„Джазът пее на български“ с първа песен от първия си албум: My Funny Valentine е ексклузивно в ефира на Jazz FM за Деня на влюбените

Навръх Деня на влюбените се влюбваме в първата песен от първия албум на проекта „Джазът пее на български“. My Funny Valentine Венцислав Благоев, Марина Господинова, Антони Дончев и поетесата Мария Донева подаряват специално на слушателите на Jazz FM. Тя анонсира предстоящия албум, който бе записан точно преди година, и традиционния концерт на проекта за Деня на влюбените, който ще се състои на 16 февруари в бар Singles.

В нежно изпетите от Марина Господинова стихове на Мария Донева е цялата достатъчност на любовта във взаимността – тя е тишината, в която всяка мисъл се чува, защото двама души са станали едно, са се превърнали в една вселена. Изследваме я с търсещото пиано на Антони Дончев и възкликваме от удивление от чудесата с тромпета на Венци Благоев. Плавно изградената кулминация идва, предчувствана и мощна, озаряваща с фойерверките на щастие от чудото на любовта – една-единствена, всемогъща и завинаги. С текста на Мария Донева и представена от Венци Благоев, Марина Господинова и Антони Дончев, My Funny Valentine се превръща в песен, казала всичко за любовта.

„Това е най-любовната песен и сме много щастливи, че Мария написа и към нея български текст. Той за това, че с любим човек сте си самодостатъчни.“ – извежда посланието Марина Господинова.

14 февруари, Денят на влюбените, е и своеобразен празник на „Джазът пее на български“. Четиримата артисти са влюбени в проекта. Почитателите искрено си го обичат, научили са българските текстове на песните и редовно посещават концертите. Тези любими изпълнения те вече ще слушат и в албум.

„Джазът пее на български“ и в албум: сърцето се чувства разбрано и усмивка озарява лицето

В интервюто за Jazz FM по време на записите Антони Дончев бе казал, че в проекта „на първо място има любов.“ А тя е основното в този живот. „Ако можем да изкараме едно-единствено важно за човечеството нещо – това е любовта.“ – продължи сега той. „В нея се съдържат и добрината, и смирението, и онези всички хубави неща, които би трябвало да ни съпътстват в живота и да ни правят добри хора, изграждащи добро бъдеще за човечеството. Любовта, това е. Най-важното нещо.“

Рожденият ден на „Джазът пее на български“ е 23 март 2010 г., когато той прави своята премиера на „Live Zara Jazz“ – фестивал, организиран от Венци Благоев в Стара Загора с финансовата подкрепа на общината. Той замисля проекта като музикално-сценичен, а впоследствие урежда и записването му в албум. Венци Благоев го описва с две думи: „Красиво нещо.“ Албумът не цели да пресъздаде емоцията на живите изпълнения. „Когато сме на живо, ни води спонтанността – позволяваме си да се провокираме, да сме изненадани какво стихотворение ще ни прочете Мария или каква интересна история ще разкаже тя. Тук спонтанността я оставихме при записването на музиката – опитахме се да не конкретизираме аранжиментите.“ Казала това, Марина Господинова се размечтава как ще си пусне диска, ще се отдаде на мечтание, ще живее с музиката и с текстовете, ще размишлява върху тях.

Това Венци Благоев много се надява да се случи в дните около рождения ден на проекта. В албума той изоставя всички перкусии и забавни инструменти от предмети от ежедневието като чайник, маркуч, метална кутия с ориз, и само свири на тромпет. Това е още един елемент от концентрацията, която съпътства пренасянето на сценичния спектакъл в студиото. „В албума има по-голяма дълбочина. Тук нямаме визуални дразнители. Хората биха могли да се съсредоточат в процеса на създаване на музика.“ – насочва ни Антони Дончев. А Венци Благоев веднага намира поле за активно участие на публиката: „Албумът може да е вашият плейбек за пеене и свирене с нас.“

Традиционният концерт на „Джазът пее на български“ за Св. Валентин ще е два дни след Деня на влюбените – на 16 февруари от 20 ч. в бар Singles. „Ако имате с кого да дойдете, елате, ако сте сами – пак елате и няма да сте сами.“ – почти в хор изричат тримата също така традиционната покана на Мария Донева.