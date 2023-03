Transcendence (2023 г.) – в среда на акустика и електроника, на странни звуци, въображението на Димитър Бодуров и Иван Шопов създава техни нови светове

Transcendence е вторият в планирана поредица от три албума на Димитър Бодуров и Иван Шопов с концепцията за поставяне на акустичната джазова музика в електронна среда. Премиерата му е на 23 март 2023 г. в дигиталните платформи, а за първи път ще бъде представен на живо на 25 март в Sofia Live Club на фестивала Radar, на който Димитър Бодуров е артистичен директор. Тогава музиката ще бъде съпроводена от визуализация, направена от студио „Микронавт“. В „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM Transcendence представят Димитър Бодуров и Иван Шопов.

Димитър Бодуров: Transcendence („Пренасяне“) е заглавието на нашия нов албум. Заинтригува ни личното пътуване. Постфактум решихме да наименуваме пиесите така, че да го символизират – Before Innocence, Beginner’s Mind – във връзка с детството, когато душата и умът са все още чисти и неопетнени, Fear of Knowledge, Acceptance, Endurance и After Adolescence. Това е своеобразен кръг на един човешки живот и пътя на всеки от нас. Като артисти нашата задача е да мечтаем и да създаваме нови пространства, да си измисляме разни неща.

Иван Шопов: Албумът, освен пътуване в абстрактните полета на звука, саунддизайна и джаза, може да ни отведе към вътрешни светове, за които може да не сме предполагали. Пиесите разказват за живота на човека и неговото пребиваване в това материално тяло.

Transcendence е втори албум на Димитър Бодуров с Иван Шопов като творчески тандем, който си дава свободата да изследва на нови светове.

Иван Шопов: Свързва ни любовта към експеримента, към джаза, към електронната музика, към безкрайните импровизации, към това да освободиш духа си да пътува свободно под формата на музикални преживявания. За мен това е свобода.

Димитър Бодуров: Свързва ни желанието ни да отидем отвъд нашите предели и да позволим на въображението си да създаде наши нови светове.

Димитър Бодуров е музикант с джаз образование, Иван Шопов – художник. Двамата добавят различни цветове към музиката.

Иван Шопов: С Димитър се допълваме с това, че всеки от нас обича да измисля нови музикални идеи и посоки. Гледайки на музиката като художник, за мен е много важно да имам професионалист, който работи на друго ниво. Върху абстрактните звукови колажи се появява нещо красиво, акустично, приятно, което също да придобие нови, непознати форми.

Димитър Бодуров: Имаме много интересна колаборация. Този албум бе създаден дистанционно – аз му изпращам идея, той я връща, аз я преправям, той я донаправя. Така музиката порасна в нещо оригинално. Но тя обитава среда на акустика и електроника, на странни звуци, точно като разходка в светове. Много често, когато правим музика с Иван и по други поводи, аз съм с усещането, че той чете мисленето ми, а аз, когато трябва да направя нещо за него, веднага разбирам какво има предвид. Нашият начин на правене на музика е доста ценен и е много приятно да се работи.

Албумът Transcendence е пореден момент от дългогодишно музикално партньорство между Димитър Бодуров и Иван Шопов.

Иван Шопов: Запозна ни нашият общ приятел Теодосий Спасов, когато започнахме да работим по проекта Infusion. В него Димитър се включи с прекрасни пиано партии. Междувременно довършвах албума „Канатица“ с „Авигея“ и поканих Димитър да се включи с импровизирани части в някои композиции. Това отвори вратата към още невероятни музикални пътешествия. Един от акцентите за мен е първият ни албум, който се случи тотално спонтанно в студиото му в Амстердам. Това са такива преживявания за духа, които няма как да бъдат описани. Да четем мислите си е рядко срещано явление и е много, много вдъхновяващо и приятно. Новият ни албум се движи по същата траектория.

