Директорът на СГХГ Аделина Филева за изложбата за 125 години от рождението на Дечко Узунов: „Публиката ще може да си създаде свой образ за човека и художника“

Панорамен поглед към творчеството на Дечко Узунов представя по повод 125 години от неговото рождение Софийската градска художествена галерия. За изложбата, която се открива на 16 май, са събрани негови произведения – от най-ранните до последните му творби, от фондовете на множество галерии в страната, от частни колекции и дори от Народния музей в Белград. Това е третата изложба за годишнината от рождението на художника. Проектът е реализиран от СГХГ съвместно с Художествена галерия – Казанлък и Държавна агенция „Архиви“, подкрепен е от Столична програма „Култура“ и бизнеса и се осъществява с партньорството на редица институции от цялата страна.

Снимка: СГХГ

Портрет (Автопортрет), ок. 1922

маслени бои върху картон, 59 х 47 см

Художествена галерия „Дечко Узунов“, София

„Дечко Узунов е работил много и най-различни неща в своя творчески път – приложно и изящно изкуство, бил е илюстратор, художник, монументалист, правил е проекти за детски играчки. Той не е само живописец – имаме негови графични произведения, невероятни акварели. Много и различни произведения присъстват в неговото богато творчество и затова ги поднасяме под формата на различни изложби.“ – обясни в интервю по Jazz FM директорът на СГХГ Аделина Филева.

Снимка: Художествена галерия – Казанлък

Кадър от разказа за Дечко Узунов в Художествена галерия – Казанлък с негови произведения и документална снимка от откриването на юбилейната изложба за 70-ата му годишнина през 1969 г. в София

Първо в родния му град Казанлък бе представена експозицията „Голямото надлъгване“, разказваща за юбилейното честване на Дечко Узунов през 1969 г. Усмивките от откриването, които се виждат на снимката по-горе, в тоталитарната епоха са помрачени от скандал около откритите от комунистическата власт и откроени в слово лично от първия държавен и партиен ръководител Тодор Живков липса на социална ангажираност и наличието на формализъм изобщо в изобразителното ни изкуство и в частност в творбите на Дечко Узунов. Тогава се прави и неуспешен опит за отстраняването му от поста председател на Съюза на българските художници, от който Узунов се оттегля достойно няколко месеца по-късно.

Експозицията ни запознава с исторически документи и представя и специално създадени за юбилейната изложба произведения. Сред тях е триптих, посветен на българката – нежна и силна. Към художествената галерия в Казанлък работи къща музей „Дечко Узунов“ с постоянната експозиция „Натрупвания“, която бе открита през 2023 г. В този красив град са родени още двама големи наши художници, които също са почетени със специални самостоятелни експозиции, открити или обновени през последните години – Ненко Балкански и Иван Милев. Мащабното честване на тези големи личности става под ръководството на директора на галерията д-р Пламен Петров, започнал професионалния си път като куратор в СГХГ в екипа на Аделина Филева.

Снимка: СГХГ

Проект за стенопис „Възхвала на българската култура“, ок. 1981

темпера върху картон, 73 х 102 см, инв. № 22С, Художествена галерия „Дечко Узунов“, София

Като монументалист Дечко Узунов опознахме във втора изложба в неговото ателие, превърнато в галерия музей – филиал на СГХГ. „Светското монументално изкуство на Дечко Узунов“ го представя със стенописи, витражи и др. Някои от акцентите в неговото творчество в това отношение са оформянето на българския павилион на Международното изложение в Париж (1937 г.) и изрисуването на стъклописа в заседателната зала на Българската народна банка (1939 г.), работата му в колектив в сградата на Софийската опера и балет (1954/5 г.), изписването на Българския културен институт във Варшава (1961 г.), създаването на мозайка в Карлово (ок. 1965 г.). През 70-те и 80-те години Дечко Узунов оставя своя отпечатък като монументалист и в операта в Стара Загора (1971 г.), мавзолея на Георги Димитров (1974/5 г.), Народния театър „Иван Вазов“ в София (1976 г.), резиденция „Бояна“ (1979 г.), хотел „Казанлък“ (1980 г.), Националния дворец на културата (1981 г.) и др. Изложбата в Художествена галерия „Дечко Узунов“ – София приключва на 2 юни.

