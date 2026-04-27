На 30 април светът празнува Международния ден на джаза за петнайсета поредна година

На 30 април за 15-та поредна година ще отбележим Международния ден на джаза, който беше учреден от ООН и ЮНЕСКО през 2011 г. по идея на легендарния пианист, композитор и бендлидер Хърби Ханкок. Празникът обединява хора и общности по целия свят, насърчавайки мира, междукултурния диалог и взаимното разбирателство. Тази година Чикаго беше избран официално за глобален град-домакин на Международния ден на джаза. „Развълнуван съм, че Чикаго, моят роден град, е домакин на Международния ден на джаза през 2026 г. Именно в залата на моята гимназия в Чикаго открих джаза - събитие, което запали страст и отдаденост към тази мощна форма на изкуство. Джазът отвори врати към творчество, себеизразяване и свобода.“ – казва Хърби Ханкок, посланик на добра воля на ЮНЕСКО.

На 30 април в Lyric Opera в Чикаго ще се проведе All-Star Global Concert. В него ще участват артисти като Ди Ди Бриджуотър, Маркъс Милър, Джейкъб Колиър, Грегъри Портър и др. Към тях ще се присъединят музикантите от Чикаго Боби Брум, Ърнест Докинс, Кърт Елинг, Хърби Ханкок, Маркис Хил, Джоел Рос и Джахари Стампли. Концертът ще се излъчва на живо по целия свят в YouTube, както в сайта jazzday.com, във Facebook и други платформи, достигайки до милиони зрители в повече от 190 страни. В България може да се гледа от 3 часа сутринта на 1 май.

Международният ден на джаза през 2026 г. отбелязва и символичното завръщане на честването в САЩ. През 2016 г. празникът беше отбелязан в Белия дом, като домакини тогава бяха президентът Барак Обама и родената в Чикаго първа дама Мишел Обама. След като миналата година домакин на глобалния концерт на звездите беше Абу Даби, сега вниманието на световната джаз общественост се насочва към Чикаго.

Начело на местните програми е Чикагският джаз алианс, обединяващ коалиция от граждански и културни организации, инициирана от големия джаз вокалист Кърт Елинг и ръводена от Тони Карман, основател на EXPO Chicago. Алиансът включва важни организации от региона, работещи в сътрудничество с Джаз института „Хърби Ханкок“. Партньорите осъществяват едномесечна програма за образование и работа с общността, включително майсторски класове, концерти, временни представления, младежки програми и сътрудничество с големи културни, образователни и граждански организации в Чикаго, както и с местни колежи и университети и известни джаз клубове в района, като гарантират, че Международният ден на джаза ще достигне до публиката в отделните квартали на Чикаго.

Международният ден на джаза през 2026 г. ще обхване хиляди събития по цял свят. Артисти, преподаватели и организации от всички краища на земното кълбо ще представят майсторски класове, джем сешъни, панелни дискусии и образователни семинари, подчертавайки трайната роля на джаза като мощна сила за единство, диалог и културен обмен.

По-долу може да прочетете повече за събитията, с които празнуваме Международния ден на джаза в България.

Първо мащабно международно честване в София организират НДК, Jazz FM и Асоциация „Фестивалите в България“ в партньорство с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и с гостоприемството на гранд хотел Astoria. Публиката ще има възможност да чуе на живо най-значимия съвременен алт саксофонист от новото поколение Патрик Бартли, който пристига със своя квартет и с новата си оригинална програма. На 29 април американските артисти ще проведат майсторски клас в Националната музикална академия, а на 30-и ще изнесат концерт в Зала 3 на НДК. Събитието ще бъде последвано от афтърпарти в лоби бара на Гранд хотел „Астория“. То ще бъде водено от Борис Петков (пиано) и Цветомир Радев (кларинет) от първото издание на „Jazz FM за младите“. Тук може да чуете и прочетете интервюто, което Светослав Николов направи с Патрик Бартли преди предстоящия му концерт.

