За девета поредна година фестивалът CineLibri обединява световете на киното и литературата

Остават броени часове до началото на деветото издание на Международния кино-литературен фестивал CineLibri, който тази година ще се проведе от 6 до 29 октомври под мотото „Метаморфози“ в София и още шест града в страната – Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Повече за програмата на фестивала, включващ 60 заглавия, разговаряхме с Юлия Владимирова – уважаван журналист и част от екипа на CineLibri. Интервюто на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Официалният старт на CineLibri в столицата е на 6 октомври, от 19:00 ч. в Зала 1 на НДК. Елегантен музикално-визуален спектакъл, съпроводен с изпълнение на живо на маестро Живко Петров, ще открие празничната вечер. Той ще бъде последван от встъпителни думи на Жаклин Вагенщайн, директор и главен селекционер на фестивала, която ще отправи и приветствие към публиката. Венец на вечерта ще бъде българската премиера на научнофантастичния сюрреалистичен романс „Клети създания“ на режисьора Йоргос Лантимос, удостоен с награда „Златен лъв“ на кинофестивала във Венеция.

На 8 октомври от 19:00 ч. в кино „Люмиер“ е световната премиера на документалния филм „Ваймар Експрес“ - едно поразително документално изследване, посветено на Европeйския писателски съюз и пропагандата за нацистка културна хегемония над Европа от страна на Йозеф Гьобелс, Фани Попова-Мутафова, Кнут Хамсун, Робер Бразийяк. Сценарист и режисьор на филма е Милена Фучеджиева, известна като писател, публицист, сценарист и драматург. Събитието ще се състои в присъствието на екипа на филма и със сътрудничеството на Организация на евреите в България „Шалом“ под наслов „Заедно срещу антисемитизма. Ние помним!“ Филмът е реализиран с подкрепата на ИА „Национален филмов център“. На 9 октомври, отново в кино Люмиер, ще се състои премиера на филма „Плитката“ (2023) – въздействащ разказ за изпитанията, смелостта и надеждата на три жени, живеещи на три континента. Режисьор на лентата, копродукция на Франция, Италия и Канада, е Летисия Коломбани, която е и автор на едноименния бестселър, преведен на 40 езика. Прожекцията ще бъде последвана от дискусия: „Запази надежда“, или вечер, посветена на борбата с рака на гърдата в сътрудничество с МБАЛ „Надежда“.

На 10 октомври CineLibri посреща двама специални гости – изтъкнатия продуцент и сценарист Майк Дауни и нашумелия албански кинорежисьор Фатмир Кочи. Дауни, който е уважаван филмов продуцент, сценарист, публицист, преподавател, председател на Европейската филмова академия и носител на отличието офицер на Ордена на Британската империя, ще представи у нас своя завладяващ литературен дебют – приключенската мистерия „Златото на Истрия“. Събитието ще се състои в Аула НАТФИЗ от 19:00 ч. в условия на свободен достъп. По същото време в Дома на киното започва прожекцията на „Възходът и падението на другаря Зило“ (2022) в присъствието на режисьора Фатмир Кочи. Филмът е изкусна черна комедия, адаптация по романа на албанския майстор на сатирата Дритeро Аголи и разкрива прозренията на другаря Зило, тираничен бюрократ от 70-те, за културата на пролетариата. „Възходът и падението на другаря Зило“ е може би най-известната и приветствана от критиката творба на Аголи, създадена през 1972 г. по време на комунистическия режим в Албания. След прожекцията зрителите ще имат възможност да задават въпроси и да вземат автограф от режисьора Фатмир Кочи и от Майк Дауни, който е сценарист и продуцент на филма.

В момента текат записвания за образователните събития от програмата на фестивала, които ще се проведат на 22 и 28 октомври в Casa Libri в столицата. Проф. Христо Кафтанджиев ще запознае аудиторията с някои семиотични аспекти на трансформацията на литературните текстове във филмови сценарии, а Христо Христозов ще очертае актуални тенденции в артмениджмънта и киноразпространението. До края на октомври по случай фестивала ще тече и литературна промоция за над 150 заглавия на уебстраницата на издателство „Колибри“. Те могат да бъдат закупени на цена с 30% отстъпка.

Паралелното дигитално издание на CineLibri чрез платформата Neterra.TV+, която дава легален достъп до съвременно българско и международно аудиовизуално съдържание, тази година започва на 14 октомври и ще продължи до 5 ноември. То гарантира възможност максимално широк кръг от зрители от цялата страна, включително от уязвимите групи, да се насладят на майсторски осъществени литературни адаптации, дело на кинотворци от различни поколения.

CineLibri 2023 ще се проведе между 6 и 29 октомври в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, ИА „Национален филмов център", Национален фонд „Култура".