Пиетет към културно-историческото наследство и изкуството: за 20-и юбилеен път в България се провежда Европейска нощ на музеите

Над 50 музея и галерии в София отварят вратите си с вход свободен, а много от тях – със специални събития, в 20-ата Европейска нощ на музеите в София на 18 май. От 18 ч. до полунощ, а на някои места – и от по-рано през деня, можем да разгледаме изложби, да участваме в работилници, да гледаме филми, да слушаме концерти. Организатор е Френският институт в България в партньорство с Министерството на културата и Столична община и с подкрепата на бизнеса. Тази инициатива създава чувство за европейска принадлежност, превърна общуването с културно-историческото наследство и с изкуството в празник и създава пиетет към тях, събира общността. Към Нощта на музеите и галериите през 2024 г. активно се приобщава и втори български град – Варна.

В Париж основен акцент са предстоящите Олимпийски игри, отбеляза в студиото на bTV Radio Блага Делчева от Френския институт в България: „Цяла Франция е притаила дъх в очакване. Много музеи организират изложби, посветени на спорта и на Олимпийските игри. В Лувъра на 24 април се откри изложба за олимпизма от Древна Гърция до ден-днешен.“

На 18 май Френският институт в България дава възможност в последната част на играта Just Dance да танцуваме виртуално в замъка „Версай“ в медиатеката от 16 до 20 ч. От 19 ч. в зала „Славейков“ по случай предстоящите Олимпийски и Параолимпийски игри в Париж ще има прожекции на анимационно кино, посветено на спорта, с късометражните филми „Атлетикус“ и с култовия „Трио Белвил“. През целия месец май в зала „Славейков“ на Френския институт се се показват филми, посветени на спорта и движението.

В Регионален исторически музей – София ще се открие 10-ата изложба с най-новите археологически находки „Археологията на София и Софийско“, а заради юбилея тя ще има и ретроспективна част. Като жест към Нощта на музеите от две години насам събитието се провежда в този специален ден, отбеляза в интервю по bTV Radio пиарът на РИМ – София Ерина Кръстева. Тя съобщи, че в Триъгълната кула на Сердика на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 16 от 12 ч. до 23 ч. можем да видим триизмерна възстановка на обекта, а в изложбената зала там е експонирана фотографска изложба на Ивелина Берова.

В Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ към Софийския исторически музей ще чуем изпълненията на млади таланти, сред които и наградените от Evergreen Fest Sofia – фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни, Детска вокална студия „Сладки пуканки“ към Националния дворец на децата. Това е един от акцентите на четвъртото издание на фестивала „С аромат на роза“, който ще се проведе от 16 ч. до 22 ч. сред останките от римската епоха покрай метростанция „Сердика“. „Програмата е разработена от български и гръцки артисти. Ще бъде изключително атрактивно – всеки интерпретира по различен начин темата за розата.“ – коментира Ерина Кръстева.

На археологическото ниво на храма „Св. София“ от 15 и от 17 ч. ще има безплатни беседи с екскурзовод, а Западната порта на Сердика е петата локация на РИМ – София, която кани посетители в Нощта на музеите и галериите.

На 18 май в столицата ще има редица образователни събития: в Национална галерия от 19 ч. – ателие за деца, последвано от турове в различни изложби; в Национален природонаучен музей – занимания за ученици, научно кафене и среща със света на пчелите през деня; в Националния антропологичен музей – работилница с бусманска керамика и ателие по родословие. Ателиета по керамика за деца и възрастни ще има през целия ден в Работилничка за приложни изкуства край Южния парк.

Снимка: Светослав Николов

Кадър от изложбата на Дечко Узунов в СГХГ

Няколко новооткрити изложби, които специално представихме в програмата на Jazz FM също очакват посетителите си. В Софийската градска художествена галерия можем да проследим живота и творчеството на Дечко Узунов в изчерпателна селекция на негови произведения от всичките му периоди.

Директорът на СГХГ Аделина Филева за изложбата за 125 години от рождението на Дечко Узунов: „Публиката ще може да си създаде свой образ за човека и художника“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Кадър от изложбата на Дечко Узунов в СГХГ. Вляво е последната му творба

В галерия „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ се откри изложба с експонати за модата от 20-те до 40-те години на миналия век.

Снимка: Светослав Николов

Момент от откриването на изложбата в галерия „Архиви“

В галерия „Структура“ ще ни приканят да се обърнем към щастието творбите на Клас Клустербор от изложбата „Слънчеви пейзажи“.

Снимка: Светослав Николов

Авторът при откриването на изложбата в галерия „Структура“

Художникът Феникс Върбанов откри изложба с нови творби в галерия „Аросита“, в които разви своите размисли за структурите в света и структурата на живота. Той за първи път придружи своите платна и графични отпечатъци с поезия.

ИЗВЪН КОСМОСА

Времето минава,

движа се напред бавно

към огледалото

на душата –

в среща с непосилната

лекота

на битието…

Безкрайни варианти

на възможности –

вкусът на времето.

Феникс Върбанов

Снимка: Светослав Николов

Изложбата на Феникс Върбанов в галерия „Аросита“

Днес артистът ще ни посрещне със специален музикален сет с грамофонни плочи след 19 ч. Феникс Върбанов ще гостува на Таня Иванова по Jazz FM в понеделник след 15 ч. А наесен Френският институт ще покани ученика на майка му – китайската принцеса Сун, Ху Хуан Ру по случай предстоящият Sofia Art Fair – изложение за изкуство, което ще се проведе от 3 до 6 октомври в „София тек парк“. „За нас е радост, че България ще се появи и на картата на изложенията за съвременно изкуство в света.“ – отбеляза Блага Делчева.

