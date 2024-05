В „Пулсации“ Феникс Върбанов провокира реалността, за да изкристализира невидимото в духовната ни същност: „Бих искал в моите работи да има полет, свобода и следваща стъпка“

Формиращите процеси и динамиките в света са в творбите на Феникс Върбанов в изложбата „Пулсации“ в галерия „Стубел“ до 5 май включително. Посрещат ни най-новите му открития в работата с туш и хартия. Както казва артистът – малко променя техниката, за да разнообрази палитрата. Творец на непрекъснатото обновяване, Феникс Върбанов открива нови пластове, рожба на две култури – българската и китайската. Всяка от тях дава различен поглед, а двете нишки се преплитат в здрава връв, по която до нас достигат жизнените сокове от извора на Съзиданието.

Снимка: Светослав Николов

Чрез нови материали и произтичащата от тях нова техника първо пред художника, а чрез него – пред нас, се разкриват нови перспективи към същностното и изграждащото ни. „Моето усещане за материята трябва да прогресира, да има различна пътека, с която да обогатя усещането си за изкуство.“ – казва Феникс Върбанов за открития нов туш, който се разлива върху по-здрава хартия и в оформилите се структури се материализират откровения за света. „Тази техника ми дава движение. Работите носят моята драма – художник, който попива всички моменти и трудности на човечеството в тъмните години на войната и Ковид. Затова бих казал, че има драматургия, но също така и светлина и надежда.“ – описва естествено възникналите образи Феникс Върбанов.

Снимка: Светослав Николов

В самата техника той търси подсказки за живота – тушът става жив участник в създаването на образа. В тези си произведения Феникс Върбанов отново се връща към серията „Генезис“, за да огледа по нов начин възникването на формите. „Нещата първоначално се образуват в магма и лава – материя, която търси форма. Винаги съм на ръба между конкретното и абстрактното. Произведенията започват вече да приличат на пейзажи от странна планета. Имам опит в рисуването най-вече с душата. Духовното трябва да преобладава в този материален свят или поне да се намери хармония между тялото и духа.“ – убеден е той.

Снимка: Галерия „Стубел“

Кадър от откриването на изложбата в галерия „Стубел“

Ако в „Генезис“ в центъра бяха катаклизмите, от които се зараждат формите на живота – твърди, конкретни и устойчиви, то в „Пулсации“ Феникс Върбанов разглежда продължението на този процес. Корените са в солиден фундамент – те ни държат и хранят в нататъшното ни развитие като духовни създания. Мост преминава над неизвестното и невидимо и ни превежда до онова отвъд. В движението ни към него е нашият прогрес като личности. То свети така силно, че само привлича, без да се разкрива. Заревото му е огненото сърце на звезда, която излъчва светлина, за да има въобще живот. „Важно е реалността да се провокира, за да изкристализира. Изкуството има за задача да отвори и освободи реалността, да се хвърлим в друго измерение и друго пространство и да кажем на зрителя да работи с личното си въображение. Целя всеки да види дълбоко в себе си какво е усещането му, какви са чувствата и неговите предпочитания.“

Снимка: Галерия „Стубел“

Феникс Върбанов провокира към достигането до същността в свят с много измерения на различни нива. Физическата форма е клетка и убежище, тя ни ограничава и ни дава възможности, оковава ни и ни спасява. В тези противоречия се генерира енергията, чрез която ще преминем от единия в другия дом в личностна трансформация, в която се пресъздаваме и променяме света. Всичко е така логично и разбираемо, но поради своята невидимост ни дава избор да го възприемем или отхвърлим. Творбите на Феникс Върбанов правят по-малко възможен втория вариант. „Винаги се търсим чрез изкуството, което е огледало на нашата душа. То има различни стълбове, корени, вибрации, пулсации. Всичко това бих искал да изразя в експресионистична творба. В нея растат корените, които съм посял във времето, и очаквам от тях да поникне емоция. Над тях съм сложил хоризонт който отваря към едно ново пространство.“

Снимка: Светослав Николов

Към духовна необят. Провидели за нея, се променяме. Решетките на клетката стават рамка на прозорец, през който виждаме драматичните формиращи процеси от пламъците, от които не се пазим в състояние на страх, а навлизаме в тях, за да се пречистим и пресъздадем. Заменили сме страха с любов, осъзнали сме, че това чувство е градивното в противовес на деструктивното. Често задържаме емоцията в себе си, но не можем да я скрием от света – тя грее като червено енергийно поле. Така в творбите на Феникс Върбанов се оглеждаме в чудодейно огледало, което ни показва в другата ни същност. „Би ми се искало зрителят не само да гледа творбата, но и тя да го гледа, да стане диалог. Тъмни са ми работите в този тъмен период, особено когато се затворих в ателието по време на Ковида. Картините бяха прозорец към пространството на въображението.“ – отваря го за нас Феникс Върбанов.

