На Младежки фестивал „Деца на джаза“ Шумен посреща семейството и ученици на основоположника на съвременната българска перкусионна школа проф. д-р Добри Палиев

Наследниците на основоположника на съвременната българска перкусионна школа проф. д-р Добри Палиев – деца, внуци и правнуци, както и ученици – пристигат в Шумен за честването на големия музикант в третото издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“. Те ще предадат неговия завет на млади последователи – ученици от Шумен, София и други градове от страната – в поредица от лекции, демонстрации, упражнения и концерти. Събитията се провеждат при свободен вход от 24 до 27 септември в Общински младежки дом – Шумен – организатор на фестивала в партньорство с Jazz FM. „Деца на джаза“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и социално отговорния местен бизнес. Генерални спонсори са „Фикосота“, „Глоб строй“ и „Алкомет“, подкрепа оказват още: собственикът и управител на „Примекс“ г-н Георги Крумов, KAI, „Сивен“, както и Салон за красота ZAHIR и Ветеринарна клиника „Д-р Джамбазов“. В Шумен гостите на фестивала ще бъдат топло посрещнати в Семеен хотел „Пролет“, Къща за гости „Кребс“ и хотел „Арима Сити“, ще опитат специалитетите на Пекарна „99“.

Именно в Шумен Добри Палиев като ученик започва да свири на барабани. Наследник на предприемчивия род Милде, той е в града по време на Втората световна война и става съосновател на формацията „Джазът на амбициозните“. В активна преподавателска дейност след това, автор на основните учебни помагала по ударни инструменти, създава съвременната българска перкусионна школа. Той предава своята любов към музиката на дъщерите си Мария и Искра Палиеви, които свирят в създадения от него ансамбъл „Полиритмия“. Те на свой ред въвеждат в изкуството своите наследници. Двете дъщери и тримата живеещи в България внуци на проф. д-р Добри Палиев – Диляна Шопова, Владимир Шопов и Пламен Тодоров – ще пристигнат в Шумен за водене на обучения и участие в концертната програма. Градът ще посрещне и четири правнучки на музиканта от общо шестимата му най-млади наследници – Мила, Мирела, Вивиан и Елина, която е само на няколко месеца.

Други ученици на проф. д-р Добри Палиев ще покажат наученото от него на учебни занимания и концерти. Основен преподавател на фестивала тази година e Христо Йоцов – професор в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той ще се представи със своя проект Yo-Yo Band, а неговия Концерт за барабани ще изпълни Симфониета Шумен под диригентството на Славил Димитров със солист Калоян Методиев от Оркестъра за народна музика на БНР. Стоян Янкулов – Стунджи ще изнесе лекция, ще проведе демонстрация и работилница и ще участва в концерт. В обучението с Мария и Искра Палиеви ще работят Снежина Богданова и Радосвет Кукудов. Малко известен е фактът, че Любомир Денев и Васил Спасов също са започнали заниманията си с музика като перкусионисти при проф. Добри Палиев. На фестивала ще ги чуем като композитори и пианисти. В програмата са и произведения на Румен Бояджиев – баща и син. Още за основателя на съвременната ни перкусионна школа ще научим от документи от семейната колекция, както и от Държавен архив – Шумен, като презентация ще направи началникът на архива д-р Антония Панева. Ще бъдат прожектирани видео разкази на ученици на проф. д-р Добри Палиев.

Традицията фестивалът да представя родени в Шумен или свързани с града музиканти, работещи другаде в страната, тази година ще продължи с концертите на La Migra с барабаниста Валери Ценков на джаз парти и на дуото на Александър Вичев с Аглея Канева, което ще свири пред Младежкия дом. Техен ръководител е друг ученик на проф. д-р Палиев – Пенчо Пенчев. За втора година се провеждат концерти на открито, като другият ще бъде на Art Libitum Ensemble с участието на барабаниста Борис Гюров, а на таланта на обучаващите се на фестивала ще се удивим на хепънинг. В заключителния галаконцерт ще ги чуем в изпълнението на произведения на проф. д-р Добри Палиев, проф. Христо Йоцов, Стоян Янкулов и Румен Бояджиев – син. Това събитие ще има образователен характер и ще ни покаже отблизо пленителния свят на перкусиите.

