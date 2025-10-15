Непреднамерен и елегантен диалог между произведенията на Любомил Драганов и Борислав Алексиев в първата им съвместна изложба

Завидна симбиоза и впечатляваща диалогичност между цветове, фрагменти, композиция и форми постигат произведенията на Борислав Алексиев и Любомил Драганов, които двамата художници и преподаватели от НХА показват в първата си съвместна изложба, подредена в пространството на San Stefano Gallery. Любомил Драганов представя широкоформатни акварели, а Борислав Алексиев - пластики от алуминий и бронз. Събитието посреща своята публика до 30 октомври.

Освен с майсторството на двамата художници, техните смели идеи и свободен творчески полет изложбата впечатлява и с начина, по който работите в експозицията кореспондират помежду си. Авторите ни уверяват, че всичко това е плод на случайността и че в цялостното въздействие няма нищо преднамерено. „Абсолютно случайно се е получило. Аз пръв подредих акварелите и си тръгнах. По-късно колегата също си подреди пластиките. Познавам моите работи, познавам и неговите неща, които съм виждал, но бях изключително изненадан от крайния резултат. До такава степен има елементи, които се препокриват, че имам чувство, че той е правил нещо, което аз съм нарисувал, а аз съм нарисувал нещо, което той е направил.“ – разказва Любомил Драганов в ефира на Jazz FM и допълва: „Абсолютно съм убеден, че това ще направи впечатление на всеки, който дойде да разгледа изложбата, като наистина казвам, че този резултат не е търсен от нас двамата като автори. Ние не сме имали никога творчески или подобни разговори. Очевидно мислим в една и съща посока, просто материалът е различен.“

Любомил Драганов е добре познат на аудиторията на Jazz FM със своето майсторство в полето на акварела. Миналата година в нашия ефир подробно разказахме за неговата изложба „Когато сутрин слушам джаз“, обединила импровизацията в джаза и нейната увличаща сила с художествения процес, допринасяйки за по-лесно визуализиране на мисли, идеи и преживявания. „За мен по-скоро водещо е извеждането на идеята и това, че съм открил, че хартията и акварелът са много директни материали, чисти материали. Аз обичам чистите материали, затова и толкова много харесвам акварела.“ – споделя Любомил Драганов.

От своя страна Борислав Алексиев описва работата по своите скулптури така: „Реализирането на една скулптурна идея според мен не е свързано на първо място с познаването на материала. Разбира се, че това е необходимо, но аз не го слагам на първо място. На първо място е идеята и нейното за мен едва ли не математическо-пространствено построяване. И вече оттам нататък създадения във вид на някакъв макет скулптурен обект подсказва към кой материал може да се подходи. В моите неща преобладава металът, защото той дава най-голяма свобода и защото в годините по някакъв начин съм се насочил натам, но аз по принцип работя и с други материали.“

В интервюто си за Jazz FM двамата художници и преподаватели разкриват кои са най-важните послания, които отправят към своите студенти в НХА, послания, които откриваме и в настоящата им изложба. „Аз не съм сигурен чрез моето изкуство какво точно бих искал да видят студентите, но може би голям минус на нашите студенти масово в момента е малкото време, което вкарват в процеса. Тези неща, които правя, изискват изключително много време и отдаване. Ако по някакъв начин успеят да проумеят това, гледайки нещата ми и да си изведат някакви изводи, би било много хубаво.“ – посочва Борислав Алексиев, a Любомил Драганов заключава: „Мога да кажа, че винаги основната ми мисъл, която върви към творчеството, е това какво ще разберат студентите. Посланието е да усетят свободата и удоволствието, забавлението от това, което правят. Свободата на духа е най-важното нещо в едно изкуство. Това се надявам да разберат.“

Интервюто на Таня Иванова с двамата художници може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Изложбата на Борислав Алексиев и Любомил Драганов в столичната San Stefano Gallery (ул. „Сан Стефано“ №22, етаж 2) продължава до 30 октомври.