На 30 април кино „Влайкова“ ще бъде домакин на концерт от поредицата Just Jazz Jam с участието на Васил Спасов (пиано), Вилизар Гичев (китара), Веселин Веселинов – Еко (бас) и Теодор Тошков (барабани). Началото е в 20 ч.



Столичният клуб In the Mood отбелязва Международния ден на джаза с музиката на един от най-оригиналните и влиятелни пианисти и композитори в историята на джаз музиката – Телониъс Монк. На сцената ще се качат The Jazz Standards Trio в лицето на Станислав Арабаджиев (пиано), Христо Минчев (контрабас) и Никола Горялов (барабани). Те ще представят селекция от емблематични творби на Монк, интерпретирани с уважение към традицията и с личен почерк – в духа на живия, дишащ джаз. Началото е в 20:30 ч. След концертния сет вечерта ще премине в отворен джем – за музиканти и за всички, които искат да останат още малко в този музикален свят.

В последния ден на месеца на сцената в ОКИ „Средец“ ще се срещнат трима световни музиканти, пресечната точка между които е импровизацията на основата на различни фолклорни (и не само фолклорни) традиции. Alarma Punk Jazz представя: Шинго Масуда, Джей Дишлиев & Изабел Сокол-Оксман. Шинго Масуда е професионален изпълнител на канун (ориенталска цитра) и композитор, роден е в Япония и живее в Берлин. Жаклин Дишлиев (Джей) е съвременен мултиинструменталист, музикант с богат опит на българската сцена повече от десетилетие. Изабел Сокол-Оксман е многостранна музикантка и композиторка, чието творчество се движи плавно между фолклорните традиции, атмосферните импровизации и междукултурното сътрудничество. Тя живее в София и участва в инициативи, които изследват пресечните точки между традиционната музика и съвременните подходи. В програмата на триото са включени форклорни пиеси от Турция, Армения, Гърция, България и Македония, авторски пиеси и фрий импровизация. Началото е в 21:30 ч.

Schroedinger Bar в София празнува Международния ден на джаза с младата формация Kind of Trio, в чиято основа са певицата и тромпетистка Анджели и флейтистът от Пловдив Явор Ангелов. Като свое вдъхновение те посочват Мерилин Монро и Чет Бейкър, както и суинг музиката. В Kind Of Trio ще се изявят още Георги Селенски (китара), Кристиян Петров (бас) и Георги Иванов (барабани). Началото е в 20 ч.

В четвъртък в Димитровград по случай Международния ден на джаза на Централната градска алея концерт ще изнесат: Тодор Бакърджиев (тромпет), Момчил Атанасов (пиано), Християна Вълкова (вокал), Мария Арнаудова (вокал), Димитър Русев (китара), Пламен Солаков (бас) и Иван Тонев (ударни). При дъждовно време концертът ще се проведе в КДК. Началото е в 18:30 ч.

На 30 април кафе „Бордо“ ще бъде домакин на концерт на вокалистката Доротея Люцканова. До нея застават трима изключителни музиканти, които оформят един от най-ярките квартети, звучали на плевенска сцена: Евгений Шишенков (пиано), Самуил Даскалов (контрабас) и Стефан Горанов (барабани). Събитието е част от серията благотворителни концерти на учениците на д-р Доротея Люцканова от НУИ „Панайот Пипков“. Събраните средства ще подпомогнат участието на младите таланти в конкурси, майсторски класове и обучения — инвестиция в бъдещето на плевенската музикална сцена. Началото е в 19:30 ч.

За поредна година Добрич празнува Международния ден на джаза. И тази година общината инициира и подпомага концерт, който ще се състои в Лапидариума. По традиция в празничния концерт участват музиканти, родом от града. Този път състава е по-млад, от когато и да е било. Акцент ще бъде вокалният джаз, като това ще бъде дебют на тази сцена за две млади певици. В програмата ще прозвучат класически джаз образци и съвременни композиции, както и премиера на една авторска тема. Празничният квинтет включва: Мартина Петрова (вокал и пиано), Александра Иванова (вокал), Павел Найденов (пиано), Николай Петров (бас) и Стела Стойкова (барабани). Началото е в 17:30 ч.