Снимка: Светослав Николов

В изложбата диалогът е и между творбите от различните търсения на художника и направените от него открития, визуализирани чрез емоцията на материала. Поставени една до друга, в „Генезис“ е идеята за сблъсъка като среща, докато във втората нова серия в „Пулсации“ сблъсъкът е разделение. „След като бях построил един процес на работа, идва период, в който нещата трябва да се разрушат, за да може да избликне нещо ново. Затова започнах да късам и режа моите картини, за да намеря в тях ново пространство и ново усещане за моста към духа. Продължавам да търся пластично и естетично, но запазих драмата на сблъсъка на няколко култури, които ме вълнуват. Пулсацията е пулсиране на сърцето, дава импулс и пулс на моите работи. В новите ми работи това е усещането за пространство.“

Снимка: Светослав Николов

Феникс Върбанов рисува Вселена, в която човек има мисия: „Изпълнявайки я, оставяме следа, с която времето ни поставя в историята на изкуството и на човечеството“ - Jazz FM

Ако в „Генезис“ в катаклизмите на живота по естествен начин се събираме, в продължението в „Пулсации“ става ясно, че трябва да положим специални усилия да се съберем. Не можем комфортно да стоим встрани, да наблюдаваме от дистанция и да чакаме хепиенда. „Много е трудно да има хепиенд в биполярния свят на сблъсъка на култури и светове. Хепиенд има, защото енергията носи любов и страст. Много позитивни неща символизира червеният цвят. Това са пулсациите на живота, който изграждаме в един труден свят. Но в крайна сметка любов, мир и хармония търсим всички.“ – казва художникът и ни показва колко е немислимо частите на цялото изкуствено да държим разделени, а доколкото го правим, то ни прорязва и раздира.

Снимка: Галерия „Стубел“

В творбите на Феникс Върбанов е неговата вяра, че хората ще положим усилие и то ще бъде възнаградено. В това е нашето спасение, това ни тласка напред, всичко останало ни дърпа надолу. „Няма творене в пасивния свят, в който много хора живеят, и се надявам изкуството да ги накара да раздвижат своята енергия и да доставят нещо позитивно и красиво на този свят, чрез което се стремя в своето изкуство.“ – формулира той своята цел.

Снимка: Краси Генова

На финала на изложбата заставаме пред огромен кръг, пренасящ в духовното измерение идеята на Леонардо за физическото съвършенство на човека. Тук, в действителност по-голям от това, което е в зримия свят, човекът се устремява, поникват му крила, излиза от ограниченията и се събира с невидимата си същност. „Тази същност е много комплексна и сложна. Трябва да открием „другия“ и да се обединим, да се съединим със силите от външния свят, който обаче ни ограничава в една система, в ритуали. Изкуството е средство да излезем от този капан, от тази странна връзка с реалността. В кръглата работа срамежливо започвам да излизам от системата, но следващите творби ще бъдат още по-свободни.“ – Феникс Върбанов обмисля нататък фигурите да тръгнат в триизмерно усещане.

Снимка: Галерия „Стубел“

Феникс Върбанов със сестра си Боряна на откриването на изложбата – син и дъщеря на основателя на школата по художествен текстил в България и Китай проф. Марин Върбанов и китайската принцеса Сун

„Засега съм направил този кръг, защото излиза от рамката. Няма нещо, което да скове чувствата и емоциите, те трябва да се изразяват чисто, с идеята за свобода с вдигнатите като крила ръце. Бих искал в моите работи да има полет, свобода и следваща стъпка.“ – казва Феникс Върбанов, рожба на любовта, преодоляла всички възможни ограничения.