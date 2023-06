Огнян Видев на премиерата на книгата „Пловдивските Почетни граждани“

Почетният гражданин на Пловдив Огнян Видев присъства на премиерата на книгата „Пловдивските Почетни граждани“ от Димитър Райчев, в която е включен и той като носител на отличието.

Снимка: Светослав Николов

Създадена по инициатива на кмета Здравко Димитров, тя синтезира духа на Пловдив, разказвайки за приноса на носителите на отличието от учредяването му през 1878 г. досега.

Снимка: Светослав Николов

Книгата излиза от издателство „Летера“ със съдействието на Община Пловдив. Премиерата се проведе в залата, в която е провъзгласено Съединението, и започна с музикално изпълнение.

Снимка: Светослав Николов

„Те го заслужават. Това са хора, които са дали на града, които са част от вековната му история. Това е най-малкото, което може да се направи за тях. Те са си в историята, но по този начин идните поколения могат да видят кой е живял преди тях и какво е направил за този град. Пловдив има дух и ще продължава да има. Хубаво е неговите големи личности да бъдат почетени, както е в случая. Аз съм привърженик на идеята приживе да се отдава почит.“ – коментира пред Jazz FM след церемонията кметът Здравко Димитров.

Снимка: Светослав Николов

Другите двама джаз музиканти, обявени за Почетни граждани на Пловдив, са Милчо Левиев, който вече не е сред нас, и основателят на „Бели, зелени и червени“ Веселин Николов, който през по-голямата част от годината живее в чужбина при семейството си и в момента не е в България. Още двама отличени са свързани с джаз музиката – певицата Ирина Чмихова и поетът Иван Теофилов, написал текста към две от песните, изпети от Мими Николова, която също присъства на премиерата.

Снимка: Светослав Николов

Миналия декември Jazz FM адресира до кмета на Община Пловдив Здравко Димитров предложение композиторът, виртуозен китарист и неуморен културен деятел Огнян Видев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“.

Jazz FM предложихме Огнян Видев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“ - Jazz FM

Предложението ни г-н Димитров внесе в Общинския съвет на Пловдив и то бе единодушно гласувано през февруари тази година. Посоченото основание гласи: „За изключителен принос в областта на музиката и културата, заслуги за популяризирането и утвърждаването на националния и международния престиж на град Пловдив.“

Музикалният стожер Огнян Видев стана Почетен гражданин на Пловдив по предложение на Jazz FM - Jazz FM

Огнян Видев се вдъхновява за изкуството от артистичната атмосфера на Пловдив, която го формира, и неизменно твори с родния град в сърцето. Той е на музикалната сцена от 1964 г., а в творческата му биография е участието в Естрадно-джазовия оркестър към Дом на народната армия в Пловдив, оркестър „Дъга“, „Бели, зелени и червени“, Фолк джаз бенд „Пловдив“. Той основава джаз дуо с Йълдъз Ибрахимова, което се превръща в трио с Теодосий Спасов, откривател е на Иво Папазов – Ибряма, когото менажира в ранните му години.

Снимка: Светослав Николов

„Възхищавам му се! Знаете, че джазът в Пловдив се свързва с „Бели, зелени и червени“. Аз тогава бях малък. С Оги се познаваме отдавна. Невероятен човек! Добряк, отличен музикант. Той напълно заслужава отличието – за него гласуваха всички. Да е жив и здрав и още дълги години да ни радва!“ – пожела пред Jazz FM кметът Здравко Димитров. На церемонията присъства и заместник-кметът по културата Пламен Панов, син на отишлия си от нашия свят Дочо Панов. С него Огнян Видев е свързан в дългогодишно приятелство и музикално партньорство.

Снимка: Светослав Николов

Творческата дейност на Огнян Видев в продължение на десетилетия е свързана с любовта му към родния град, формирал го като ярка творческа личност. Признателността си към Пловдив той споделя с целия свят, работейки отговорно и неуморно като композитор, изпълнител, мениджър и организатор на събития в областта на културата. „Много голям музикант, приятел и заслужава почетната титла.“ – коментира пред Jazz FM авторът на книгата Димитър Райчев.

Снимка: Светослав Николов

Приносът на Огнян Видев към развитието на националната култура е огромен, а в основата е връзката му с Пловдив и неговите творчески личности. За духа на своя град пред Jazz FM музикантът казва: „Това е най-вече начин на съществуване и отношение към света. Пловдив има друга атмосфера – във филибелийски дух. Да си филибелия е състояние на духа. Не може да се обясни – или го имаш, или го нямаш. Трябва човек да го почувства и да го изразява.“

Снимка: Светослав Николов

Премиерата на книгата бе съпроводена от много приятни срещи, сред които с колегата на Огнян Видев Димитър Гаджонов (на снимката и с брат си Величко). Тук с тях са авторът и управителят на издателството Цветелина Димитрова.

Снимка: Светослав Николов

Очаква се церемонията по удостояване на Огнян Видев с титлата „Почетен гражданин на град Пловдив“ да се състои на празника на града – 6 септември, отново в залата, в която е провъзгласено Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Снимка: Светослав Николов

Сред експозицията – ландо на първия генерал-губернатор на Източна Румелия Алеко Богориди