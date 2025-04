Учениците на Румяна Коцева с концерт „С любов към джаза“ за 30 април: „Въвеждам ги в музика, в която могат да чуят богатството на мелодията и хармонията, важното послание на песента“

„С любов към джаза“ ще пеят учениците от класа по поп и джаз пеене на вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева по случай Международния ден на джаза. Концертът е на 30 април в Singles от 18:30 ч. при вход свободен. Това редовно събитие сега отбелязва 15-ата годишнина на класа на Румяна Коцева към НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“. Ще чуем букет от песни в джаз и поп стилистика. По-големите ученици ще представят стандарти, а по-малките – съвременни хитове. „За да стигнат децата до джаза, им трябва по-голяма подготовка за изпълнението на тези нелеки песни.“ – отбелязва Румяна Коцева в интервю по Jazz FM.

Това е път на много открития, на неспирна работа и на последователност в изграждането, в който вокалния педагог първо учи младите таланти правилно да дишат, да звукоизвличат, да фразират. „Аз съм много горда с моите ученици. Те първоначално избират да пеят популярни песни, които обичат да слушат. Но с течение на времето ги въвеждам в дебрите на джаза, където могат да чуят богатството на мелодията и хармонията, важното послание на песента. Всичко става постепенно. По-големите ми ученици вече пеят джаз стандарти. И е много хубаво, че тези песни им харесват.“

Румяна Коцева посочва за пример постиженията на своите ученици Белослава Костадинова, която вече учи в НМУ „Любомир Пипков“, Никола Попов, който се насочи към оперната музика и е известен и с участието си в мюзикъли, Елена Борисова, абитуриентка от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, влюбена в джаза и приета в Академията в Грьонинген в Нидерландия. Като педагог тя се гордее и с Мария Гавазова, Теодора Георгиева, Максим Христов…

С по-малките ученици Румяна Коцева започва работа с детски, родолюбиви и поп песни. „За да могат да овладеят гласа си. И след това ще ги насоча към по-богатата музика, каквато е джазът.“ Концертът „С любов към джаза“ ще илюстрира това жанрово разнообразие. Той ще започне с блок от стандарти като I’m Beginning to See the Light, I Got Rhythm, One Note Samba. Във втория блок български и чужди поп песни ще поднесат най-малките ученици. На финала отново ще излязат големите, но ще представят популярни песни, с която са се явявали на конкурси и са ги печелили.

Млади хора от цяла България пеят джаз, български и световни евъргрийни на Evergreen Fest Sofia: в конкурса тази година чухме 150 изпълнения - Jazz FM

Снимка: Evergreen Fest Sofia

„С любов към джаза“ е между две важни събития, организирани от Румяна Коцева – Evergreen Fest Sofia – фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и български и световни евъргрийни, и концерта на Лятната естрада в Борисовата градина с вечни български песни, който тази година ще се проведе на 21 юни. „За седемте години на фестивала стотици деца са започнали да слушат джаз и са обогатил своя мироглед с тази музика, а някои от тях се насочват изцяло към нея. Специално българските евъргрийни са написани от най-големите ни композитори и поети и изпълнени от най-големите ни певци.“ – изрежда Румяна Коцева многобройните причини да поведе младите в посоката на стойностната музика. На концерта през юни по традиция музикалните изпълнения ще бъдат съпътствани от танци от балет „Веда джуниър“ с ръководители Оливера Спасова и Велизара Митова. Традицията на летните концерти с българските евъргрийни е толкова дълбока, че децата започват да се готвят още от Нова година, разказа Румяна Коцева в студиото ни.