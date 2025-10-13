Венета Нейнска с концерти във Виена, Грац и Ню Йорк, с образователните инициативи Концерти с история, Концерти на възглавници и Клуб „Култура“ и със софийска премиера на „Изгубените песни на Сизиф“

Венета Нейнска изнася три концерта по света, разпространявайки творчеството на Димитър Ненов. Негова музика тя ще представи заедно с произведения на Шопен и Лист на 13 октомври в Концертхаус във Виена и на 16 октомври в Грац, а на 12 ноември – в Камерната зала на „Карнеги хол“ в Ню Йорк. „Мечта на Димитър Ненов е била неговата музика да звучи по целия свят. Щастлива и благодарна съм на шанса да съм неин проводник.“ – казва пианистката в студиото на Jazz FM В разговора слушаме сингли от предстоящия ѝ албум с музика от Димитър Ненов The Architect’s View. Той ще бъде издаден от британския лейбъл CRD по повод 50 години от създаването му през март 2026 г., когато и се навършват 125 години от рождението на Димитър Ненов.

Популяризаторската дейност на Венета Нейнска цели музиката да става все по-достъпна и хората по-лесно да се свързват с нея чрез знание, което тя дава за нея, и чрез дълбокото чувство, с което я интерпретира. Нейна поредна инициатива за свързване на младите хора с изкуството въобще е програмата Клуб „Култура“ на Sofia Art Institute. „Това е моя мечта от много години и се оказа мечта на много мои колеги не само от музиката, но и от други изкуства. Много исках да има платформа, на която младите да се срещат и да дискутират идеи от историята на културата на човечеството. В последните месеци попитах колеги какво липсва в областта на образованието в тяхното изкуство и отговорът винаги водеше към контекста. Невъзможно е човек да създава изкуство, без да е ясно как то се позиционира в световните тенденции и в историята. То не може да съществува самостоятелно без да бъде съпоставено с идеите от другите изкуства и изобщо от всичко, което вълнува човечеството и нашето общество.“ – посочи Венета Нейнска. Записването е на месечна база, срещите ще се провеждат всяка седмица, като ще има по три за всяка възрастова група – кратки преди обед и привечер и дълга през уикенда. „Всяко дете ще може да посещава толкова занимания, колкото желае. Всяка седмица ще има фокус върху голяма личност от областта на културата. „Менторите са изключителни личности с образование, опит и свободна нагласа към мисловните процеси.“ – описа ги Венета Нейнска и разказа повече за тях в интервюто ни, което можете да чуете в плейъра под основната снимка. Планира се и участието на гост-ментори.

Друга нейна инициатива – „Концерти на възглавници“, е още един начин за разпространение на красотата на музиката и споделяне на нейната емоционалност сред децата, които да заживеят в свят на хармония и благородство. Поредицата започна преди 15 години. „Децата, които идваха там, са вече прекрасни млади хора, всеки тръгнал по своя път, но в живота на много от тях – професионално или не – присъства музиката. Това е доказателството, че има смисъл да се влагат усилия в младите хора и в най-малките. „Концерти на възлаглавници“ са семейни концерти. Семейството е това, което определя бъдещето на едно дете. Важно е родителите да дадат пример на децата, че тази музика е стойностна, че се слуша внимателно.“ – каза Венета Нейнска. След няколкогодишна пауза програмата е вече възобновена.

Цели семейства посещават и Концерти с история. Поредният на 10 октомври бе с прожекция на англоезичната версия на филма на Венета Нейнска и на режисьора Ясен Харалампиев „Димитър Ненов и измеренията на изяществото“. Той бе съпътстван от изпълнения на живо на произведения на композитора и на пиеси на любимия му Ференц Лист в „Хеликон арт“ на ул. „Граф Игнатиев“ № 6.

На 6 януари очакваме софийската премиера на „Изгубените песни на Сизиф“ от Петър Керкелов. „Тази музика е изключително различна като внушение, фактура, идеи. Ние я познавахме добре, защото имахме задълбочени репетиции в продължение на месеци. Колкото и да е различна, тя е невероятно достъпна. Всеки от публиката – хора с най-различни житейски профили и познания в областта на изкуството, намираше нещо специално, в което да се припознае. Голям успех на Петър Керкелов е да напише музиката така, че да докосва хората.“ – представи творбата Венета Нейнска. Това е музика с дълбок философски смисъл, със символиката на живота като постоянен устрем и непрекъснато израстване. Столичната премиера ще е отново в „Хеликон арт“.