Проф. Милена Моллова отново свири със „Софийски солисти“ 62 години след като участва в първия концерт на състава

Проф. Милена Моллова отново ще изпълни Концерта за пиано в ре минор от Бах с Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ 62 години след като свири това произведение на първия концерт на състава. Събитието е на 21 февруари от 19 ч. в зала „България“. Като знаменателно го определи художественият ръководител на ансамбъла и диригент Константин Добройков.

Снимка: Натали Нейкова

Концертът е посветен и на рождения ден на пианистката, който отбелязахме вчера. „Значимо е самото присъствие на проф. Милена Моллова, което много ни радва!“ – откроява ролята ѝ Константин Добройков. В програмата са още квартет „Сериозен“ от Бетовен и Серенада за струнни от Дворжак. „Това са едни от най-стандартните, основополагащи произведения за всеки щрайхист.“ – посочи той.

Снимка: Натали Нейкова

Поканата да бъде солист на първия концерт на Софийския камерен оркестър Милена Моллова, тогава на 22 години, получава от диригента Михаил Ангелов. „С него отдавна вече бяхме колеги и приятели. През 1961 г. бях на специализация в Москва при Емил Гилелс и той имаше определени задачи там. Може би съм била най-близо до него във времето, за да ме покани, а и пианистите тогава не бяхме толкова много. Беше много приятен концерт с любими колеги. За мен бе чест и голямо удоволствие.“ – разказа пред Jazz FM проф. Милена Моллова.

Снимка: Натали Нейкова / личен архив на проф. Милена Моллова

Събитието се провежда през март 1962 г. и дава силна заявка за ново ниво на артистично майсторство. Оркестърът се е сформирал няколко месеца по-рано, през 1961 г., от музиканти от Софийската опера, разказа за възникването му в проекта на Jazz FM „Джаз истории“ неговият втори диригент акад. Васил Казанджиев: Започнахме първите концерти още като служители в Софийска опера. Но се оказа невъзможно те да свирят на репетиции и спектакли и да правим концерти – беше физически невъзможно. В даден момент те, 13 души, решиха да напуснат операта и останаха без работа. Малко след това и аз напуснах и случайно срещнах на улицата Сашо Михайлов, който беше диригент на Духовия оркестър към СГНС. Научил, че сме си тръгнали от операта и каза, че има много свободни бройки, защото оркестъра към СГНС от 120 души го намаляват на 80: „Ако имате желание, елате на работа в Софийската община.“ Казах: „Разбира се, веднага.“

И още: Милчо Левиев в „Джаз истории“ III: единение на класиката и джаза - Jazz FM

Снимка: Натали Нейкова

Това е вторият музикален състав към СГНС след Софийския духов оркестър и сформирането му предшества създаването на Оркестър „София“ през 1964 г. Инициатор е прочутият музикален радетел и диригент Сашо Михайлов. Трите формации заедно образуват Софийския естраден оркестър и участват в множество концерти и звукозаписи в периода до края на 60-те години, научаваме от разказа в „Джаз истории“ и на Димитър Симеонов – член-основател на Оркестър „София“.

Димитър Симеонов в „Джаз истории“ III: През 1964 г. започва легендарният път на Оркестър „София“ - Jazz FM

Снимка: Натали Нейкова

„Публиката имаше нужда от нещо ново, различно. Хората бяха жадни за хубава музика. Така много успешно тръгнаха нещата. И всички бяха много щастливи.“ – разказва за първия концерт проф. Милена Моллова.

Снимка: Натали Нейкова

Следващата ѝ изява със „Софийски солисти“ е 20 год. по-късно, когато записва концерт на Моцарт за БНТ и това остава единственият ѝ студиен запис за държавната телевизия. Диригент е Емил Табаков, наследил акад. Васил Казанджиев. Поглеждайки назад в годините, проф. Милена Моллова заключава: „Мога да правя само музика. Оказа се също така, че мога да преподавам и да ръководя департамент „Музика“ в „Нов български университет“. Музиката е главното, което носи удовлетворение и радост и на мен, и на публиката. Имах много концерти, участвах в много международни конкурси, имах много награди. Какво по-хубаво от това – един пълноценно изживян творчески живот!“

Снимка: Натали Нейкова

Първия си рецитал проф. Милена Моллова изнася на 6 години. Концертът е организиран от нейната преподавателка Павла Жекова – учителка и на Панчо Владигеров, впоследствие – негова тъща. В програмата са произведения на Бетовен, Хайдн, Моцарт, Шуман, българска музика. „Въобще – сериозна програма!“ – коментира с усмивка проф. Моллова случилото се през 1946 г. Събитието се провежда в родния Шумен, откъдето е баща ѝ и където тя живее до 7-годишна възраст. „Шумен е един много сериозен голям културен център, там е бил първият оркестър, създаден от унгарски емигранти, и винаги е имало сериозен и професионален интерес към хубавата музика.“ – казва тя за отпечаталия се върху нея дух на града. „И от тогава всичко започна съвсем интензивно – дойдох в София, учих при големи учители – проф. Димитър Ненов, Панка Пелишек, Емил Гилелс... И понеже на мен леко ми вървеше, бързо учех и правех голям репертоар, имах много концерти с различни програми, много първи изпълнения. Животът ми преминава от концерт на концерт.“ Сред признанията за нейния принос е удостояването ѝ със званието Почетен гражданин както на Шумен, така и на София.

Събитието е организирано от Общински културен институт „Красно село“, към който твори Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Jazz FM и Classic FM от bTV Radio Group сме медийни партньори. Билети се продават в мрежата на Eventim и на място на касата на зала „България“.

Your browser does not support the audio element.