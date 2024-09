Три изложби с произведения на японски автори представя от тази седмица „София хартиен арт фест“

Три изложби от „София хартиен арт фест“ се откриват тази седмица в столицата. Тази вечер в галерия „Мисията“ на Държавен културен институт към Министъра на външните работи се представя награденият за иновация през 2020 г. автор Нобуко Уеда.

Снимка: София хартиен арт фест

„Тази изложба е емблематичен пример за минимализъм в скулптурата, изработена от хартиени ленти – рециклиран материал, които е формуван в спирали. Тя впечатлява с многообразието на изграждането в една форма.“ – представи експозицията в интервю по Jazz FM Даниела Тодорова от фондация „Аматерас“.

Снимка: София хартиен арт фест

Радиото ни е традиционен медиен партньор на фестивала.

Снимка: София хартиен арт фест

В София сега гостуват деветима автори от Япония. В Триъгълна кула на Сердика към Регионален исторически музей – София на 4 септември ще бъде открита изложбата „Тих диалог“ на асоциация „Нексус“ – партньори на „София хартиен арт фест“ от 2015 г. Всяка година двете организации организират съвместни изложби, а следващата е догодина по време на Експото в Осака. Сега в София ще видим хартиено изкуство, преплетено с други материали, като например скулптурни произведения с дърво, метал и керамика, както и движещи се инсталации с прожекции. „Това е великолепна петорка от автори, които от години работят заедно. Те са университетски преподаватели, всеки със собствена техника и много различен от останалите.“ – описа ги Даниела Тодорова.

Снимка: София хартиен арт фест

В четвъртък в галерия „Мазда“ се открива изложбата „Японски импресии“. „Тя показва 15 автори в изключително различни медии – от калиграфия, пана и произведения със стари кошничарски техники до дигитално изкуство. Експозицията е толкова разнообразна, че позволява да се надникне в множеството различни течения в съвременното японско изкуство.“ – каза организаторът. При откриването от 18:30 ч. ще се проведе работилница по калиграфия с мастило „Суми“ върху хартия „Ваши“, водена от Ацуми Мурата, а на следващия ден от 18 ч. Чикайо Аритака ще води уъркшоп за древната техника „Мизухики“.

Снимка: София хартиен арт фест

„София хартиен арт фест“ се провежда с подкрепата на Програма „Визуални изкуства“ на Министерството на културата, на програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“ и на Културния календар на Столична община.

Снимка: София хартиен арт фест

„Онова, което много имаме да научим от японците, освен изключителното им преклонение пред красотата и природата, е това, че те са много единни. Независимо кой има изложба или уъркшоп, всички се включват и помагат.“ – коментира по Jazz FM Даниела Тодорова. Тя съобщи, че през октомври получилият „Гран при“ на „Аматерас“ Кенджи Сато ще открие в галерия „Средец“ на Министерството на културата изложбата „Космос на монохромите“, а след това в Градската художествена галерия в Стара Загора ще бъде представено съвременно японско изкуство. Тези пет изложби са част от 35-ото издание на Дни на японската култура, които започват от днес, и се организират със съдействието на Посолството на Япония в България.