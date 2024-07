Петър Димитров преди A to JazZ: „Фестивалът се слави като проводник на новото.“

„A to JazZ се слави като проводник на новото, тъй като всички наши артисти, включително и хедлайнерите с много малки изключения, идват за първи път в България.“ – посочва Петър Димитров в ефира на Jazz FM в навечерието на 13-то издание на събитието. A to JazZ ни събира от 4 до 7 юли в Южен парк 2 за нови и трайни емоции, предизвикани от досега до любимата ни музика.

„Всеки един артист от фестивалната програма носи своя уникален отпечатък, заряд и следа, която оставя в музикалната история, независимо дали става дума за дебютиращ български артист, чието бъдеще тепърва предстои или е супер успяла звезда.“ – разкрива още Петър Димитров. Тази година ни предстоят срещи с The McCoy Tyner Legends, които отдават почит на музикалното наследство на гениалния пианист Маккой Тайнър, с френската вокалистка Сирил Емe, както и с MonoNeon, който ще закрие фестивала със завладяващо фънк шоу. Басиста имахме възможност да слушаме на A to JazZ през 2019 г. като член на формацията Ghost-Note. MonoNeon идва по покана на организаторите в последния момент, тъй като предварително обявените Knower отмениха цялото си турне този месец. Причината за това са здравословни проблеми на Луи Кол.

„A to JazZ не е само това, което виждате на поляната. Това е само върхът на айсберга.“ – уточнява създателят и програмен директор на A to JazZ. Фестивалът обединява още шоукейс програма, професионална конференция, детски събития, джем сешъни, нощна сцена, изложба и др. Подробности за A to JazZ 2024 ще откриете тук, а цялото интервю на Таня Иванова с Петър Димитров може да чуете чрез плейъра под основната снимка. По време на гостуването си в ефира на Jazz FM той очерта следните приоритети на фестивала:

„Много сме фокусирани в няколко направления. Те са свързани с културната среда у нас. Първият ни основен фокус винаги е било показването на българските културни продукти и повишаването конкурентноспособността на младите български артисти с оглед на износа на тяхната музика навън, както и интернационализацията на българските фестивали, за да могат да се купуват билети в чужбина и в България да идва фестивална публика. Фокусирани сме и върху екологичната устойчивост. През последните пет години полагаме изключителни усилия за значително намаляване на екологичния отпечатък от A to JazZ. Това е една тема-табу у нас, но времето лети и часовникът тиктака. Припознаването на България като нова и привлекателна културна дестинация за посещение и източник на ново, непознато съдържание за другите фестивални сцени – това е нещо, върху което ние трябва да работим и върху привличането на чуждестранна публика тук. Това е наистина ключово.“