Във вихъра на спиралата – стремеж към красивото, на върха ѝ – щастието. В галерия „Мисията“ се откри изложба на Нобуко Уеда в програмата на „София хартиен арт фест“ и Дните на японската култура

Свързаност, преплитане, съвършена конструкция, както изначално е съвършено всичко, изтеглящо нагоре движение в изложбата „Хванати в спирала“ на Нобуко Уеда. Тя е една от трите, които се откриват тази седмица в София като част от есенния панел на „София хартиен арт фест“, организиран от фондация „Аматерас“, и са част от току-що започналите Дни на японската култура. Тези празници на силните връзки между двата народа се провеждат за 35-и път.

Три изложби с произведения на японски автори представя от тази седмица „София хартиен арт фест“ - Jazz FM

Снимка: София хартиен арт фест

Изложбата на Нобуко Уеда е експонирана в галерия „Мисията“ на Държавния културен институт към Министъра на външните работи. Преди откриването снощи разговарях с авторката, а в превода ни помага Соня Енева. „Материалите, които използвам, не са такива, че да правят ръбести линии. Всичко, което се получава от тях е много меко и в овални форми. Виждате как се преплитат нещата. Осланям се най-вече на податливостта на материала. Всичко в света за мен е спираловидно – вятърът, водата, небето, ходът на времето, човешкото съзнание. Нищо в този живот не е праволинейно. Моето пожелание с тези творби е на края на тази спирала да е щастието. Нека така да живеем във вихъра на спиралата, движени от стремежа към нещо по-красиво.“ – каза Нобуко Уеда в интервю по Jazz FM.

Снимка: Светослав Николов

Нобуко Уеда бе наградена през 2020 г. за иновация в ежегодния конкурс за хартиено изкуство на фондация „Аматерас“. Изложбата ѝ „Хванати в спирала“ продължава до 13 септември в галерия „Мисията“ на Държавния културен институт към Министъра на външните работи. На откриването я представи директорът на института Снежана Йовева-Димитрова: „Радвам се, че откриваме сезона с интересна и вдъхновяваща изложба. И съм убедена, че ще се почувстваме прегърнати от уникалното изкуство на Нобуко Уеда.“

Снимка: Светослав Николов

През тази година празнуваме три годишнини в двустранните отношения между България и Япония – 115 години от първите официални контакти, 85 от установяването на дипломатически отношения и 65 от възстановяването им, подчерта заместник-министърът на външните работи Мария Ангелиева: „Изкуството е онази уникална област от нашето битие, която ни дава възможност да опознаваме света и другите народи. Днес имаме шанса да се срещнем с артистката от далечна Япония и да я приветстваме с добре дошла в галерия „Мисията“ към Държавния културен институт. Изложбата представлява съвкупност от скулптури и релефи, които създават единен организъм, потапящ зрителя в атмосферата на японската естетика, известна със своите минимализъм и изтънченост.“

Снимка: София хартиен арт фест

Изложбата „Хванати в спирала“ на Нобуко Уеда е едно от над 25 събития в 35-ото издание на Дните на японската култура, организирани от Посолството на Япония в България. За смисъла на инициативата говори посланикът на Япония у нас – Н. Пр. г-н Мичигами Хисаши: „Миналата година проведохме 34-ото издание на Дните на японската култура. Имахме общо 20 събития и близо 40 000 посетители. За тазгодишното издание, започнало вчера, сме подготвили много богата програма, включваща различни сфери от областта на изкуството, включително музиката и танца. В петък за 10-и път ще се проведе София екиден маратон. Искам да благодаря на всички за организацията, специално – на фондация „Аматерас“, и на приятелите на Япония, посетили нашето събитие.“

Снимка: Светослав Николов

И преди отново да се завърнем към творбите от изложбата, откриваща Дните на японската култура и есенния панел на „София хартиен арт фест“, да чуем думите на президента на организатора на „София хартиен арт фест“ – фондация „Аматерас“ – скулпторът Тодор Тодоров: „Благодаря на всички вас, които сте тук. Това е много сериозна подкрепа за това, което правим. Без вас нашите усилия нямат никакво значение. Много трудно се прави култура в тези дни на руски зверства в Украйна, но ние трябва да продължим да правим култура, защото само културата ще спаси света.“

Снимка: София хартиен арт фест

Тази седмица се откриват още две изложби от „София хартиен арт фест“, които също са в програмата на Дните на японската култура. Първата е на студио „Нексъс“, с което фондация „Аматерас“ е в партньорски отношения почти от самото си създаване. Двете организации работят заедно и по представяне на изложба догодина на Експото в Осака. Куратор на откриващата се утре в 18 ч. изложба „Тих диалог“ в Триъгълната кула на Сердика към Регионален исторически музей – София е Какуко Ишии. Пред Jazz FM тя разказа: „Разбира се, българският и японският език, както и нашите култури, са далечни. Но изкуството е универсален език, на който хората се разбират. В посланията на нашите творби няма тишина – напротив, има неща, които се разбират от двете страни без да са нужни думи. Посланията излизат сами. Желанието ни е да направим така, че чрез творбите да покажем нашия начин на мислене и нашите идеи, които да резонират с българската публика и това да бъде мост между представителите на нашите приятелски култури. По този начин да се споделят посланията.“

