Със спектакъла „Бал с маски“ Държавна опера – Стара Загора открива юбилеен сезон – през 2025 г. театърът чества 100 години от създаването си

Постановката на „Бал с маски“ открива новия сезон на Държавна опера – Стара Загора утре вечер от 19 ч. „Спектакълът е знаков за нашата опера. В съвместната ни работа с румънския сценограф и костюмограф Каталин Йонеску-Арборе тръгнахме в общ поглед към нашето съвремие. Пренесохме действието в XIX в., когато е творил самият Верди.“ – разказа в интервю по Jazz FM режисьорът Славчо Николов. Той определи състава като звезден – с артисти, добре познати на старозагорската публика, но и цялостно на почитателите на операта. В ролята на Рикардо гостува румънският тенор Адриан Думитру, който получи като специална награда от тазгодишното издание на Международния конкурс за млади тенори „Гласът на Камен“, организиран от Държавна опера – Стара Загора, възможността да участва в спектакъл на трупата. В ролята на Амелия зрителите ще видят блестящото сопрано Йоана Железчева, а в ролята на Ренато гостува младият полски баритон Матеуш Михаловски – носител на първа награда от първия Международен конкурс за млади оперни певци „Стоян Попов“. Българската публика го познава от впечатляващото му представяне на юбилейния спектакъл бенефис на неговия вокален педагог и ментор Калуди Калудов – операта в цирка „Палячи“. В ролята на Оскар ще дебютира Адриана Стефанова, а мистериозната Улрика ще бъде великолепното мецосопрано Даниела Дякова, която преди броени дни получи престижната международна награда „Никола Гюзелев“. Диригент е австриецът Дейвид Шлагер – победител в миналогодишното издание на провелия се в Стара Загора Международен конкурс за оперни диригенти Blue Danube/Bela Bartok.

„Евгений Онегин“ на Държавна опера – Стара Загора е спектакъл на много нюанси и дълбоки чувства, но насочващ ни в една посока – да сме водени от любовта, да сме предани и да не предаваме, да отстояваме това, в което вярваме - Jazz FM

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

На 28 октомври Държавна опера – Стара Загора гостува в София с постановката си на „Евгений Онегин“ от Чайковски. Много повече от естетическо преживяване, тя е учебник за живота. Творбата на Чайковски по романа на Пушкин насочва вниманието към това да бъдем честни към своите чувства и към хората до нас, да сме почтени, достойни и да оценяваме живота с щастието, което той щедро ни предоставя, а ние трябва да прегърнем. Тези идеи са изведени на преден план в постановката под режисурата на Славчо Николов. „Руско-европейската визия на спектакъла е нещо, което столичната публика не е виждала досега.“ – подчерта специалното в предстоящото преживяване той. Публиката ще види в ролята на Татяна Тамара Калинкина, която изпълнява тази своя коронна роля по целия свят, а сега ще направи това и в София като солистка от трупата на Държавна опера – Стара Загора. „Тя от години работи по образа и нейното изпълнение ще е много интересно за публиката.“ – посочи Славчо Николов.

Jazz FM е медиен партньор.