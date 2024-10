Ателиета по терапевтично писане - „Думи, за да прегърнеш загубата“

Програмата „Думи, за да прегърнеш загубата“ предоставя възможност за участие в безплатни ателиета по терапевтично писане на жени, преживели аборти и/или пренатална загуба /смъртта на своето бебе през бременността или в неонаталния период, във времето близко до раждането/ – независимо от причината за тази загуба.

Ателиетата по терапевтично писане са безопасно пространство, където всяка от участничките се чувства подкрепена да потърси утеха и да намери думи, с които да назове своята загуба. Целта на програмата е чрез поредица от внимателно подбрани средства – творческо и терапевтично писане, поезия, медитация, насочващи изображения и визуализации да бъдат намерени правилните думи, които да преведат участничките през тъгата и скръбта.

Всяко ателие се осъществява в малка група до 12 човека в подкрепяща, спокойна среда, където всеки да се чувства комфортно да изследва своя вътрешен свят. Участниците ще имат възможност: да използват творчески упражнения по писане, за да направят безопасно пространство за своята скръб; да се свържат помежду си чрез общи преживявания и да усетят силата на груповата подкрепа; да се видят отново през различните си личностни измерения и житейски роли.

За включване в ателиетата не е нужно умение за писане. Писането е мощен инструмент за себеизразяване. Фокусът е върху процеса на писане и прозренията, които могат да бъдат получени чрез този процес, а не върху създаването на завършено писмено произведение.

Програмата се състои от 3 ателиета, които ще се проведат в 3 последователни съботи от 16 ноември 2024 г. в София. Всяко ателие е с продължителност приблизително 3 часа. Препоръчително е участниците да присъстват и на трите ателиета. Безплатна регистрация може да се направи на www.feellikewriting.com. Това не е проект за психотерапевтични консултации, а проект за подкрепа, който използва писането и творческото изразяване като терапевтична практика за подобряване на благосъстоянието на хората, преживели загуба.

Водещ на Ателиетата по терапевтично писане е Дарина Борисова. Ето как тя представя себе си:

„Името ми е Дарина и съм майка на шест деца. Четири от тях не успях да прегърна. Позволи ми да ти помогна да се почувстваш прегърната.

Моят път към майчинството беше труден и травматичен. Преминах през три пренатални загуби, една от които в напреднал етап от бременността, а друга - на близнаци. Може би и ти преминаваш по този път. Може би се чувстваш самотна в тъгата си. Нека ти споделя, че не си сама и всички тези чувства са нормални.

Аз съм сертифициран водещ на групи по терапевтично писане от Professional Writing Academy, Великобритания. В момента се обучавам към Института по психология на групите по програма за подготовка на специалисти по психодинамична работа с групи, разработена съвместно с Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG).“

Интервюто на Таня Иванова с Дарина Борисова може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Ателиета по терапевтично писане са част от проекта „Една от три: Субективни гледни точки за загубата на бременност и безплодието“, който следващата година през февруари ще представи изложба по темата в столичната галерия Doza. Консултант на програмата е „Национален център по психосоматика“, чиито специалисти са посветени на психоаналитичната работа в сферата на тежки, хронични и злокачествени заболявания, на перинаталната грижа и подкрепата на борбата за бебе, на съпровождането на ранното детско развитие и грижата за родителите.