Синтезът на музиката с други изкуства тази година ще бъде с акцент върху киното. За тяхното единодействие ще говори роденият в Шумен режисьор Анри Кулев. Двамата с Любомир Денев ще разкажат за работата си с оперната прима Христина Ангелакова, чиито детски и младежки години преминават в Шумен. Влизайки в Младежкия дом, ще можем да разгледаме творби на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Сава Доброплодни“ от работилницата „Рисуваме джаз“. Ученици от това училище с профил изкуства, както и от СУ „Панайот Волов“, ще имат специално участие във фестивала.

ОБРЪЩЕНИЕ НА ФАМИЛИЯТА ПАЛИЕВИ

Здравейте, уважаеми шуменци!

От името на целия род Палиеви изказвам сърдечната си благодарност от вниманието, което оказвате на нашия обичан и многоуважаван баща, дядо и прадядо Добри Палиев, започнал като гимназист във вашия град да свири на барабани, което впоследствие определя целия му живот!

Благодарни сме за доверието и подкрепата на Община Шумен, Общински младежки дом – Шумен, радио Jazz FM в лицето на г-н Светослав Николов, Министерството на културата и отговорния шуменски бизнес. Силно се надяваме, че предстоящият фестивал „Деца на джаза“ и предвидените концерти ще оставят у вас незабравим спомен, ще ви заредят с много енергия и светлина и ще разсеят всякакви колебания във възпитанието, възможностите и таланта на българските перкусионисти!

Заедно с ученици от Музикалните училища от София, Пловдив, Варна, Бургас, заедно с деца от музикалните школи от Шумен, заедно с бивши ученици на Добри Палиев (проф. Христо Йоцов, Стоян Янкулов, Любомир Денев, Румен Бояджиев, Радосвет Кукудов, Снежина Богданова, Пенчо Пенчев) ще ви предложим експлозивни концерти. На заключителния ще участват трима от четиримата му внуци, съвместно с ученици, като изпълнят миниатюрата „Торбалан“ – страшилището на неискащите да спят дечица! На сцената ще са основните перкусионни инструменти – тимпани, барабани, маримби, вибрафон, глокеншпил, том – томи, малки барабанчета… И още десетина инструменти – малки, но с много личен чар като флексатон, валдойфел, бинсасара, блокчета, славейчета, кукувици…. Ние се готвим и репетираме усилено от сега, с душа и сърце! За нас ще бъде чест и огромна радост, ако ни удостоите с присъствието си, за да се насладим взаимно на енергията и свободата, която дават ударните инструменти!

Сигурни сме, че татко, дядо и прадядо Добри Палиев, заедно с любящата си съпруга Лиляна – нашата майка, баба и прабаба, ще ни се радват и гордеят с нас от небесните висини!

Заповядайте, поне от любопитство да видите и чуете, истина ли е написаното до тук! Усмивка!

Мария Палиева

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ

Основен преподавател: проф. ХРИСТО ЙОЦОВ от НМА „Проф. Панчо Владигеров“

СРЯДА, 24 СЕПТЕМВРИ, Танцувална зала

16:30 ч. – Опознавателна среща на младите таланти и преподавателите

17:00 ч. – Работилница на режисьора Анри Кулев „Кино и музика в единодействие“



ЧЕТВЪРТЪК, 25 СЕПТЕМВРИ, Танцувална зала

10:00 ч. – 11:00 ч. – Лекция за ударните инструменти, демонстрация на техники, упражнения със Стоян Янкулов – Стунджи.

11:00 ч. – 12:00 ч. – Лекция за ударните инструменти, демонстрация на техники, упражнения с проф. Христо Йоцов.

14:00 ч. – 17:00 ч. – Практически занимания с проф. Христо Йоцов, Мария Палиева, Искра Палиева, Снежина Богданова и Радосвет Кукудов.

ПЕТЪК, 26 СЕПТЕМВРИ, Танцувална зала

10:00 ч. – 12:00 ч. – Лекция за ударните инструменти, демонстрация на техники, упражнения с Мария Палиева, Искра Палиева, Снежина Богданова, Радосвет Кукудов.

