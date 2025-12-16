Предаването „Следобедни импровизации“ празнува 24 години в ефира на Jazz FM

На днешната дата преди 24 г. своя път в ефира на Jazz FM започва едно от емблематичните предавания в програмата ни „Следобедни импровизации“ с водеща Таня Иванова. Във фокуса му са тричасова селекция с качествена музика, новините от света на джаза, музикални премиери, дълбоки и вълнуващи срещи с музиканти и вдъхновяващи събеседници от различни сфери, както и най-доброто от любимия ни жанр.

Тази година празнуваме 24-я рожден ден на „Следобедни импровизации“ със специално подбрана музика и един подарък от нас – записи от предстоящия нов албум на кубинския пианист Роберто Фонсека и френския виолончелист Венсан Сегал, наречен Nuit Parisienne à la Havane. Слушателите на Jazz FM ще бъдат едни от първите в света, които ще чуят пиеси от албума, тъй като той още не е издаден. Официалната му премиера ще бъде на 30 януари 2026 г. Проектът излиза от каталога на Artwork Records.

Nuit Parisienne à la Havane („Парижка нощ в Хавана“) е дебютът на Роберто Фонсека и Венсан Сегал като дуо. Диалогът между двамата известни музиканти се простира между класическата музика, афро-кубинските влияния и полето на импровизацията. Двамата остават верни на себе си чрез силата на творческата свобода и желанието за изследване на нови музикални посоки и пространства. Албумът е записан спонтанно в рамките на 5 дни и обединява по един много елегантен, гъвкав и авантюристичен начин необятните музикални вселени на Фонсека и Сегал.

Всеки от тях се радва на своя успешен път в музиката. През годините Роберто Фонсека свързваме със световния феномен Buena Vista Social Club, както и със сътрудничества с Хърби Хенкок и Есперанца Спалдинг, а Венсан Сегал е работил с имена като Сезария Евора, Балаке Сисоко, Елвис Костело, Ибархим Маалув и др. Фонсека и Сегал се познават отдавна, но никога не са имали време да се сближат и опознаят по-задълбочено. Преломен момент за техните взаимоотношения се оказва композицията на Фонсека Rumbo a Tí, която им се отдава случай да изсвирят заедно.

„Имам много силно влияние от класическата музика, особено от Бах и Шопен.“ – казва Фонсека и обяснява идеята, която стои зад появата на Nuit Parisienne à la Havane: „Намерението ни беше да създадем звуков свят, в който преобладава страстта и да споделим звучност, която може да е нова за много слушатели, но тя е почит към великите композитори на класическата и универсална музика, но по един оригинален начин.“

Заглавието на албума Nuit Parisienne à la Havane отразява дълбоката връзка на Фонсека с Париж, град, в който би искал да живее, а Сегал описва своята парижка нощ с думите: „тя е съставена от спомени от джаз клубовете, където на 20-годишна възраст слушах в мазетата Ален Жан-Мари, Арт Фармър, Чет Бейкър, Еди Луис... Това е миризмата на кроасани, Сена до Пон Мари с лебеди, спящи като айсберги, виковете на подпийнали нощни птици и след това първата песен на косовете.“



Роберто Фонсека и Венсан Сегал в Париж; фотография: Johann Sauty

Повече за предстоящия албум на Роберто Фонсека и Венсан Сегал Nuit Parisienne à la Havane може да прочетете тук, а на 17 декември музика от проекта ще прозвучи в празничното издание на „Следобедни импровизации“ с водеща Таня Иванова. Предаването се излъчва в ефира на Джаз ФМ вече 24 години всеки делничен ден от 14 до 17 ч.

Основната снимка е направена от Кирил Константинов, а автор на цялостната визия е доц. д-р Георги Павлов, преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА.