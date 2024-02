Солистът Давид Валтер за Концерта за обой и оркестър от Христо Йоцов: „Колоритна музика, много ритмична и запеваема. Изключително приятна за изпълнение!“

Втората творба на Христо Йоцов за симфоничен оркестър – Концерт за обой, ще бъде изпълнен за първи път на живо със солист Давид Валтер от Франция, който поръчва произведението и го записва със Симфоничния оркестър на БНР преди повече от 20 години. Това ще се случи на концерт на Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов с музика от съвременни български автори на 15 февруари от 19 ч. в зала „Катя Попова“ в Плевен и на 16 февруари от 19 ч. в столичната зала „България“. В програмата са също премиерно изпълнение на Концерт за джаз пиано и оркестър от Константин Костов и „Капризите на дамите“ от Ангел Заберски. „Моята страст винаги е била да бъда в новата музика, писана от прекрасни хора, докоснати не само от класическата, но и от джаз и поп музиката. За огромно щастие такива все повече се появяват. Тези пиеси могат да бъдат централни в репертоара на всеки един световен оркестър.“ – коментира Борислав Йоцов на пресконференцията в пресклуба на БТА в Плевен.

Премиера на Константин Костов и творби на Ангел Заберски и Христо Йоцов под диригентството на Борислав Йоцов в авторски концерт на Плевенската филхармония през февруари в Плевен и в София - Jazz FM

Именно за брат си като кларинетист Христо Йоцов пише първия си концерт през 2002 г. Записът достига до една от най-влиятелните фигури в света на стройковата музика Давид Валтер. Той се свързва с автора с молба да напише Концерт за обой и оркестър. Христо Йоцов е смаян – това е първата му творба, а интерес към него проявява един от корифеите на съвремието ни – солист, диригент, преподавател, издател, популяризиращ новата класическа музика. Той поставя две условия – концертът да е достатъчно труден и едновременно с това да е достъпен за млади изпълнители (публикуван е с обозначение на трудността 7 по скала до 10) и в него да има неравноделни размери. „В този концерт джаз ще долови ухото, което може да го разпознае, но то няма да чуе фолклор. Неравноделните размери са по-скоро в ритмиката, отколкото в мелодиката и хармонията.“ – разказва Христо Йоцов.

Концертът за обой и оркестър Христо Йоцов посвещава на баща си Георги Йоцов – в продължение на 40 години солист на Софийска филхармония. „Той бе феноменален обоист. Не бих могъл да харесам повече звука на обоя, с който съм израснал и който съм чувал, откакто съм отворил очите си.“ – сподели Борислав Йоцов. Давид Валтер е член на ръководството на организация, популяризираща съвременните композитори и благодарение на него Концертът за обой и оркестър се свири по света. Така една вечер Христо Йоцов съвсем неочаквано се натъква на него в дигиталните платформи в изпълнението на Оркестъра на Клермон-Феран с френския обоист Марк Лашат и японския диригент Такаши Кондо. „Той е един посланик на съвременна българска музика, това никак не е маловажно.“ – посочва за Давид Валтер Христо Йоцов.

Концерта за обой и оркестър френският музикант коментира с думите: „Имам френски паспорт и съм благодарен на Франция за музикалното си образование, но се чувствам като част от света и навсякъде мога да споделям музиката си. В изпълнението ѝ се чувствам като семейство с другите музиканти. Сега съм в моето българско семейство и съм много доволен. Много харесвам концерта, който Христо написа. Той представлява истинска новост в неговия стил и въпреки че не е истински фолклор, като гледам с моите френски очи, виждам много силен балкански акцент. И това много ми харесва. Обичам всяка музика, която има такива корени. Много харесвам и българските гласове. Радвам се да споделя и съпреживея с вас този концерт.“

При записването на произведението със Симфоничния оркестър на БНР Борислав Йоцов е в началото на своята кариера като диригент. „Слушайки сега записа, се чувствам щастлив. Направили сме нещо много хубаво. При положение, че от месец се чувствам доста притеснен, значи тогава е било чудо невиждано.“ – казва за вълнението си Борислав Йоцов. Той е силно впечатлен от изпълнението на Давид Валтер: „Чувайки какво излиза от неговия инструмент, човек не може да остане безучастен и разбира, че всеки инструмент може да бъде едно чудо.“

Интервю на Светослав Николов с Давид Валтер:

Какво откривате в музиката на Христо Йоцов, което специално бихте откроили като особено допадащо Ви и интересно?

Това е съчетание на джаз, балканска и филмова музика. Колоритна музика, много ритмична и запеваема. Изключително приятна за изпълнение!

С която продължавате връзката си. Срещайки се с нея 20 години по-късно, какво е по-различното?

Мисля, че едно успешно произведение минава през всички времена. Разбира се, след 20 години ще има още няколко допълнителни идеи, но това не променя спонтанността на изпълнението ми.

Вие сте един от радетелите за създаване и изпълнение на нови творби. Какъв е пътят новата класическа музика да намира своя път към публиката отвъд познатото?

Новата музика е едно приключение. По дефиниция не знаем какво е направил композиторът, не винаги можем да очакваме успех, но поемаме риска да се научим да я свирим. В потока на предложените творби някои привличат вниманието на публиката. Пиер Булез казваше: „Най-трудното за едно ново произведение е да бъде изсвирено втори път.“ Щом това се случва, значи има нещо в него. Явно е, че познавам новости в музиката, които въобще нямам желание дори да коментирам и с които не намирам връзка.

Новата музика описва или моделира съвремието. По какъв начин животът сега се отпечатва в новата музика и когато след 100 години тя бъде слушана, какво ще каже на хората за днешния ден?

Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. Изглежда ми важно всички творци да бъдат освободени от всички догми и пречки да творят. Има течения в съвременната музика, изключително трудни, и мисля, че композиторите, какъвто и да е техният стил, трябва да са преди всичко свободни да творят това, което искат. Някои ще намерят отзвук в публиката и в историята на музиката. Аз им го пожелавам.

И още един акцент от концерта:

Константин Костов в Плевен с премиера на новия си Концерт за джаз пиано и оркестър и с творческа среща с учениците в НУИ „Панайот Пипков“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Досега Концертът за обой и оркестър от Христо Йоцов е бил изпълняван два пъти на живо с други солисти, а в единият от случаите – и с друг диригент. Той е влизал в репертоара на Нов симфоничен оркестър и Врачанската филхармония.