В Шумен и София честваме 126 години от рождението на Панчо Владигеров: интервюта с уредника на музейния комплекс в Шумен Екатерина Томова и директора на Симфониета Шумен Славил Димитров

Рано сутринта дворът на музейния комплекс „Панчо Владигеров“ към Регионален исторически музей – Шумен е пълен с деца. Те пристъпват прага на къщата, в която големият ни композитор започва сериозните си занимания по музика. Да свири на пиано първо го учи майка му Елиза Пастернак, а след това той продължава обучението си именно в тази къща при своята първа учителка Павла Жекова. След години Панчо Владигеров се омъжва за дъщеря ѝ Екатерина и така този дом става и негов. Тук той обича да се връща и да твори, като именно в Шумен създава някои от емблематичните си произведения. След минути уредникът Екатерина Томова ще поведе малчугани от две детски градини на музикална музейна разходка в комплекса.

Със завета на неговата музика и наследство ще се срещнат най-младите шуменци. „Те винаги се вълнуват, когато видят големия роял, на който малкият Панчо вдъхновено импровизира, пренебрегвайки упражненията, и нетърпеливо е изисквал от учителката си да чуе какво е композирал. Ще видят любимото му детско пиано и това на майка му на втория етаж и ще се учудят колко много пиана има в къщата. Детското пиано като че ли е с най-голяма притегателна сила за посетителите в музея. Всеки иска да докосне клавишите му, някои – с любопитство, други – със страхопочитание и вълнение. И спонтанно у децата се заражда желание да се занимават с музика, да свирят на музикални инструменти.“ – разказва Екатерина Томова.

Така делото на Панчо Владигеров достига до нови и нови поколения и ги вдъхновява за творчество. Това чувство ще бъде засилено малко по-късно, когато любознателните деца чуят изпълнена на живо музиката на Панчо Владигеров. Негови произведения млади таланти ще изсвирят в камерната зала на комплекса. „За много от децата това е първо посещение в концертна зала и те за първи път слушат музиката в такава непосредствена близост до изпълнителите. Ще имат възможност да чуят и видят не само познатото им вече пиано, но и други музикални инструменти, на които ще свирят младите музиканти. А пък техните преподаватели ще разкажат за инструментите и за произведенията, които ще прозвучат. Винаги аплодисментите са много силни и много искрени.“

Завършилата днес 126-а годишнина от рождението на Панчо Владигеров бе изпълнена със специални събития в музейния комплекс в Шумен – града на детството му и на първия му контакт с музиката. Честването бе открито с традиционния ден на отворените врати. С произведения на Панчо Владигеров концерт изнесоха ученици от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна. Музейният комплекс активно си партнира с националните музикални училища, като носещото името на композитора НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Идната седмица тук ще дойдат ученици от Националното училище по изкуствата в Русе, което носи името на друг шуменец – Веселин Стоянов. Те ще изпълнят произведения от своя патрон и от неговия брат Андрей Стоянов, както и, разбира се, от Панчо Владигеров. Сред акцентите от изминалата година са гостувания на триото Мартина Табакова, Стоимен Пеев и Атанас Кръстев и на Сдружение „Полифония“ от Русе с „Есенни нюанси с Владигеров“, музикална разходка през вековете с проф. Смилков, д-р Владислава Стоянова, представянето на шуменското дуо Con Anima – Евридика Вълчева (пиано) и Виктория Стефанова (флейта), срещата с ученика на Панчо Владигеров проф. Николай Стойков като осъществяване на приемственост между поколенията. Освен годишнината на Владигеров, в музейния комплекс бяха отбелязани и 75 години от рождението на проф. Филип Павлов с участието на пианистката Гита Мирчева и сопраното Таня Лазарова. Традиционната „Среща с автограф“ с учениците на проф. Владигеров тази година бе с проф. Милко Коларов.

Концертна програма с три творби на Владигеров поднася тази вечер Симфониета Шумен под диригентството на директора ѝ Славил Димитров. Солист в Концерт за пиано и оркестър № 3 ще бъде Георги Черкин. Ще имаме рядката възможност да чуем в оркестров вариант Миниатюри „Шумен“ и четири части от цикъла „Класично и романтично“. „Празничният концерт през март е център на честването на Панчо Владигеров, но при всеки удобен случай включваме в програмите на нашия оркестър негови произведения. Гледаме българската музика непрекъснато да присъства в нашия афиш. През юни Симфониета Шумен ще участва в „Софийски музикални седмици“ с концерт, посветен на първия български симфоничен оркестър, на който ние сме наследник. Тогава Третият концерт на Владигеров ще бъде изпълнен от Явор Ялъчков, възпитаник на НМУ „Любомир Пипков“, който сега се представи изключително добре на Международния конкурс за пианисти „Панчо Владигеров“.“ – разказа директорът Славил Димитров.

„Величието на творчеството на Панчо Владигеров е видно от пръв поглед – това е любима музика и на изпълнителите, и на публиката. Мелодиката му е много близко до сърцата на хората. Тя е здраво стъпила върху интонационни основи от българския фолклор. В същото време разрешаването на мелодиката и хармонията е на изключително професионално, високо, европейско ниво. Понякога чуваме импресионизъм, друг път – експресионизъм. От една простичка песен върху нас се излива звукова вълна, която буди единствено възхищение.“ – описа Славил Димитров непреходността на творчеството на Панчо Владигеров.

В Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със съдействието на Jazz FM гостува изложба за композитора, подготвена от Държавен архив – Шумен.

Снимка: Светослав Николов

В НМА днес има празничен концерт на преподаватели и докторанти, част от Европейския музикален фестивал, а на 15 март ученици ще свирят творби на композитора в поредно събитие от Владигеровата седмица там.

В къща музей „Панчо Владигеров“ в София днес има ден на отворените врати, а утре и вдругиден ще се проведе пореден майсторски клас.

