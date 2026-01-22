В подкрепа на таланта: първите участници в инициативата „Jazz FM за младите“ са Борис Петков и Цветомир Радев

В последователните действия на Jazz FM за развитието на джаз сцената радиото ще подкрепя следващите поколения в жанра с инициативата „Jazz FM за младите“. Първите поканени да сформират специален проект са пианистът Борис Петков и кларинетистът Цветомир Радев. С предложението ни за това сътрудничество и двамата казват, че сбъдваме тяхно голямо желание. Те се опознаха чрез импровизации върху джаз стандарти, а след това написаха по пет оригинални композиции за проекта, родиха се още много други музикални идеи. „Много си пасваме, лесно се твори, музиката извира, работният процес се случва от само себе си.“ – коментира в студиото ни Борис Петков. „Винаги съм имал желание да творя собствена музика. Като получих обаждането от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов, огънят наистина се запали.“ – добавя Цветомир Радев. Пиесите изкристализират в постоянен диалог между двамата. „Тази инициатива наистина отпуши творчески процес.“ – подчертава Борис Петков.

Чрез „Jazz FM за младите“ ще окажем цялостна менторска и логистична подкрепа на проекта, който предвижда записването на албум и представянето му на специални събитие и на широката българска фестивална сцена. В този път ще приобщим и партньори, за да превърнем инициативата в кауза и да издигнем видимостта на новите поколения. Проектът утвърждава джаза като приемственост, непрекъснато развитие и надграждане чрез личния принос, път към по-добро бъдеще, което заедно ще сътворим. Поднасянето на джаз репертоар от млади хора е и покана към техните връстници да реализират творческото начало в себе си, да бъдат смели в своите мечти и неотклонни в пътя към тях, дава им увереност, че ще намерят сподвижници, с които да споделят тежестта на задачите.

Събрали се, двамата поканени от нас артисти откриват много общи разбирания. „Любовта към хубавата музиката без ограничения в жанровете. И двамата имаме класическо образование.“ – посочва Цветомир Радев. Борис Петков завършва класическо пиано и музикална педагогика в Мюнхен, бакалавър е по джаз пиано от Нов български университет и прави втора магистратура в същото направление в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Цветомир Радев е бакалавър от това висше училище, като вече 13 години негов преподавател е Борислав Йоцов. Борис Петков откроява близостта в разбирането за подхода към създаването на музика: „Много обичам искреността, търся отсъствието на страх, че човек ще е уязвим в музиката си, удоволствието от музицирането. Имаме и обща ценностна система – какво търсим в музиката и в преживяванията покрай нея, в специалния момент, в споделянето с приятели, в свободата в импресията и експресията.“ Двамата споделят, че веднага са си допаднали, творческият процес е лесен и приятен, а съвместната им работа е приключение. Борис Петков бе участник в първото издание на организирания от Jazz FM и Общински младежки дом - Шумен Младежки фестивал „Деца на джаза“, а след това стана първи носител на специалната награда от „Банско джаз академия“, провеждана от Банско джаз фестивал в партньорство с Jazz FM и „Брас асоциация“. Цветомир Радев също е участвал на сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал.

Своето първо интервю като дуо двамата допълват с музикални изпълнения на живо в ефира на Jazz FM. Чухме пиесата на Цветомир Радев Along The Way, вдъхновена от един от най-добрите млади американски саксофонисти Патрик Бартли джуниър. Той казва, че подрежда в нея по интересен начин всичко, което харесва в музиката. Борис Петков предложи своята ария-балада „Стара изгубена душа“, обръщаща се към епохата, в която днешната класика е била съвременна музика.

Първото представяне на проекта пред публика ще бъде в събота, на 24 януари, от 20 ч. в „Арт клуб“ в София, когато двамата таланти ще бъдат подпомогнати от басиста Христо Минчев и барабаниста Симеон Симеонов. Тогава те ще представят четири оригинални композиции от проекта. Ще чуем и тяхната интерпретация на джаз стандарти като My Shiny Hour, Donna Lee, Body and Soul. „Винаги е важно да се отнасяме с респект към традицията, защото няма друг начин да вървим напред и да създаваме.“ – подчертава Цветомир Радев.