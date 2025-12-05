Венета Нейнска кани състудентката си от САЩ Полин Янг за концерти в София, Варна и Бургас: „Много сме щастливи, че отново сме заедно!“

Венета Нейнска и Полин Янг са състудентки в САЩ в класа на Джон Пери в Южнокалифорнийския университет в Лос Анджелис. Те се чувстват свързани от самото начало. „Бяхме единствените негови студентки от бакалавърската програма. През годините сме се стараели всячески да поддържаме връзка, макар че живеем далеч. Приятелството ни остана. През февруари се видяхме, когато чествахме 90-ата годишнина на Джон Пери. Няколко месеца след това той си отиде от нашия свят. Много ни липсва. Но оценяваме възможността да се срещнем там, да се видим и да поговорим за евентуално гостуване в България, което се случи толкова бързо. Много сме щастливи от този факт.“ – резюмира десетилетна връзка Венета Нейнска.

Венета Нейнска среща света с българската култура в англоезични „Концерти с история“ и в две изяви в САЩ с музиката на Димитър Ненов: „Щастлива съм, че го представям пред аудитория, за която той е мечтаел и която заслужава“ - Jazz FM

Тя е разказвала за своя преподавател в студиото ни, ето какво сподели на свой ред Полин Янг: „Имахме късмета да учим с великия Джон Пери. Той е много вдъхновяващ артист и преподавател, който дълбоко уважаваше композиторите, чиито произведения изпълнява. Това предаде и на нас. Имаше честност в неговото свирене и неговото преподаване. Той ни казваше онова, което трябваше да чуем, а не онова, което искахме да чуем. Всеки път, когато свиря, мисля как той би подходил към произведението и към изпълнението.“ Любовта ѝ към музиката е безгранична: „Музиката е една от най-важните причини човек да си заслужава да живее. Тя идва от душата и е за душата, обхваща целия спектър от човешки чувства.“ И цитира Рахманинов, че „музиката стига за цял живот, но един цял живот не стига за музиката.“

Първите два концерта на Полин Янг са във Варна и Бургас. Тази вечер тя свири в София в събитие, организирано от създадения от Венета Нейнска Sofia Art Institute. Половината програма е със солови изпълнения на Полин, а след това двете ще представят „Фантазия“ от Шуберт и написаните именно за четири ръце „Унгарски танци“ от Брамс. Концертът е от 19 ч. в „Хеликон арт“ на пл. „Гарибалди“. В неделя от 11 ч. Полин Янг ще стане първият американски участник в създадените от Венета Нейнска преди 15 години „Концерти на възглавници“. В програмата към репертоара от тази вечер са добавени две изпълнения на произведения на Пиацола с ученици от НМУ „Любомир Пипков“ и НМА „Проф. Панчо Владигеров“. В понеделник от 19 ч. Полин Янг ще бъде първият участник в новата поредица на Sofia Art Institute „Нещо по-съвременно“, която Венета Нейнска стартира с Ивайло Данаилов – цигулар и преподавател по камерна музика в Националното музикално училище. „Идеята е да работим с младите изпълнители, да осъществяваме сътрудничества с тях.“ – посочва тя. В програмата са включени Клавирен квинтет от Шуман и две произведения на Пиацола. Към Полин Янг се присъединяват Милена Борисова и Дороти Данкина (цигулка), Камен Величков (виола) и Ая Коева (виолончело).

За важността да се подкрепят младите таланти и музиката да достига до най-младите поколения Полин Янг подчертава: „Мисля, че това е една от най-важните мисии, които имаме. Не само трябва да ги вдъхновяваме, а и да ги излагаме на въздействието на класическата музика. Децата имат толкова много мечти. Ще е прекрасно да добавим към тях и музиката. Разбрах, че много от децата след „Концерти на възглавници“ решават да учат музика. Това много ме развълнува и съм щастлива, че ще мога да бъда част от него.“ – казва Полин Янг. Тази вечер разнообразната програма на своята самостоятелна част от концерта тя ще започне с произведения на Бах, Шопен и Чайковски и ще продължи с две американски класики – първия от трите прелюда на Гершуин и произведение на Уилям Болкъм в рагтайм стилистика.