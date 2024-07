Внук на легендата Док Чийтъм, тромпетистът Тио Крокър е носител на традицията, свързва я със съвремието и свири за първи път у нас на Банско джаз фестивал

Тио Крокър – американски тромпетист, композитор, а понякога и певец, е известен със своите разностранни интереси в сферата на джаза. Внук на известния традиционалист – тромпетиста Док Чийтъм, Тио Крокър засвидетелства своите почит и уважение към наследството в своя албум от 2009 година със заглавие In the Tradition.

Любопитен момент в биографията на Тио Крокър е престоят му в Китай. Интересите му го отвеждат в Шанхай, където той остава в продължение на 7 години между 2007 – 2013. Първоначално свири в известния House of Blues, а впоследствие се изявява като музикален директор, бендлидер и автор на музика в популярно телевизионно шоу в мегаполиса.

Тио Крокър се завръща в САЩ през 2013 г. доста променен и обогатен в музикално отношение. В джазовите му интерпретации често се появяват инфлексии от жанровете салса, фюжън рок, аренби, хип-хоп и блус.

През миналата 2023 г. Тио Крокър издаде краткосвирещ албум с английската певица Его Ела Мей, която произхожда от Нигерия. „Моите сола във всяка една от петте пиеси представляват кратки инструментални коментари към лиричните вокални изпълнения.“ – казва той. Заглавието By the Way („Между другото“) също илюстрира очевидната скромност на Крокър. Според мен обаче отчетливите звукови пейзажи, които рисува със своя тромпет, без съмнение обогатяват проекта, иницииран и осъществен по негова идея.

Почитта към музиката на Майлс Дейвис е още една особеност в музикалната кариера на тромпетиста Тио Крокър. През 2022 г. той записва с Берлинската филхармония в реверанс към своя предшественик Sketches of Miles. Албумът излиза от лейбъла ACT. Аранжиментите са на шведския тенор саксофонист, флейтист и кларинетист Магнус Линдгрен, който влиза в ролята на легендарния Гил Еванс.

Тио Крокър ще се представи на Банско джаз фестивал на 10 август, събота, след индонезийската етно джаз фюжън група Vertigong и преди фестивала да закрие Алюн Уейд.

В Банско Тио Крокър и неговият квартет, в който влизат пианистът Идрис Фредерик, басистът Ерик Уийлър и барабанистът Мигел Ръсел, ще изпълнят пиеси от предстоящия албум на тромпетиста Dream Manifest („Проявление на мечтите“). В интервюто на програмния директор на Jazz FM Radio Светослав Николов, Тио Крокър е лаконичен: „В Dream Manifest няма претенция за елитарност и музиката не е повлияна от нищо извън автентичното музициране”.

Музикален портрет на Тио Крокър представихме в All-Time Jazz Masters на 22 юли.

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България. Той се провежда с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM е медиен партньор. Входът е свободен, билети за седящите места пред сцената се продават в мрежата на Eventim.