Димитър Бодуров: С Иван още работихме по проекта „София 140“ през 2019 г., участвахме в албума Nikobo на брат ми Нейко Бодуров. Миналата година имахме общи участия с Нейко и Теодосий. Нашият съвместен път като дуо започна в Амстердам, когато влязохме в студиото и излязохме в транс след 6 часа. Това произведе първия ни албум Coalescence. През 2020 г. започнахме работа по втория албум Transcendence, който официално ще излезе на 23 март 2023 г. Замислили сме трилогия и в рамките на тази или на другата година да издадем трети албум.

Димитър Бодуров и Иван Шопов формират концепцията на албума Transcendence – акустична импровизационна музика в свободна електронна среда, джаз и електроника в едно.

Димитър Бодуров: Концепцията е базирана отново на нашия начин на работа, който е в основата си импровизация с електронни и с акустични звуци и пространства. Търсихме това място, на което и двамата да сме над себе си. Transcendence може да звучи претенциозно, но „пренасяне“ има различни конотации – веднъж духовно, а в ежедневен вид означава да надхвърлиш себе си. Това състояние търсим в музиката и в този проект. Тези шест пиеси оформиха доста атмосферен и спонтанен албум.

Иван Шопов: С него надграждаме свободата. Направихме го във време, когато всички искаха да получат свобода. Когато чух проекта, който Димитър бе записал в Амстердам, се нахвърлих върху изпратеното и започнах да създавам моята част. Този процес няма как да се случи в друго време – от два отделни свята да се получи чисто нов. Да надграждаш себе си е едно от най-важните неща, които можеш да направиш, докато си на тази земя. Това е дълг на всеки творец – да не стъпва по утъпканите пътеки, а през цялото време да се провокира и да достига до нови висини.

Албумът Transcendence на Димитър Бодуров и Димитър Шопов официално излиза на 23 март 2023 г. и само два дни по-късно – на 25-и, ще бъде за първи път пресъздаден на живо в Sofia Live Club на Radar Festival с артистичен директор Димитър Бодуров. Фестивалът празнува 10-а годишнина и за първи път ще се състои в София. Той се провежда с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Jazz FM е медиен партньор.

Димитър Бодуров: Наистина е интересно как двата албума са създадени по коренно различен начин – единият с двамата в студиото, другият – отделно, но имаше дистанционна интерактивност. Най-голямото предизвикателство за нас остава да изсвирим музиката на живо, което ще стане в първия ден на десетото издание на Radar Festival, на който съм артистичен директор, и който сега за първи път ще се проведе в София – на 25 и на 26 март. Аз използвам техники на семплиране на живо, на създаване на различни текстури от пианото. В студийна среда това е доста лесно, но на живо има повече трудности. Но това прави нашето участие още по-интересно.

Иван Шопов: Искам да поканя всички хора, обичащи експеримента, новите посоки, неочакваното, да се потопят в нашия лайв. На мен лично ми е много интересно, когато музикантите на сцената създават чисто нова музика, дори без да е базирана на предишни основи. Да си свидетел на креативния процес е нещо уникално. Каня всички да се присъединят към нас, за да чуете нашия нов албум и да участвате в създаването на неговата нова версия. Едно от важните неща към нашия лайв ще бъде и визуализацията на живо. Тя е дело на студио „Микронавт“ – Андрей и Венелина Катански. Тяхната основна дейност е да снимат изображения под микроскоп, с които можете да се пренесете в съвсем нови светове. Това ще подкрепи нашия музикален пърформанс, като даде още една нотка абстракция и отнасяне от реалността.

Първо софийско издание на Radar Festival с шест изяви на артисти от 4 държави на 25 и 26 март в Sofia Live Club.

Албумът ще бъде издаден на 23 март през Bandcamp на Ether Audio и Opto Music и ще е наличен на всички основни дигитални платформи. „Потърсете го на вашата любима платформа и станете част от нашето пътуване.“ – ни кани Димитър Бодуров.

Transcendence by Dimitar Bodurov & Ivan Shopov