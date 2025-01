Със завета на Николай Райнов да бъдем знаещи и можещи творчески личности със стабилна нравствена система носещото неговото име Валдорфско училище отбелязва 136 години от рождението на патрона

Знанието да е цялостно, то да се превърне в умения чрез изявата на детето като творческа личност в среда на любов и уважение с изградена стабилна нравствена система. С тези послания на Николай Райнов ще отбележи 136 години от рождението му Валдорфското училище в София, което носи неговото име. Събитието е в събота от 18 ч. при свободен вход и включва представяне на приказките му, изложба с издавана от него литература и работилница. В училището ще ни посрещне изложба с творби на учениците и ще си тръгнем с първия брой на списван от тях вестник за изкуството.

Честването през миналата година: От детската невинност към любов, разбирателство и доброта в света на големите: творби на Николай Райнов разглеждаме днес в носещото неговото име Валдорфско училище в София - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

„В живота успяват не ония, които само знаят, а тия които могат.“ – пише Николай Райнов в предговора на издаваната от него библиотека „Разни изкуства“. На честването ще можем да видим оригинали както от тази поредица, така и от детското списание „Картина и приказка“, а също така и излязлата години по късно „Как се печати книга – печатарско изкуство.“ „Личността на Николай Райнов е ключова за разбирането на културните процеси в България между двете световни войни. Тя се появява в преломен момент, когато и на Запад има духовна криза. Това, което продължава да запленява читателите, е огромното енциклопедично знание, което той успява да натрупа и да представи на читателите. Всичкото това познание, вдъхновено от българското мислене и западната традиция, е толкова впечатляващо, че няма аналог.“ – казва в интервю по Jazz FM д-р Николай Тодоров, преподавател във Валдорфското училище. Той отбелязва, че в изданията ще видим модернистичния идеал за водача, който подкрепя своята публика: „Николай Райнов събира образци от цял свят, главно от Европа, но и от Египет и Далечния изток, интерпретира и представя художници и нови за България художествени техники и ги прави по-достъпни. Той се обръща към децата и специалистите с идеята да разшири мирогледа и българското културно пространство.“

Неговата идея за натрупването на знания и превръщането им в умения присъства във Валдорфската педагогика. „Николай Райнов е свързан с Щайнер, познава неговите книги. Една от основните идеи е, че детето трябва да бъде вдъхновено от своите учители, да открива собствените си заложби и потенциал и след това да ги прилага на практика. Затова първата стъпка в нашето училище е да помогнем на детето да опознае себе си, своите заложби, стремежи и мечти и след това да му помогнем да ги осъществи на практика. Детето трябва да се превърне в творец във всяка област на живота.“ – казва д-р Николай Тодоров. Идеята за цялостност силно присъства в приказките на Николай Райнов.

Неговата правнучка Теофана Манева, самата тя – валдорфски педагог и един от основателите на Валдорфското училище в София, казва в разговора ни по Jazz FM: „Те ни дават голяма образност и креативност. При него има проникновение в дълбочината, която стои зад формата и зад нещата около нас, за да можем, когато гледаме, да виждаме, да можем да се свързваме с всичко около нас през преживявания. И то е едно цяло.“ Така приказките предават ценности, като ги свързват с живота. Самият Райнов ги проявява в подхода си към детето – добронамерен, уважаващ го като творческа личност. „Той има силна нравствена система, която се предава в поколенията.“ – казва правнучката му.

Цялостния образ на Николай Райнов като хуманист описва приказната изложба „Омагьосано царство“ в СГХГ - Jazz FM

Приказките на Николай Райнов ще представи проф. д-р Светлана Стойчева. През тях той показва богатството на живота, битката между Доброто и Злото и мястото на човека в един много сложен и същевременно тъй ясен свят. В интервюто по Jazz FM тя изведе на преден план: „За него е много утвърждаването на безусловната победа на Абсолютното Добро. В свое изказване той говори колко е важно приказките да вселят в душата оптимизъм, вяра и сигурност в Доброто. Ролята на приказката е да дава светло пророчество за човека. Той се ориентира към приказката осъзнавайки възможностите ѝ като насочена към най-широк кръг възприематели и като съдържаща ключовете на човешкото познание. Създател на изкуство за малцина, чрез приказката той насочва творчеството си към мнозина. В четири тома той преразказва българки приказки, а след това в 31 тома – от цял свят. Следва „История на изкуството“ от 12 тома.“

На събитието на 25 януари от 18 ч. във Валдорфско училище „Проф. Николай Райнов“ на ул. „Александър фон Хумболт“ № 7 ще видим експозиция с оригинали на детското списание „Картина и приказка“(1928 г.), „Как се печати книга – печатарско изкуство“(1942 г.) и други издания на Библиотека „Разни изкуства“. Изследователи на Николай Райнов, изкуствоведът Станислава Николова и литературният историк проф. д-р Светлана Стойчева ще ни разкажат за творчеството му и за детското списание. След това ще се запознаем с печатарското изкуство от началото на XX в. с демонстрация на това как се словослага от Анета Станиславова, преподавател в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография. Работилница по линогравюра ще преподавателят по изобразително изкуство във Валдорфското училище Ива Георгиева. Николай Райнов е първият български писател, който сам илюстрира творбите си. Ще бъде открита съпътстваща изложба „Приказният свят на Николай Райнов“ на валдорфските ученици. Специални гости на събитието са внучката и правнучката на Николай Райнов – скулпторката Диана-Мария Райнова и Теофана Манева, валдорфски педагог, един от основателите на Валдорфското училище. Тази година излиза и първият брой на училищния вестник с авторски творби и статии на възпитаници на училището.

„Честването е висша проява на задружността на децата и семействата в нашата общност. Обединяваме се около тези педагогически идеи и проявяваме творчество. Правим малко списание по подобие на списанията на Райнов и отваряме нашите зали и нашата общност за обсъждане и за създаването на нов мироглед. При нас се изнасят представления, представят се изложби, провеждат се беседи и базари. Това е част от вековната традиция, в която учители и родители заедно се стремят да предоставят най-добро образование и възпитание на своите деца, като не просто ги насърчават да мислят, но им предлагат и ясни и устойчиви етични ценности. Ние им даваме възможност да се свържат с този ценностен свят и чрез тези свои решения да започнат да допринасят със своето творчество нашият свят да бъде малко по-добър.“ – казва д-р Николай Тодоров.

Николай Райнов абсолютизира красотата. Как той е виждал съвършенството, което показва, че ние сме се реализирали? „Единствено като усъвършенстваме себе си и като умножаваме съвършенството. За него тези два пътя са абсолютно свързани, за да можем да променяме този свят.“ – отговаря проф. д-р Светлана Стойчева.

Your browser does not support the audio element.