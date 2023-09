„Вариации на тема от Корели“ от Милчо Левиев звучи за първи път в Шумен в изпълнение на Симфониета Шумен със солист Николай Желязков и под диригентството на Калина Василева

Първо изпълнение в Шумен ще има тази вечер една от най-ранните творби на Милчо Левиев – „Вариации на тема от Корели“. Това се случва в града, който толкова обича музиканта заради неговата връзка с шуменеца проф. Панчо Владигеров, оставил своя отпечатък върху произведението. Както разказа в „Джаз истории“ по Jazz FM Милчо Левиев, именно преподавателят му в академията формира у него безкраен респект към музиката. Той му я показва отвъд жанровете и ограниченията, като свободен полет на духа.

Милчо Левиев в „Джаз истории“ III: единение на класиката и джаза - Jazz FM

При последното си гостуване като солист на Симфониета Шумен Николай Желязков споделя пред директора на културния институт Калина Василева, че свири тези вариации. „Обявихме септември за месец на пианото. Искахме да покажем този инструмент във всичките му превъплъщения. Започнахме с Барок, минахме през класиката и сега стигаме до джаза.“ – разказа маестра Калина Василева за концепцията на програмата в интервю по Jazz FM.

Концертът на Симфониета Шумен предшества откриващото се утре първо издание на организирания от Младежкия дом в партньорство с Jazz FM Младежки фестивал „Деца на джаза“. Той ще чества проф. Панчо Владигеров и чрез творчеството на Милчо Левиев. „Това е студентско произведение на Милчо Левиев, написано при Панчо Владигеров с много негови корекции. В началото на века акад. Васил Казанджиев го оркестрира. Двамата с Милчо Левиев са близки приятели от студентските си години при Владигеров. Произведението е много специфично за Милчо Левиев. То показва ранните му влияния от Барока и класиката в ученическите години, джаза, разбира се, и е с много владигерови влияния. Макар и ранна, творбата е обобщаваща творчеството му. Оригиналната версия за две пиана е от 1956 г., но доста ярко показва накъде ще се развие стилът на Милчо Левиев.“ – обяснява Николай Желязков.

„Вариации на тема от Корели“ е тържество на музиката. „Симбиотично: класика и джаз“ е озаглавен концертът, който включва и произведения на Гершуин, Андерсън и Остийн. С това събитие оркестърът чества 85-ата годишнина от рождението на Милчо Левиев. Присъствието на творбата в програмата на Симфониета Шумен демонстрира широтата на погледа, с която се създава афишът. „Исках да покажа как класика, джаз и Барок могат да звучат в едно; така да се оплетат едно в друго, че човек изобщо да не се съмнява, че могат да съжителстват заедно.“ – подчертава Калина Василева.

За Николай Желязков Шумен е много специален град. Преди две години с концерт на Рахманинов е последната му изява тук и той винаги се връща с удоволствие: „Вече три – четири пъти свиря с колегите. Когато маестрата звънна, веднага казах: „С най-голямо удоволствие отново ще гостувам в Шумен!“

Това е последният предсезонен концерт на Симфониета Шумен. Предстоят вълнуващи месеци с богата и атрактивна програма. „Ще търсим разнообразието, ще представим много млади имена и утвърдени солисти, ще имаме много гости от чужбина. Надявам се всеки от публиката да намери нещо за себе си и това да му остане специално преживяване.“ – очаква началото на творческия сезон директорът Калина Василева.

Симфониета Шумен продължава и работата си с децата на града – в образователни инициативи, но не само. „През декември ще ни гостува един от победителите в шуменския конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, организиран от СУ „Сава Доброплодни“. За младия акордеонист това ще е първо свирене с оркестър. Продължаваме тази линия да въвличаме децата в оркестровото изкуство, защото е много важно и определящо за бъдещето им.“ Така пред тях се отварят вратите на вълшебен свят, в който те да пристъпят, в който да се влюбят и в който да останат завинаги. „Приканвам публиката да оценява и подкрепя младите таланти. Този опит за тях е изключително важен. Когато го има взаимодействието с публиката, те продължават да го търсят и за тях то е стимул.“ – описва съдържанието на тази силна връзка маестра Калина Василева.