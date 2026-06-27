С музика танцуват и рисуват заедно: шведите с гръцки корени Йоел Лисаридес и Йоргос Прокопиу за първи път гостуват в България

В тяхното музициране се усеща непосредственост и органичност във връзката помежду им – Йоел Лисаридес и Йоргос Прокопиу са от гръцки произход, родени са в Швеция, а албумите им се издават от звукозаписната компания ACT. Двамата свирят, съответно, на пиано и на бузуки и саз, и гостуват за първи път в България за два концерта – на 26 юни в In The Mood и на 27 юни на „Jazz под звездите на Деветашкото плато“. Как създават общия музикален поток, който е отличителна черта в почерка на дуото? „Една от причините музиката да звучи толкова натурално и органично може би е в това, че ние я създаваме заедно. Откакто се срещнахме, свирим заедно през цялото време и се превърнахме в едно същество. В нашето дуо се чувствам свободен.“ – отговаря на въпроса Йоел. Йоргос допълва: „Общият звук идва от общия начин на мислене. Когато правим музика заедно, аз също се чувствам свободен.“

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И двамата познават в детайли класическото наследство и джаз идиома. „И след това просто рисуваме.“ – пояснява Йоел. В своите концерти те включват само оригинална музика, която произхожда от две традиции – гръцката и джазовата, обогатени от влияния от шведската култура. Произведенията, които записват и свирят на живо, са основно създадени съвместно, а част от репертоара е от композиции на всеки от тях, към които другият добавя. Музикалните илюстрации по време на интервюто ни Йоел коментира с думите: „Ето, това имам предвид. Ние сме като едно. Просто танцуваме.“

Гостуването на Йоел Лисаридес и Йоргос Прокопиу в България се осъществява със съдействието на Дюкян Меломан и „Джаз плюс концерти“.