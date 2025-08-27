С фокус перкусиите и честване на наследника на шуменски род проф. д-р Добри Палиев е третото издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“, организиран от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM

С фокус върху ударните инструменти третото издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен от 24 до 27 септември поставя в центъра личността на основоположника на съвременната българска перкусионна школа проф. д-р Добри Палиев. Наследник на шуменски род, по време на Втората световна война той идва в града на своите корени и с приятели създава триото Джазът на амбициозните. Тогава открива таланта си да свири на барабани. Виден композитор и преподавател, дълбоко уважавана фигура в българския музикален живот, проф. д-р Палиев оставя богато наследство, с което ще запознаем широката публика и в което ще възпитаме млади таланти от цялата страна. Младежки фестивал „Деца на джаза“ се организира от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM и традиционно се подкрепя от Министерството на културата, Община Шумен. С финансовото подпомагане на социално отговорния шуменски бизнес той е широка платформа за новаторство, напредък и възход. Входът за всички събития е свободен, а обучението е безплатно и отворено към дарования от цялата страна.

За тазгодишното издание на „Деца на джаза“ Шумен ще посрещне фамилията на проф. д-р Добри Палиев и видни джаз артисти. Дъщерите на прочутия музикант – Мария Палиева и Искра Палиева ще са активно ангажирани в обучителния процес. Основният преподавател е Христо Йоцов, професор в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, който в концертната програма ще има участие и като композитор, и като изпълнител. В тези роли ще бъде и Стоян Янкулов – Стунджи. В афиша са и двама ученици на проф. д-р Добри Палиев, днес пианисти – Любомир Денев и Васил Спасов. На концерт ще бъде представено творчеството на още двама възпитаници на видния музикант и педагог – Румен Бояджиев – баща и Румен Бояджиев – син. Тази година във фестивала се включва и Симфониета Шумен. В програмата е и името на барабаниста Валери Ценков – наследник на шуменски род.

Обучителният модул се състои от лекции, презентации, демонстрации и работилници, като в него са поканени още двама преподаватели – Снежина Богданова и Радосвет Кукудов. До 7 септември младите таланти в областта на перкусиите могат да подадат заявка за участие с кратка автобиография, мотивация на желанието за включване и линк към видео със свое изпълнение на електронен адрес [email protected].

В досегашните две издания на фестивала фокусите бяха пиано (2023 г.) и вокали (2024 г.), а основни преподаватели, съответно – пианистите Антони Дончев (ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград), Ангел Заберски (Нов български университет – София) и Мирослав Турийски (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив), и вокалистите Вики Алмазиду (Нов български университет – София) и Марина Господинова (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив). Израсналите с „Деца на джаза“ млади артисти жънат многобройни успехи в цялата страна – те спечелиха призови места на Националния конкурс за млади джаз изпълнители и на Националния музикален конкурс „Милчо Левиев“, а като участници в проекти се представят на престижни форуми като Банско джаз фестивал, „Един джаз ден“ в София, „Децата и джаза“ в Плевен и др.

Генерални спонсори са „Глоб строй“, „Фикосота“ и „Алкомет“, като фестивалът се подпомага от все повече успешни бизнеси в Шумен.