14:00 ч. – 17:00 ч. – Подготовка на галаконцерта с проф. Христо Йоцов, Мария Палиева, Искра Палиева, Снежина Богданова, Радосвет Кукудов.

КОНЦЕРТИ И СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

Автор и водещ: Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM

СРЯДА, 24 СЕПТЕМВРИ

18:00 ч. – 18:45 ч. – Ранен концерт на дуо Аглея Канева – Александър Вичев (наследник на шуменски род) от НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив. Пред Младежкия дом

18:50 ч. – 19:00 ч. – Откриване изложба с джаз картини на студенти от Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Сава Доброплодни“.Фоайе на Младежкия дом

19:00 ч. – 21:00 ч. – Официално откриване и изпълнения на учениците на проф. д-р Добри Палиев: Любомир Денев (пиано) и Стоян Янкулов – Стунджи (барабани) с Джанер Каптан (контрабас); Васил Спасов (пиано, наследник на шуменски род) и проф. Христо Йоцов (барабани) с Михаил Иванов (контрабас). Спомени разказват негови възпитаници. Дигитална изложба с материали от личната колекция и от Държавен архив – Шумен. Спомен за Христина Ангелакова с музиката на Любомир Денев и филма на Анри Кулев „Бащата на яйцето“, със специалното участие на Аглея Канева. Представяне на географа от Шумен Васил Маринов – дядо на Васил Спасов. Концертна зала

ЧЕТВЪРТЪК, 25 СЕПТЕМВРИ

12:40 ч. – 13:20 ч. – „Джаз на четвъртия етаж“ в СУ „Сава Доброплодни“ с пианистите Любомир Денев и Васил Спасов.

18:00 ч. – 18:45 ч. – Ранен концерт на Art Libitum Ensemble - София. Пред Младежкия дом

19:00 ч. – 20:00 ч. – Концерт на Симфониета Шумен с произведения на ученици на проф. д-р Добри Палиев. В програмата: Румен Бояджиев – син – „Три миниатюри“ в изпълнението на Будин Карастоянов, Кубрат Атанасов и Петър Богданов (ученици от НМУ „Любомир Пипков“ с преподавател по камерни ансамбли Никола Петров); проф. Христо Йоцов – Концерт за барабани и оркестър, солист: Калоян Методиев (член на Оркестъра за народна музика на БНР), 3. Румен Бояджиев – баща – „Не така“ в аранжимент за струнни, пиано и вокал на Румен Бояджиев – син, със специалното участие на Йоана Янева от Вокално студио „Соло“ с педагог Жарина Танева към Общински младежки дом – Шумен, ученичка в СУ „Сава Доброплодни“, на пианото: Страцимир Павлов. Диригент – Славил Димитров. Концертна зала

20:00 ч. – 21:30 ч. – Джаз парти с La Migra: Валери Ценков (барабани, наследник на шуменски род, с разказ за дейността на фамилията му в подкрепа на джаза в Шумен), Нейко Бодуров (тромпет), Страцимир Павлов (пиано), Джанер Каптан (контрабас). Танцувална зала

ПЕТЪК, 26 СЕПТЕМВРИ

18:00 ч. – 18:45 ч. – Ранен концерт – пърформанс на участващите млади таланти. Пред Младежкия дом

19:00 ч. – 21:00 ч. - Проекта Yo-Yo Band на проф. Христо Йоцов (ударни) с Михаил Йосифов (тромпет) – преподаватели в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, и с участието още на Арнау Гарофе (саксофон), Стив Хамилтън (пиано), Борис Таслев (контрабас). Концертна зала

СЪБОТА, 27 СЕПТЕМВРИ

11:00 ч. – 12:30 ч. – Образователен галаконцерт „Деца на джаза“ с обучавалите се на фестивала и със специалното участие на семейството на проф. д-р Добри Палиев и преподаватели. В програмата: „Картини от България“, „Дяволски танц“ и „Торбалан“ от проф. д-р Добри Палиев, „Магията на ритъма“ от проф. Христо Йоцов, „Шарена сол“ от Стоян Янкулов – Стунджи, „Три миниатюри“ от Румен Бояджиев – син. Финал с участието на публиката. Концертна зала

ВХОД СВОБОДЕН!

При лошо време концертите на открито ще се проведат във фоайето на Младежкия дом.