Снимка: София хартиен арт фест

В четвъртък в 18:30 ч. в галерия „Мазда“ се открива изложбата „Японски импресии“. „Тя показва 15 автори в изключително различни медии – от калиграфия, пана и произведения със стари кошничарски техники до дигитално изкуство. Експозицията е толкова разнообразна, че позволява да се надникне в множеството различни течения в съвременното японско изкуство.“ – каза вчера по Jazz FM организаторът Даниела Тодорова от фондация „Аматерас“. При откриването ще се проведе работилница по калиграфия с мастило „Суми“ върху хартия „Ваши“, водена от Ацуми Мурата, а на следващия ден от 18 ч. Чикайо Аритака ще води уъркшоп за древната техника „Мизухики“. И на тази изложба куратор е Какуко Ишии: „Повечето неща, с които Даниела Тодорова от фондация „Аматерас“ се занимава, са свързани с хартията. Но в тази конкретна изложба не сме се ограничавали до нея. Има керамика, текстил – разнообразие от материали. Ако изложбата в Триъгълната кула на Сердика е съсредоточена върху петима артисти от един регион, то в галерия „Мазда“ представяме автори от цяла Япония. Дори имаме творба от артист на 90 години, който вече е незрящ, но продължава да твори. Ще е много интересно да се видят тези творби. Процесът на селекция е сложен, защото се опитваме да представим разнообразна картина на съвременното японско изкуство. В избора сме поставили акцент върху това да имаме традиционни техники в съвременен прочит, а артистите да познават България. Ръководили сме се и от посланията на творбите, затова селекцията продължи дълго. Искахме да можем да поканим всички тези артисти да присъстват на откриването. Трима от творците са тук – една от тях ще направи демонстрация по калиграфия, а друга – уъркшоп, за да предаде своето изкуство на българската публика. Мисля, че има доста интересни събития.“

Снимка: София хартиен арт фест

Интервю с посланика на Япония в България – Н. Пр. г-н Мичигами Хисаши

Имаме десетилетни двустранни отношения и близка духовна връзка между двата народа. Как Дните на японската култура изразяват всичко това?

Благодаря Ви! Както казах на откриването преди малко, вече 35 години ежегодно представяме японски културни събития в България. Миналата година с вниманието си ги удостоиха 40 000 души. Както посочих, имаме дълги, дълги години приятелство между нашите две страни, включително в областта на културата. Толкова съм щастлив да виждам колко много българи учат японски, практикуват карате, джудо и кендо, занимават се с аранжиране на цветя и провеждат чайната церемония. Моята мисия като посланик е да засиля още повече тези връзки, да им дам нов живот. Ние вече имаме отлични отношения, отлично разбирателство, но има голям потенциал за изследване и развитие. Това е моята мисия.

Какво можем да очакваме в изпълнението на тази Ваша мисия?

Тази година имаме над 25 събития и бихме желали да направим още. Но не става дума само за културата. Мисля, че можем да направим много повече в областта на бизнеса. Преди 20 – 25 години японските бизнес връзки с България бяха много по-мащабни – хотели, болници и язовири бяха построени от японски фирми и по японска технология. Все още в България присъства японският бизнес, но отново – бих искал това присъствие да се увеличи. И съм убеден, че ще го постигнем.

Накрая – Япония винаги поставя високи стандарти във всяко отношение. В какво в днешния ни свят тя дава отличен пример за всички?

Това е съчетанието на традицията със съвременен, модерен начин на мислене. Също като българите, уважаваме ценностите от традицията, предадена ни от родителите, от предшествениците ни, от учителите. Също така – имаме хилядолетна история. Това е една много важна точка. Също като българите сме силно устремени към новите технологии. Мисля, че ключът е в това съчетание.

През октомври получилият „Гран при“ на „Аматерас“ Кенджи Сато ще открие в галерия „Средец“ на Министерството на културата изложбата „Космос на монохромите“, а след това в Градската художествена галерия в Стара Загора ще бъде представено съвременно японско изкуство. Тези пет изложби от афиша на „София хартиен арт фест“ са и част от 35-ото издание на Дните на японската култура, като се организират със съдействието на Посолството на Япония в България. През тази година „София хартиен арт фест“ се провежда под мотото „Без граници“ с подкрепата на Програма „Визуални изкуства“ на Министерството на културата, на програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“ и на Културния календар на Столична община.

На снимката: на преден план – посланикът на Япония в България Н. Пр. г-н Мичигами Хисаши на откриването на изложбата. Зад него от ляво надясно: Даниела Тодорова и Тодор Тодоров от фондация „Аматерас“, заместник-министъра на външните работи Мария Ангелиева, третия секретар на Посолството на Япония в България Кенто Мураки, директора на Държавния културен институт Снежана Йовева-Димитрова, Соня Енева