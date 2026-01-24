„Джазът пее на български“ (2026 г.) с инициатор Венци Благоев: джаз стандарти оглеждат миналото и съвремието с поезията на Мария Донева и в изпълнението още на Марина Господинова и Антони Дончев

Джаз стандарти с поезия на Мария Донева като мост между епохите – времето, в което са създадени, и днешния ден, в който звучат. „Джазът пее на български“ е проект по идея на тромпетиста Венцислав Благоев, който участва в изпълненията с вокалист Марина Господинова, а на пианото е Антони Дончев.

Снимка: Светослав Николов

16 години след началото записите, направени през 2022 г. в студио „Доли“, са вече обработени и отпечатани на диск.

Снимка: Димитър Карамфилов

Дизайнът на визията на албума е на прочутия джаз плакатист и автор на многобройни корици на албуми Димитър Трайчев.

Премиерата на албума ще бъде с концерт в Sofia Live Club на 26 януари от 20 ч.

Представяме „Джазът пее на български“ по Jazz FM в двучасово издание на „За албумите от техните създатели“ на 21 януари от 19 ч. с повторение на 24 януари от 14 ч. Разговорът с музикантите е публикуван под основната снимка.

