключително съм благодарен на Мишо и на всички останали, че имам възможност да работя с тях. Breeze е следствие на експеримент, който си направих, за да се огранича и да се пробвам с прости мелодии да създам слушаема и интересна пиеса. По това време слушах доста латино джаз изпълнения, затова е в 12/8 афробийт. Изключително доволен съм от записа и как свирят всички, които вкарват много от себе си. Харесва ми как се получи.

Снимка: Димитър Алексов

В прехода от дебюта „Първа емисия“ към продължението „Шипков мармалад“ през 2024 г. се проведоха три концерта на групата в София, подпомогнати от Столична програма „Култура“. Първият от тях бе озаглавен „Втора емисия“ и се състоя в Sofia Live Club на 13 април. Всеки от тях представи по една нова песен от предстоящия албум, в този случай това бе „Природно“ на Велека Цанкова.

Снимка: Димитър Алексов

Велека Цанкова: „Природно“ е песен за природата, за това как трябва да я ценим и че тя винаги ще бъде около нас. От нас зависи да остане. Тя е подкрепа и приятел, който би бил до нас във всеки момент.

Снимка: Димитър Алексов

Със свободата, която Михаил Йосифов дава на младите таланти да творят в групата „Новините в джаза“, се появяват композиции, изразяващи най-органично всеки от членовете на състава в контакта с другите в групата. Така проектът се превръща в място за споделяне на влияния, за обсъждане на музикални идеи, за експеримент. За пореден път това се подчертава от пиесата, която следва. Автор е Краси Зафиров.

Снимка: Димитър Алексов

Краси Зафиров: Restless е опит да вкарам елементи от метъл музиката с джаз хармония. Има доста рифове. Пиесата не е толкова мелодична, носи повече напрежение. Във втората част се успокоява и хармонията става по-нежна. Има доста голям контраст.

Снимка: Димитър Алексов

Интервю с Михаил Йосифов в навечерието на премиерата на албума на 30 март в Sofia Live Club.

„Новините в джаза“ с втори албум „Шипков мармалад“, създаден с дух на близост, на споделяне, на непосредствено общуване, на чиста радост от музиката. Всичко това го казва и самото заглавие. Вдъхновението е от курорта Шипково, а „мармалад“ е с усещането за нещо сладко, но и с разбирането за джем, за това как всички се събират в музиката. Близост и единение бележат тяхната музика. Как се прави музикален тиймбилдинг?

Трябва място и трябва идеи, които да са подготвени, за да се изработят на тиймбилдинга, да се дадат нови идеи, да се съберем. Нашата работа е свързана с това да забавляваме хората, следователно ние трябва да се забавляваме. За това спомага невероятният професионализъм. Членовете на групата свирят толкова добре, че няма как да се скараме по работни въпроси. Нещата стават с абсолютна лекота. Това ни е запазена марка.

„Новините в джаза“ е стимул за усъвършенстване и призив към младите музиканти да създават свои композиции.

Нямам нито една пиеса, участвам като аранжор в четири песни, реших да дам път на младите, да видя техните идеи, това ми беше интересно.

Снимка: Димитър Алексов

Още от разговора ми с Михаил Йосифов по Jazz FM в навечерието на премиерата на „Шипков мармалад“ на „Новините в джаза“ на 30 март 2025 г. в Sofia Live Club – малко по-късно в „За албумите от техните създатели“. А сега – още едно произведение на Калина Андреева – песента, която бе акцент на втория от трите концерта на проекта през 2024 г., реализирани с подкрепата на Столична програма „Култура“. Той се проведе на 31 юли на терасата на РЦСИ „Топлоцентрала“.

Снимка: Димитър Алексов

Калина Андреева: „Пусни си ме, Слънце“ е авторска фолклорна песен с главен герой Слънцето.

Снимка: Димитър Алексов

Единствени от младите музиканти в „Новините в джаза“ свои пиеси в този албум нямат Ивайло Манев, когото чухме по-рано в предаването, и саксофонистът Александрос Красидис.

Как чувстваш този проект, в какво виждаш неговия принос, с какво той е важен и специален за теб, как ти помага в твоето развитие?

