Проектът „Една от три: Субективни гледни точки за аборта и безплодието“ с покана за интерактивна изложба и дискусия

До 8 март продължава изложбата в столичната галерия Doza, част от проекта „Една от три: Субективни гледни точки за аборта и безплодието“. Освен това интерактивно събитие проектът съчетава още ателиета по терапевтично писане и дискусионен форум. Активностите се фокусират върху травматичните преживявания, свързани с репродуктивното женско здраве, пред които според официалните статистки са изправени една трета от жените по света.

„Една от три“ е създаден чрез процес на сътрудничество между артисти, пряко засегнати лица и по-широката публика. Авторите му Мария Станишева и Руксандра Губернат са инициатори на проекта и представянето му в публичното пространство. Проектът има за цел да използва изкуството като средство за разбиране и споделяне с другите на преживяването на загуба, както физическа, така и емоционална.

Изложбата „Една от три“ беше представена за първи път пред публика през септември в Букурещ в рамките на Rezidenta9 и предизвика голям обществен интерес. Идеята на авторите е тя да пътува и да предизвиква внимание и открит диалог по темата. Събитието има за цел да повиши осведомеността, като същевременно отпразнува креативността и устойчивостта. Концепцията на изложбата е изградена около идеите за интерактивност, участие и включване от страна на посетителите - пространство с аудио/видео/текстови инсталации, включващи свидетелства от жени/семейства, преживели този тип травма.

По време на закриването на изложбата, на 8 март, от 16 часа, екипът ще организира дискусия по темата за репродуктивното здраве. Участват мултидисциплинарни специалисти, сред които доктор Иван Сигридов (Медицински център „Сигридов“), който е споменат в няколко лични истории на жени с дългогодишни проблеми с преждевременни аборти като новатор и изключителен професионалист по темата за репродуктивно здраве; доктор Велислава Донкина - клиничен психолог и доктор по психология към БАН, кандидат по психоанализа към Чикагски психоаналитичен институт и член на Американската психоаналитична асоциация; Гергана Куцева, културолог, кодиректор на Български Фонд за Жените, Мария Станишева - инициатор на проекта в България, автор на видео-арт инсталацията „Аз съм всяка жена“; Калина Христова, автор на “Бленувани сълзи” и Дарина Борисова, организатор на ателиетата по терапевтично писане.

За „Една от три: Субективни гледни точки за аборта и безплодието“ в ефира на Jazz FM разговаряме с Мария Станишева - една от инициаторките на проекта, и художничката Калина Христова. Интервюто на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка.