Четири концерта, джемсешъни, диксиленд шествие и „Джаз за деца“ в 12-ото издание на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“: фестивалът, който промени целия регион

В нов формат с четири обособени концерта в двора на къща за гости „Онгъла“ – бившето селско училище – ни очаква през тази година „Jazz под звездите на Деветашкото плато“. Фестивалът се провежда при свободен вход в с. Кърпачево от 26 до 28 юни. „Предстои дванадесетото издание на нашия любим фестивал, който тръгна като малка селска джаз вечер под открито небе. Изкачваме се едно стъпало нагоре, както всяка година. Запазват се любимите елементи като джемсешъни, диксиленд шествието на All Stars Big Band и, разбира се, „Джаз за деца“ в неделната сутрин. Но тази година имаме четири обособени концерта – два в петък и два в събота, което е по-ново като структура.“ – разказа председателят на сдружение „Деветашко плато“ Ива Таралежкова в студиото на Jazz FM. Концертите, джемсешъните, шествието и детското занимание са в зеления двор на Къща за гости „Онгъл“.

Снимка: Jazz под звездите на Деветашкото плато

В петък ще слушаме квинтета на Петър Терзиев с Алехандро Портела в началото на вечер, свързана със съвременния джаз. „Това е проект с наша оригинална музика, написана за глас, бас, кларинет и джаз трио. След нас ще свирят „Акустична версия“, които в този конкретен ден ще бъдат в състав Антони Дончев – пиано, Христо Йоцов – барабани, и Калина Андреева – контрабас. Във втората вечер програмата ще бъде открита от артисти на германския лейбъл ACT – пианиста Джоел Лисаридес от Швеция и Георгиос Прокопиу, който свири на бузуки. Това е много интересен фюжън проект, който съчетава елементи от гръцкия фолклор в интересни авторски композиции в сферата на съвременния джаз и на поп музиката. След тях ще закрие новосформираният бигбенд Sofia Jazz Collective с лидери Влади Мичев и Иван Йорданов. Програмата тази година е доста цветна, постарали сме се да е максимално разнообразна.“ – представи я Петър Терзиев, родствено свързан с Кърпачево. На 28 юни Венци Благоев ще покани най-младите таланти да музицират в „Джаз за деца“.

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В програмата традиционно се включват джаз дамите от фолклорната група към читалището в съседното село Горско Сливово. „Те официално ще открият като домакини на фестивала. Вече се готвят, джазирайки песни от своя фолклорен фестивал. Винаги им помага нашият колега и приятел Георги Агатов, тромпетист от Ловеч, който пък после ще се включи в останалата част от програмата. Така че ще имаме много интересна връзка между традиционното – фолклора, и по-съвременния джаз, който ще последва в петъчната вечер. Джемсешъните всяка от двете вечери ще открива Венци Благоев с трио. Знаем, че това е един от акцентите на фестивала, защото програмата е страхотна, много сериозна и много стойностна, докато джемсешънът е моментът, в който всеки може да изрази себе си по най-свободния начин. Имали сме изключителни изненади, хора от публиката, които изведнъж застават на пианото или на някой друг инструмент и всички са така приятно изненадани. Надяваме се, че отново това ще стане така.“

Входът за всички събития е свободен, а фестивалът се подкрепа от Национален фонд „Култура“ и частни дарители. Помагат трите общини Летница, Севлиево и Ловеч. Първо от събитията в съпътстващата програма е работилница на Христо Йоцов, свързана с ритъма в джаза. Тя ще бъде последвана от среща разговор с дуото Лисаридес – Прокопиу. Тези две срещи ще са в Старата мелница, която сдружение „Деветашко плато“ спаси от разрухата и превърна в модерен конферентен център. За фестивала се стича публика от близо и далеч, включително от Румъния, като част от преживяването е запознаването с природните забележителности – пещера „Гарваница“ и Деветашката пещера, Крушунските водопади… Всичко се променя в резултат на ежедневни усилия години наред. 12 години след началото на фестивала Кърпачево е преобразено. Вече има стотици легла за посрещане на туристи в къщи, обновени по световни стандарти, като напълно е запазена оригиналността им, вече има кърпачевска крафт бира, както и местни млечни продукти от фермата, чието стадо вече наброява 800 овце. В съседното село има Билкарска къща, като стопаните ѝ също така произвеждат и мед. Ива Таралежкова коментира: „Много се радваме, че местният бизнес се изправя на крака и отново можем да се похвалим действително с много качествени биологични продукти. Дори така наскоро се смеехме, че поради това, че започнаха отново да гледат овце в нашето село, се завърнаха някои птици, които бяха изчезнали от района. Един изключително интересен представител на птичия свят е папунякът, който очевидно обича да съжителства с овце. Който има желанието да дойде и да го види, да заповяда. Той е една много интересна, много красива птица, която издава и много хубави звуци, така че се надяваме, че се включи в джаз фестивала.“

Снимка: Jazz под звездите на Деветашкото плато

Публиката може да се настани в многобройните къщи за гости в целия район на Деветашкото плато – както в Кърпачево, така и в Горско Сливово, Крушуна, Деветаки, Брестово, Крамолин и околните градове Левски, Севлиево, Габрово, Ловеч. В самото Кърпачево са обособени зони за палатки и кемпери.