Този състав означава много за мен, защото там започна всичко, за което съм много благодарен. Имам възможност да свиря с име като Михаил Йосифов, с моите колеги да се изявяваме на големи сцени, да си представяме авторските пиеси, да показваме кои сме ние и да даваме музиката на хората. „Новините в джаза“ е нещо от сърце, което правим и споделяме.

Когато сте заедно, каква е връзката между вас и в общността, която създавате? Вие сте единни, но и пъстри и цветни. Има ги и спокойствието и хармонията, и вълнението и живата тръпка, която преминава в музиката.

Това е якото, защото всеки е различен. Химията е там, съществува енергията. Всеки е автентичен по различен начин. Всичко е там – енергията, адреналинът, който е на макс. Всеки следващ концерт е по-хубав.

Снимка: Димитър Алексов

Калина Андреева: В „Моля те, спри“ се пее за двама, които постоянно се разминават, но се търсят.

Снимка: Димитър Алексов

Аранжиментите на четирите песни на Велека Цанкова и Лъчезар Кацарски в „Шипков мармалад“ на „Новините в джаза“ са на създателя на групата Михаил Йосифов.

Как те оглеждат своите композиции в твоите аранжименти и как разви идеите им?

Имах идеята да следвам максимално тяхната идея, да не се намесвам толкова агресивно. Получи се вкусен мармалад с най-различни нюанси. В аранжиментите си използвах целия си музикален потенциал, за да стои стилно, да е максимално хомогенно.

Снимка: Димитър Алексов

Повеждайки младите таланти в тяхното музикално развитие, той поставя и високи естетически критерии, които за тях се превръщат в стандарт. Това чуваме и в думите на Лъчезар Кацарски от разговора ми с него през лятото на 2024 г., няколко месеца след като го чух колко прецизно изработва своите партии в студиото на Константин Кацарски.

Снимка: Димитър Алексов

Направи ми впечатление, че не спря, докато не остана абсолютно доволен от резултата. Сподели ни кои са критериите, към които се стремиш. От какво не отстъпваш в естетиката на изразяването? Какво искаше да постигнеш и как го направи?

Имам свое си разбиране за тези неща. То е не толкова на базата на технически показатели, колкото, че за мен е най-важно да предам най-добре и най-силно емоцията на съответната песен. Има неща, които искам да звучат по определен начин.

Снимка: Димитър Алексов

И така то оживява в много планове – не само като музика, но и като песни, които създават живи образи.

И като усещане. За мен това е критерият за музициране. Да има чувство.

Това дълбоко чувство е в следващата песен. По-рано чухме A Little Bit Insane…

Лъчезар Кацарски: А New Ways of Making Love е по-съблазнителна. A Little Bit Insane отива към рокендрола. Направих добър гювеч.

Снимка: Димитър Алексов

Велека Цанкова: „Летен плен“ е лятна самба, мислена специално за Созопол, защото много го обичам. Като я слушате, си представяйте нашето красиво море именно там.

Снимка: Димитър Алексов

Лъчезар Кацарски стана автор и на първата коледна песен на „Новините в джаза“, която бе акцент на третия концерт – „Коледна емисия“, през 2024 г. в Дома на киното през декември. С този проект музиката на групата прозвуча в три различни по характер пространства и достигна до още по-широка аудитория.

Снимка: Димитър Алексов

Популяризирането на музиката, създавана от предимно млади музиканти, е кауза на проекта. Това се случи и с албума „Първа емисия“, който призова да се устремят към професионалната сцена обучаващите се в националните училища по изкуствата в седем града от страната.

Снимка: Димитър Алексов

„Новините в джаза“ е платформа за развитие, в която до Михаил Йосифов е неговият приятел и съидейник, с когото заедно вървят в музиката – Атанас Попов.

Снимка: Димитър Алексов

Михаил Йосифов е пример за младите таланти и в своето дело има спътник – Атанас Попов. Идеята на „Новините в джаза“ е създаването на общност и на връзки на доверие на подкрепа, усещане за взаимност и споделяне на преживяването. Как с Мишо работите заедно?