На „Музикална разходка във времето“ ще ни поведе Надя Тончева в Националния исторически музей от 20 ч. Тя ще пее и ще си акомпанира в изпълнението на популярни вечно зелени песни. „Те са надживели времето и се пеят, независимо от това, че техните първи изпълнители вече не са сред нас. Ще започна с български песни, а след това ще изпълня италианска, френска и латиноамериканска поп музика. Както музеят съхранява артефакти от миналото, които да служат на сегашното и на бъдещите поколения, така и моята програма е с репертоар с най-красивите песни от близкото минало. Целта ми е от една страна да ги припомня, а от друга – младежката аудитория да ги чуе за първи път и съм убедена, че ще ги хареса. Моят концерт е своеобразен музикален музей с песни на всички времена.“ – посочи Надя Тончева в интервю по bTV Radio. Пътешествие във времето, но и пътешествие по целия свят ще бъде тази музикална програма с богат репертоар. „Тези песни са толкова красиви и това, че докосват сърцата и душите на хората означава, че те ще живеят във времето.“ – отбеляза Надя Тончева.

И още музика – в Държавен културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“ – от 19:30 ч. – вокално-клавирни пътешествия из творчеството на Владигеров, Димитър Ненов, Георги Златев – Черкин и западни класици. В Национален музей „Борис Христов“ от 19 ч. ще има музикален маратон с младите таланти на „Нов български университет“.

Гвардейският представителен духов оркестър ще изнесе концерт от 19 до 20 ч. в Националния военноисторически музей, а в неговия филиал във Варна по същото време ще свири Представителният духов оркестър на Военноморските сили. Варна става първият град извън София, който активно се включва в Нощта на музеите и галериите. 16 музея и 16 галерии отварят врати със специални програми, а с музикално събитие на входа на Морската градина ще бъде открит летният туристически сезон. Повече разказа в интервю по Jazz FM заместник-кметът на Варна с ресори образование, култура, младежки дейности и спорт Павел Попов. В началото той открои думите на френския президент Емануел Макрон, който в своя реч постави Варна на първо място сред дестинациите в Европа, които си заслужава да бъдат посетени. „Решихме да открием нашия туристически сезон в деня, в който се провежда тази инициатива, част от културния живот. Това откриване с концерт спектакъл ще е възелът, който ще сплете изявите в музеите и галериите. Това ще е ден, в който ще ни се иска да бъдем на много места едновременно. От 12 ч. на повечето места входът ще е свободен, а след 18 ч. – навсякъде. Повечето музеи и галерии търсят синкретизъм.“ – посочи Павел Попов. Той даде за пример Градската художествена галерия, където музикални изпълнения ще поднесат ученици от НУИ „Добри Христов“. В галерия Le Papillon ще има две литературни четения за представяния на книги. Художественият музей „Георги Велчев“ се включва със самостоятелна изложба на Антония Колева, а в галерия „Арго“ ще видим произведенията на Калоян Илиев – Кокимото. „И двете изложби ще бъдат предчувствие за форума на съвременното изкуство „Буна“, който се открива на 24 май и продължава до 2 юни. Нашата идея е да направим встъпление за много силен музикален сезон.“ – подчерта заместник-кметът на Варна Павел Попов. Той благодари на съорганизаторите – Френския институт в България, фондация за изкуство „Йордан Петков“ и сдружение „Таляна“. Събитията във Варна са публикувани на сайта Varnanight.bg, а печатната програма се разпространява в Информационния център на Варна и участващите музеи и галерии. „Музеите и галериите изграждат инфраструктурата на нашия достъп до културното наследство на града, което често сме склонни да пренебрегваме, затова ни е необходима такава ударна инициатива – за да се обърнат хората към тези основа. Варна винаги е разчитала на културно-историческото си наследство.“ – подчерта Павел Попов и даде за пример намереното тук най-старо обработено злато в света. „Самата идентичност да си варненец преминава през такъв археологически факт. Посетителите ще могат да се запознат със средновековното наследство в парк „Владислав Варненчик“. Нашата политика е да поддържаме жива връзката на варненци с историята и с всичко това, с което основателно се гордеят, редом с актуалните културни събития, на които галериите така добре домакинстват.“ – каза още заместник-кметът по културата на Варна. В програмата на Нощта на музеите и галериите той открои и Пасхалния концерт на Византийски хор в Аладжа манастир. Във Варна ще има множество специални изложби, работилници, адресирани към децата, музика, включително изпълнения на китарно дуо и на солисти от Държавна опера – Варна.

В друго значимо събитие в София в партньорство с Френския институт в галерия „Синтезис“ е представена поредна съвместна изложба The Heavens. „Тя не представя само фотография, а е цялостен проект, който включва журналистическо разследване и инфографики в критичен поглед към офшорните зони.“ – посочи Блага Делчева. На 18 май от 16 ч. тур в изложбата ще направи кураторът Надежда Павлова.

За удобство на посетителите в Нощта на музеите и галериите се въвежда нов елемент с атрактивен характер – ретро автобуси ще свързват обектите в центъра с тези в периферията – Националния политехнически музей на ул. „Опълченска“, музей „Земята и хората“ на бул. „Черни връх“ и Националния исторически музей на „Околовръстен път“. Автобусите „Чавдар 130“, „Икарус“ модели 260 и 280 и Mercedes-Benz O305G ще се движат на 20 минути от 18 до 0:30 ч. Атракционната ретро линия е организирана от Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ съвместно със „Столичен автотранспорт“ ЕАД. За удобство на уастниците в Нощта ще бъде затворен бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и администрацията на президента.