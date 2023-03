Първо софийско издание на Radar Festival с шест изяви на артисти от 4 държави на 25 и 26 март в Sofia Live Club

Първи юбилей празнува този уикенд със специално издание фестивала Radar Festival, организиран от фондация „Сидея“ с председател Светозара Христова и с артистичен директор Димитър Бодуров. На 25 и 26 март в Sofia Live Club ще има шест концерта с участието на артисти от 4 държави, в програмата има премиера, приобщават се и визуалните изкуства. Beyond Music („Отвъд музиката“) е мотото на фестивала, който за 10 години създаде сериозна аудитория и се отрази върху културните процеси у нас. „Нашата основна цел е да внесем свеж полъх и свежи идеи на българската сцена. За 10 години успяхме да представим доста различни – музикално-театрални представления, опера, танци, много джаз и електроника.“ – коментира в студиото ни артистичният директор Димитър Бодуров. Фестивалът представя ултрамодерни проекти, които могат да вдъхнат кураж на артистите в България и да направи публиката част от световни процеси. „Стремели сме се да провокираме артисти и публика. Като тенденция за последните няколко години виждам, че българската сцена доста израсна, музиката се промени. Това ни дава надежда, че направеното от нас има отражение. Българското общество става по-модерно.“

На 25 март програмата започва със солово изпълнение на барабаниста Йенс Дюпе, който свири на барабани и пиано и използва електроника в своята музика. След това Димитър Бодуров и Иван Шопов премиерно ще пресътворят на живо музиката от току-що излезлия си албум Transcednece. Към музиката ще има видеа, които ни пренасят в други светове, изработени от студио „Микронавт“ – Андрей и Венелина Катански.

Transcendence (2023 г.) – в среда на акустика и електроника, на странни звуци, въображението на Димитър Бодуров и Иван Шопов създава техни нови светове. Двамата артисти сътворяват нови пространства, духът пътува свободно под формата на музикални преживявания

Следва изпълнение на българото дуо, което работи в Париж, CHROMATIC COÏNCIDENCES – Стефан Христов a.k.a. Mr. Smiff – звук и Анна Бачева – визуализации в реално време. В началото на програмата на 26 март е Multiverse – английски проект, комбинация между джаз, електроника и импровизации. Следват изпълнения на дуото от Амстердам и София Desperate Daughters с дебютен албум от миналата година, спечелили също тогава конкурса Music Elevator. Климент Дичев, участвал в Radar преди години, ще чуем и видим в аудио-визуален сет, представен с неговия шведски колега Филип Якобсон – Zurdoid.

Билети се продават предварително и онлайн, има и фестивален билет за двете вечери. „Погрижихме се това да е достъпно събитие за всички и да празнуваме заедно нашия първи юбилей!“ – казва Димитър Бодуров. Това издание на фестивала се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. На 3 и 6 август Radar Festival ще ни посрещне в редовното си издание във Варна, като включително ще се представят архивни концерти, а наесен предстои мини издание в Амстердам.