Цял живот приятелство, обмяна на опит и доверие. Скоро ще направим 40 години. Звучи като доста дълъг път.

Това са 40 години на взаимност.

Заедно сме от деца. Пътят ни е срещал с всякакви ситуации, давал ни е незабравими мигове. Всеки е търсен със своя почерк в други проекти, но когато сме заедно, е винаги огромно удоволствие.

Когато говорим за нещо, което е трябвало да стане, се тръгва от някъде, но се стига много далеч. Напред в пътя виждаш каква е твоята роля. С каква задача Мишо те покани в „Новините в джаза“ и какво действително правиш три години и половина по-късно с музиката в този проект?

С Мишо се познаваме прекалено добре. Той каза: „Заповядай да сме заедно в това начинание, което поемам.“ Двигателят си е той. Чу тези млади таланти в Академията. Ролята ми е не толкова подкрепа, колкото изживяване заедно с друго поколение и да оцветя с перкусионен звук това, което се създали. Те бързо се обединиха и започнаха да звучат като бенд. Много са смели в композирането, всеки си показва почерка. Имаше няколко години дупка в поколенията, не бяха обединени. Това сме си го говорили с Мишо. То вече се промени и то към много добро – те са единни, обменят опит, много бързи и умни са, работят с технологии. Всички те обръщат внимание на корените в тази музика. Всеки може да е повлиян от модерните течения, но търсят основата.

Снимка: Димитър Алексов

Те се заявиха много категорично и сега. Като споменем името на всеки един, го възприемаме като равностоен участник на професионалната джаз сцена. А бяха деца, когато Мишо ги пое и ги събра.

Да, определено, много се развиват. Те са си го имали заложено в себе си, но е много важна подкрепата на Мишо – че ги събра, обедини и ги остави да творят. Той помага с аранжименти, но всички пиеси си ги пишат те. И това може да се чуе, защото е разнообразен албумът.

Когато си бил на техните години, как се чувстваше, от какво имаше нужда, как направи първите крачки?

Бяхме много силно ядро и свирехме по цял ден – Милен Кукошаров, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Трифон и Пепи преди да заминат. По целия свят е така с поколенията. От тогава сме заедно и продължаваме да се стараем да се развиваме. Давали сме си голяма подкрепа един на друг, но не мога да пропусна моя ментор Христо Йоцов още от ученическите ми години, Антони Дончев, с когото пътувахме заедно. Огромни знания получаваш от тези хора. И след това моето следване в Нидерландия, което промени много неща.

И сега вашето поколение променя нещата за едно ново поколение.

Стараем се.

Интервю с Михаил Йосифов в навечерието на премиерата на албума:

Снимка: Димитър Алексов

„Новините в джаза“ е щедрост към младите таланти, към музиката, към публиката. Какво дава проектът?

Дава много позитивно настроение. Това са млади хора, надъхани, свири им се много, искат да се раздават, за мен е удоволствие! Старая се да им дам всичко, което мога да предоставя на групата. Имаме доста успех с това. Повечето ни концерти са много посетени. Всеки концерт става празник, щастливо усещане за всички нас в залата. Надявам се да имаме по-чести срещи с публиката.

Снимка: Димитър Алексов

Ти създаде този проект с идеята да си до младите таланти в началото на техния музикален път, да си тяхна опора и вдъхновение. Какво развитие виждаш у тях?

Една ракета носител съм… (Смее се.) Те са достатъчно нависоко. Всеки има своето място на българската не само джазова сцена, но и в поп, фънк и фолк музиката. Техният живот върви като този на професионален музикант. От тук нататък само мога да им пожелая късмет, щастие и постоянство, за да държат нивото.

Снимка: Димитър Алексов

Калина Андреева: „Тайна е“ е с адаптиран текст от цитати от „Малкият принц“. В нея се казва, че очите не виждат това, което сърцето може.

Снимка: Димитър Алексов

„Шипков мармалад“ на „Новините в джаза“ представяме на 26 март от 19 ч. с повторение на 29 март от 14 ч.

Снимка: Димитър Алексов