Снимка: СГХГ

Дечко Узунов пред стенописа „Възхвала на българската култура“, 1981, Национален дворец на културата

Фотоархив на Художествена галерия „Дечко Узунов“, София

В изложбата „Дечко Узунов. Съзидания“, която СГХГ представя от 16 май до 8 септември, са подредени значими негови творби от първите му произведения от 20-те години до последния му акварел малко преди да почине. „Ще протече разказ по хронология. Публиката ще усети неговото майсторство като живописец, проблемите, които го вълнуват, промените в неговото творчество.“ – описа експозицията Аделина Филева.

Снимка: СГХГ

Град Вен Сен на р. Яндзъ (По Ян-це), 1958

маслени бои върху платно 60 х 73 см

Художествена галерия – Казанлък

В рамките на изложбата публиката ще може да се запознае с биографията на Дечко Узунов и да прочете оценки за творчеството му. За вековния юбилей преди 25 години Аделина Филева подготви заедно с проф. Ирина Генова книгата „Дечко Узунов. Памет и забрава“ с информация, документи, снимки и архивни материали. Няколко месеца по-късно бе създаден и кратък филм за художника.

Снимка: СГХГ

Детски портрет (Христо Нейков), 1935

маслени бои върху платно, 110 х 80 см

Частна колекция Боян Радев

Сегашната изложба в СГХГ ще бъде съпътствана от издаването на албум. Публиката ще види филм със седем интервюта с негови ученици, колеги, приятели, съседи. „Публиката ще може да си създаде свой образ за човека и художника Дечко Узунов.“ – подчерта Аделина Филева. По повод 125-ата годишнина на Дечко Узунов Министерствто на транспорта ще валидира марка в инициатива на Софийската градска художествена галерия.

Снимка: СГХГ

Автопортрет, 1983

маслени бои върху платно, 60 х 49,5 см

Национална галерия

С новооткритата изложба за Дечко Узунов СГХГ ще ни посреща на 18 май за Нощта на музеите и галериите при свободен вход от 18 ч. до полунощ. Тогава ще можем да разгледаме и изложбата съвременно изкуство с международно участие „Като шепот (Поетично политическо)“. „Тя има особено интересно послание, всяко произведение е с индивидуален разказ, материалите са интересни, забавни, водят към размисъл. Съвременното изкуство търси активен диалог.“ – посочи директорът на галерията.

А във филиала на СГХГ „Васка Емануилова“ публиката може да разгледа постоянната експозиция с творби на скулпторката и фотографии от различните периоди на работата ѝ. „Отново една среща между творчеството и образа на твореца.“ – описа я Аделина Филева и представи и експонираната там временна изложба на художници от различни поколения „Ре/-Еволюция на жените. Смяна на ролите“ с думите: „Мисля, че всеки, който посети тази изложба, ще остане изненадан от тази среща и смяната на ролята на жената в обществото.“ Отправната точка в нея е промяната на мястото на жената от модел към творец.

Снимка: Посолство на Франция в България

За Аделина Филева изкуството е мисия, а да е директор на СГХГ е кауза. През последните близо 20 години получаваме постоянно доказателства с изнасянето на контакта с изкуството на друго ниво – отвъд презентационното към това, което дълбоко докосва, създава разбиране, обогатява със знание и облагородява с вдъхновение. Само преди месец тя получи престижна френска държавна награда – стана Офицер на Ордена за изкуство и култура. „Тази награда е много задължаваща да държа високо ниво, защото е и висока оценка. Важно е да се огледаме в очите на другите, да усетим какво те са преживели от това, което ние сме създали и направили.“ – изрази благодарността си тя.

Тези нейни думи ни отпращат и към мотото на изложбата за Дечко Узунов с неговото житейско кредо „(…) Това, което си създал, това е твоят живот.“

На основната снимка към публикацията:

Натюрморт (Балчик), 1943

маслени бои върху платно, 60,5 х 49, 5 см

Софийска градска художествена галерия