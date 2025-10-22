Уверени в силите си, подкрепени от приятели, да превъзмогваме страха от провала със смели и решителни действия: актьорите Никола Попов и Любомир Генчев за „Мюзикълът Спондж Боб“ в Столичния куклен театър

„Мюзикълът Спондж Боб“ в Столичния куклен театър е учебник за живота. Той ни учи как да посрещаме всеки ден с чиста радост и безрезервен оптимизъм, да чуваме призивите на живота, да бъдем смели спасители на света. Призовани в своята мисия, да не се колебаем да се изправим пред злото, да не се поддаваме на изкушенията и да бъдем абсолютно безстрашни, а същевременно – и изобретателни, през цялото време – водени от доброто си сърце, грижовни към хората около себе си, към цялата общност. Той напомня да избираме внимателно своите приятели, с които да споделяме тежестта на живота и чрез които се сдобиваме с още по-големи сили.

Спондж Боб е непоправим оптимист също като своя интерпретатор Никола Попов. Приятелят на персонажа (с кратко прекъсване) – Патрик, е реалист, учител по търпение за превъплъщаващия се в образа Любомир Генчев. Двамата артисти са в студиото на Jazz FM в навечерието на 50-ото представление на „Мюзикълът Спондж Боб“ на 25 октомври от 17 ч. на сцената на Столичния куклен театър на ул. „Гурко“ № 14. Следващият ден постановката има своето второ представяне за месеца преди отново да се завърне на 29 и 30 ноември. Премиерата е през февруари 2023 г. и в следпандемичната обстановка пресъздава шарен свят по време на криза, в който всеки е чудак.

Героите намират своето място в живота – непоколебими и същевременно – изпълнени със съмнения; неуверени, а с ясен поглед за целта и осъзнали задачата пред себе си. Те изпълват със смисъл своя живот. „Всеки трябва да има своя вътрешен глас. А пък ако го изгуби, да има някого до себе си, който да приеме тази роля и да му казва – давай, давай, можеш.“ – извлича поуката чрез героя си Никола Попов. Патрик преживява обрат, когато осъзнава, че не иска да бъде сам. „Той си мисли, че е самодостатъчен, харесва му вниманието на другите, подвежда се по мимолетната си известност. Но в повратния момент си дава сметка, че е по-добре да претърпяваш трудности с приятел, отколкото без съпротивление да вървиш сам по пътя си.“ – посочва Любомир Генчев.

В продължаващия близо три часа спектакъл с джаз бенд на живо и живи персонажи преживяването е толкова органично, че като приключи на театралната сцена, се появява импулс да го продължиш в живота си. В него пренасяме и изводите. „Мюзикълът Спондж Боб“ категорично ни призовава да разграничаваме Доброто от Злото. „Невинаги мотива, с който тръгваме в началото, го оправдаваме в края на пътя. Или понякога правим съзнателни и несъзнателни завои в една или друга посока. След време разбираме дали едно решение е било добро или лошо и какви са последствията от него.“ – разсъждава Любомир Генчев. А Спондж Боб, както го описва Никола Попов, въобще не се справя в разпознаването на хората. „Той е изключително добронамерен. Но тази детска наивност е необходима, за да може все пак светът да бъде спасен, докато повечето от останалите персонажи обрисуват един разпад.“

В навечерието на петдесетото представление на „Мюзикълът Спондж Боб“ завършваме разговора в студиото с двамата актьори за промяната, която спектакълът носи със своето послание за смисъла и същината на живота. „Прочетен през творбата, смисълът се променяше многократно, лично за мен. В момента той е да прекарваме време с много качествени хора, които са нашият вътрешен глас, когато ние загубим своя. И да оглушаваме за лошите гласове. Защото живеем в много агресивно време и е лесно да се поддадеш на провокация, на това по-ниско вибриране около нас. Така че Спондж Боб, колкото и да е наивен, май е щастлив в крайна сметка.“ – казва Никола Попов. Когато един ден Любомир Генчев стане родител…: „Ако отида с детето си да гледам този спектакъл, искам то да се научи на това да бъдеш смел в решенията си, дори да не си сигурен какъв ще е резултатът. Децата са доста неуверени, те се моделират за големите концепции, които в по-съзнателния си живот вече ги научаваме. Трябва да действаш, да пробваш, да опитваш. Нищо страшно няма в провала и това е един от уроците, които колкото по-рано го научиш, толкова си по-спокоен после в личния живот и в кариерата си. Този страх от провала трябва да се превъзмогва със смели и решителни действия.“