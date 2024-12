Любомил Драганов с изложба „Когато сутрин слушам джаз“: за човека като творческа личност и за творчеството като чисто огледало

Натрупаните мисли художникът Любомил Драганов с нетърпение става сутрин, за да сподели на бялото платно. „Това е разкошно за мен начало, освобождавам се за останалата част от деня.“ – казва той в интервю по Jazz FM. И сутрин, докато рисува, слуша джаз. Така е озаглавена и изложбата, която той открива днес от 17:30 ч. в галерия BLVD 138 на бул. „Васил Левски“ № 138.

Снимка: Светослав Николов

Джазът отпушва каналите на творческата енергия и дава чистота на изразяването, показва ни в света повече от това, което обичайно виждаме. Картините на Любомил Драганов в изложбата „Когато сутрин слушам джаз“ са чувства и усещания, мозайка от цветове и форми, структури и пластове.

Снимка: Светослав Николов

Разнообразни, динамиката в тях е съчетана със съзерцание, отпускане и успокоение. Любомил Драганов посочва, че слушането на музика и създаването на произведенията е общ процес: „Понякога усещам джаза графично, друг път – като цвят. И това ме повежда. Например, работейки с линията, слушам развитието на музикалната интерпретация.“

Снимка: Светослав Николов

Съчетанието на музика и образ в неговите произведения отвеждат към разбирането за човека като творческа личност.

Снимка: Светослав Николов

„Постоянно рисувам, дори когато не рисувам, визуализирам мисли, които са вървели през целия ден. Музиката или слушането на джаз е като катализатор за тази реализация. Джазът дори понякога решава проблеми, които не съм могъл да реша в мислите си.“ – казва той за процеса, в който в един момент джазът изважда навън преживяното от него по-рано.

Снимка: Светослав Николов

Образите от тази изложба създават по-светъл, ведър и човешки поглед върху живота. Би било толкова прекрасно те да съпътстват ежедневието ни, да ги виждаме в градската среда! Любомил Драганов е доцент по стенопис и живопис в катедра „Стенопис“ на Националната художествена академия.

Снимка: Светослав Николов

Той разказва, че винаги мисли за реализацията на всяка една своя работа в градското пространството върху фасади на сгради. И това се превръща в негова мечта, а, както си обещаваме – и в общ проект.

Снимка: Светослав Николов

Изложбата на Любомил Драганов „Когато сутрин слушам джаз“ в BLVD 138 е съвместен проект с управителя на галерията Пламен Павлов. Двамата връстници са приятели отдавна, учили заедно в Художествената гимназия в София. Откриването тази вечер в 17:30 ч. ще е с джаз, както виждаме от грамофона и плочите до него.

Снимка: Светослав Николов

А в галерията има и витрина с най-ценните неща, с които започва сутринта на художника – четките, белия лист и любимата плоча Kind of Blue на Майлс Дейвис. Питам го какво чува в нея: „Всеки път все повече.“ – отговаря той.

Снимка: Светослав Николов

„Когато сутрин слушам джаз“ на Любомил Драганов ни дава пример за творчеството като възможност да се видим в истинско огледало без изкривявания.

Снимка: Светослав Николов

Поглеждайки към тази изложба в сегашния момент, за себе си казва: „Чувствам се достигнал ниво на спокойствие, в което до голяма степен доставям удоволствие на себе си и се опитвам да доставя това удоволствие на хората, които гледат произведенията.“

Снимка: Светослав Николов

Първи посетител на изложбата в деня преди откриването стана легендарната певица Мими Николова.