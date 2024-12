Нови аранжименти и още песни в програмата Back to the Cinema на Мирослава Кацарова

На 26 декември от 21 ч. в Bee Bop Café в Пловдив и на 28 декември от 20:30 ч. в In the Mood в София ще са премиерите на новата концертна програма на Мирослава Кацарова Back to the Cinema. Тя е продължение на концертен и албумен проект реализиран, на живо през 2014 г. и записан през 2016 г. Той постави по нов начин обичани филмови теми със специални аранжименти, а към инструментални композиции бяха добавени оригинални текстове. В триото бяха Веселин Веселинов – Еко, Христо Йоцов и Мирослав Турийски. „Работата по този проект бе голяма радост и удоволствие. За мен бе предизвикателство да избера инструментални теми от любимите ми филми. Тогава се оказа, че те са почти изцяло европейски. Екстраполирайки темите, осъзнахме, че всяка си има самостоятелна възможност да съществува извън историята във филма и тя самата да се превърне във филм. Голямо вдъхновение бе и албумът на Арън Паркс Invisible Cinema. Дадох си сметка, че музиката съдържа в себе си изключително много образи и те са свързани със света на всеки слушател, както с нашите фантазии, размишления, сънища, така и с подсъзнанието ни.“ – обясни концепцията Мирослава Кацарова в интервю по Jazz FM.

Минали са 10 години от първите срещи с тази музика и сега Мира иска да чуе някои от песните в нова звучност. „От две години съм много привлечена от връзката между джаз триото и струнния квартет. Това ми даде нови посоки. С настъпването на моята лична зрялост, настъпва и желанието ми да звуча по-уравновесено, по-прибрано, по-поетично. Струнният квартет разгръща точно тези нотки в музиката, в избора ми на песни, в посланията ми.“ – споделя тя. В концертите сега тя ще е с хора, с които много обича да работи: автора на новите аранжименти Мирослав Турийски – пиано, Александър Леков – бас, Младен Димитров – барабани, и със струнен квартет Perfect, в който са Ивелина Христова – цигулка, Диляна Давидова – цигулка, Мария Венкова – виола, Антоанина Юрганджиева – виолончело. Именно с този квартет тя реализира програмата Paloma в изминалите месеци и сега работата им продължава с нова музика. Проектът Back to the Cinema е подкрепен от Министерството на културата.

В програмата са част от песните от албума My Cinema, към които са добавени две нови песни от киното – отличената с „Оскар“ The Way We Were от едноименния филм с оригиналното изпълнение на Барбра Страйсенд и Moon River на Хенри Манчини от „Закуска в Тифани“. „Имаме много различна интерпретация от обичайните представи за тези пиеси, решихме да потеглим в друга посока. Любопитен и неочакван е аранжиментът към музиката от „Един мъж и една жена“, в нова версия е любовната тема на Андреа Мориконе от „Ново кино „Парадизо“ с оригинален текст на Елин Рахнев.“ – изрежда Мира част от специалните моменти в програмата.