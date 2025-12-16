Nuit Parisienne à la Havane на Роберто Фонсека и Венсан Сегал – мелодии, които остават в ума и сърцето

Nuit Parisienne à la Havane („Парижка нощ в Хавана“) е дебютът на Роберто Фонсека и Венсан Сегал като дуо. Диалогът между двамата известни музиканти се простира между класическата музика, афро-кубинските влияния и полето на импровизацията. Двамата остават верни на себе си чрез силата на творческата свобода и порива за изследване на нови музикални посоки и пространства. Албумът е записан спонтанно в рамките на 5 дни и обединява по един много елегантен, гъвкав и авантюристичен начин необятните музикални вселени на Фонсека и Сегал.

Всеки от тях се радва на своя успешен път в музиката. През годините Роберто Фонсека свързваме със световния феномен Buena Vista Social Club, както и със сътрудничества с Хърби Хенкок и Есперанца Спалдинг, а Венсан Сегал е работил с имена като Сезария Евора, Балаке Сисоко, Елвис Костело, Ибархим Маалув и др. Фонсека и Сегал се познават отдавна, но никога не са имали време да се сближат и опознаят по-задълбочено. Преломен момент за техните взаимоотношения се оказва композицията на Фонсека Rumbo a Tí, която им се отдава случай да изсвирят заедно.

„Имам много силно влияние от класическата музика, особено от Бах и Шопен.“ – казва Фонсека и обяснява идеята, която стои зад появата на Nuit Parisienne à la Havane: „Намерението ни беше да създадем звуков свят, в който преобладава страстта и да споделим звучност, която може да е нова за много слушатели, но тя е почит към великите композитори на класическата и универсална музика, но по един оригинален начин.“

Заглавието на албума Nuit Parisienne à la Havane отразява дълбоката връзка на Фонсека с Париж, град, в който би искал да живее, а Сегал описва своята парижка нощ с думите: „тя е съставена от спомени от джаз клубовете, където на 20-годишна възраст слушах в подземията Ален Жан-Мари, Арт Фармър, Чет Бейкър, Еди Луис... Това е миризмата на кроасани, Сена до Пон Мари с лебеди, спящи като айсберги, виковете на подпийнали нощни птици и след това първата песен на косовете.“

Репертоарът в Nuit Parisienne à la Havane включва оригинални произведения на двамата музиканти, като превес имат композициите на Фонсека. „Всички пиеси са ми любими. Всяка разказва история... и всички те са част от живота ми. Можете да усетите много дълбока комуникация и връзка между двата инструмента.“ – казва пианистът, а за своя колега Венсан Сегал твърди: „Преди всичко човешките му качества и доброта са впечатляващи и това е причината музикалната му вселена да е толкова специална. Той има дарбата да се изразява и общува по уникален и майсторски начин чрез своя звуков свят.“

Албумът на дуото ни връща към началото на миналия век, когато испанската класическа музика започва да се смесва с кубинските ритми и това довежда до появата на прочутия по цял свят танц и музикален жанр Danzón (дансон кубано). Въпреки различните препратки в Nuit Parisienne à la Havane звученето не губи връзка със съвременността, а на преден план изпъква духовността, нещо много важно за Фонсека през годините. „Чрез специфична атмосфера и мелодии се опитвам да заведа всеки един слушател на звуково пътешествие. Опитвам се да накарам хората да изпитат дълбоко чувство за духовност, свързано със силното ни желание да композираме мелодии, които остават както в ума, така и в сърцето.“ – разкрива пианистът. А пътешествието в Nuit Parisienne à la Havane е поверено на инструменталното майсторство на Фонсека и Сегал и преминава през богатата звучност от кубински ритми, френски шансон, класическа музика, африкански ритми и източни вдъхновения.

Дата на издаване: 30 януари 2026 г. от Artwork Records