Животът като постоянно търсене на радостта: Мирослава Кацарова с концерт за 24-я рожден ден на воденото от нея предаване за латино джаз по Jazz FM Desafinado

Да не забравяме да се радваме на живота, напомня Мирослава Кацарова във всяко издание на своето предаване за латино джаз по Jazz FM Desafinado. Днес то празнува 24-и рожден ден. Любовта ѝ към тази музика е както в ефира, така и в репертоара ѝ – албумен и концертен. Но това е и отношение към живота, в лекотата и в дълбочината на което ще се съберем на 6 декември в клуб In The Mood за концерт, посветен на 24-я рожден ден на Desafinado. Мирослава Кацарова ще пее с Мирослав Турийски – пиано, и Начо Господинов – барабани, а специален гост ще бъде тромбонистът Вили Стоянов. Вратите отварят в 19:30 ч., началото е в 20:30 ч. Линк към събитието и за купуване на билети: In The Mood - Програма - Inthemood.

Desafinado е първото специализирано предаване, специално създадено за Jazz FM през 2001 г. През септември радиото ни стартира с албума „Бяло в бяло“ на Мирослава Кацарова. Тогавашният програмен директор Димитър Евстатиев я кани и за радиоводещ. „Нещо, което беше напълно ново за мен, но пък беше истинско преживяване да се задълбоча в латино джаза.“ – казва Мирослава Кацарова. Тя отбелязва, че тази музика звучи с голяма лекота, но е „много дълбок, интересен, сложен свят, защото той е едновременно близък до нас българите като манталитет и в същото време – далеч. Но и разбираем, защото става дума за много темпераментна култура.“ В Desafinado място намират най-различните изразности в латино джаза – инструментален и вокален, с интерпретация на автентични латиноамерикански песни и пиеси, с нови творби, създадени от джаз музиканти, с електронна трактовка на тези ритми и интонации.

„Desafinado e предаване, което започнах да правя с много любов. В латино музиката любовта е примесена с малко тъга, което е характерно и за нас на Балканите. В Desafinado слушаме предимно музиката, свързана със saudade – светла и уютна тъга… В това състояние можем лесно да изпаднем, заради чувството за невъзможните брегове, за невъзможните срещи в живота ни, за невъзможните любови. Saudade е едно много голямо понятие и много човешко.“ – споделя Мирослава Кацарова.

Предаването е наречено по песента Desafinado на Антонио Карлос Жобим. „Тя е една от любимите ми песни, която възпява именно тази среща между джаза и бразилската музика, в която джазът придава блутон. За ухото на търсещия чистата мелодия това звучи леко фалшиво – тон извън лада. Обаче той в музиката на Антонио Карлос Жобим, в текста му на португалски и в текста му на английски вече има едно по-метафорично значение – идеята за другостта, за срещата между различията. Предаването Desafinado е точно това – територия, запазена за срещата между различните стилове, жанрове и изразни средства, която понякога е много екзотична, понякога съвсем не е, а друг път е изцяло нова, различна и неочаквана. Така че аз всяка седмица с радост се подготвям за Desafinado, както и сега за концерта по случай двадесет и четвъртия му рожден ден.“ – кани ни Мирослава Кацарова.

В съботната вечер в In The Mood заедно с Мирослав Турийски, Начо Господинов и специалния гост Вили Стоянов тя ще ни поднесе музика, производна на латиноамериканските традиции. Ще чуем боса нова, ще има перуанска, мексиканска, аржентинска песен, две песни на френски език, които са аранжирани специално от Мирослав Турийски в стилистиката на латино джаза, ще пее и на български. Сред песните ще бъде „Водите на март“ на Жобим в превода, направен специално за Мира от Зорница Христова. „Очаква ни хубава музика и радост от живота. Това е основното послание на този тип музикални произведения – радостта от живота като нещо, което звучи лесно, но в същото време е едно от най-сложните неща, каквато е и самата лекота от живеенето. Но аз много дълбоко съм убедена, че постигнем ли го веднъж, докоснем ли се веднъж до него, то оставя дълбоки следи в нас и ни променя. Животът е постоянно търсене на радостта.“