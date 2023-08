Музика, с която живееш любовта: нови десет творби на Йосиф Цанков в проекта „Интимно с Йожи“ на внука на композитора Вили Стоянов с аранжименти на Михаил Йосифов

Вили Стоянов продължава своите срещи в музиката с дядо си Йосиф Цанков в нова програма с премиера днес на Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол. Творбите на Патриарха на забавната музика отново са аранжирани от Михаил Йосифов, както бе в първия проект от инициативата „Срещи с деди Йожи“ – „Онзи вятър от първата среща“, от 2020 г. И ако това бе бигбендов албум, сегашният е във формат секстет, в който са още Димитър Льолев, Милен Кукошаров, Даниеле Феббо, Атанас Попов. „Пуснах моята джазова фантазия във всички посоки, за да осъвременим тази красива музика. Старал съм се да не е авангардно и да запазим съдържащия се в нея романтичен ретро дух. Моят инстинкт ми подсказва, че ще стане много приятно.“ – посочва в интервю за Jazz FM Михаил Йосифов, който е музикален директор на тези два проекта. Разговора с него и с внука на композитора – Вили Стоянов, водим през юни в пауза по време на втората репетиция.

„Онзи вятър от първата среща“ стана най-продаваното заглавие в Дюкян „Меломан“ за годината. Продължението е озаглавено „Интимно с Йожи“ и за него Вили Стоянов отбелязва: „Начинът, по който Мишо аранжира музиката, я прави много близка до съвременниците. Когато слушаме старите записи, те навяват чувството за отминали времена и емоции, а Мишо в пълна степен пренася романтиката в днешния ден с много усет, уважение и обич, с вечната си усмивка.“

Самата музика на Йосиф Цанков е изпълнена с жизнерадост и е център – на артистите, които музицират с удоволствие, и на слушателите, чиито сърца се отварят за щастието в любовта. Това е водещо и за Михаил Йосифов в аранжирането: „Йосиф Цанков е бил страхотен бохем. Усещането за безметежен живот е закодирано в музиката му. Тя показва човек, който обича да живее и е живял в обич.“ Той се връща в спомените към момента, когато е влюбен в метъла петокласник, а чучо му Йосиф го приканва да чуе тези песни: „Сега осъзнавам защо така ми е говорил и защо влияе тази музика.“ На песента „Приказка“ леля му пък винаги плаче в изблика на чувствата. „Тази музика влияе на хората емоционално по много силен начин. За мен е удоволствие да работя с такъв материал. Искаме тези мелодии да се чуят отново – те са културното ни наследство, и като джаз музиканти да дадем своя прочит с всички средства, които сме усвоили през годините.“

Така в „Интимно с Йожи“ днес премиерно ще чуем новите аражименти и изпълнения на хитовете „Събота вечер“, „Море на младостта“, „Питай звездите“, „Интимна песен“, „Всичко беше като някога“, две танга – „Концертно танго“ и „Южен ритъм“, чието звучене е запазено близко до оригиналното, както и не толкова популярни песни, но с много красиви мелодии – сред тях – „Зимна песен“ и „Трима“. Тази програма на разнообразието е в различни стилове – класически джаз, фънк, латино, танго, в аранжиментите с обширен поглед върху музиката. „Това е страхотна наслада! Мишо ги е направил така, че на всички да ни е страшно приятно.“ – обрисува удоволствието на музикантите Вили Стоянов. Те с такава лекота вникват в музиката и я интерпретират, че още на втората репетиция имат готовност да я запишат в албум: „Мишо много елегантно е успял да пренесе тази музика по най-чудния начин тук и сега – мъдър, с голяма усмивка и много любов. Затова се чувстваме добре и сме спокойни. Това е нашата музика – както като хора от един общ кръг, така и като национална принадлежност.“

Приносът на композитора задължава продължителите. „Йосиф Цанков е бил една от най-значимите личности в поп музиката десетилетия наред. Негово произведение е било включено в холивудски филм, написал е много оперети, голяма част от които, за съжаление, са изчезнали. Това трябва да съществува, да се чува, да се вижда; хората да го усещат, да се припознават в него и да се гордеят, че като българи имат съгражданин, който е написал такива красиви творби.“ – набляга на важността на начинанието Михаил Йосифов.

Любовта към Йосиф Цанков преминава през времето. Когато Вили свири с Русенския бигбенд „Онзи вятър от първата среща“, пианистът на състава му подарява нотни издания на Йосиф Цанков. Три от четирите пиеси са му непознати. Няколко дни по-късно същото се случи и в Шумен. След открития урок по музика в СУ „Сава Доброплодни“ учителката Цветанка Александрова му подари други четири нотни издания – три от произведенията Вили видя с първи път.

„Срещи с деди Йожи“ за него е съдбовно начинание: „Много съм щастлив, че подхванах тази инициатива. В нея до мен много обично застана група приятели. Четвърта година се ровим в творчеството на дядо ми и произвеждаме много хубави неща. Аз съм безкрайно щастлив от това! Много благодаря на Мишо за топлата, приятелска ръка, с която изписа тези аранжименти. Освен наследството на Деди, другото голямо богатство е, че имам точно тези приятели, че живея този живот с тях, че съм част от тази общност. Това ме кара да се чувствам щастлив и на мястото си. Щастлив съм и че те приеха част от творческия им път да премине с тази музика. Това е голям комплимент за мен!“

Музиката на Йосиф Цанков въплъщава всичко, за което копнее сърцето, устрема към живота, изживяването на щастието на любовта. Тя е и уважението към наследството, част от нашето изграждане. Слушайки я, пресъздадена днес, осъзнаваме колко много тя ни е формирала през годините и е изваяла нашето отношение към живота и към света. След премиерата на „Аполония“ днес „Интимно с Йожи“ слушаме утре в клуб Menthol във Варна. На 1 септември, отново в Menthol, в рамките на фестивала New Music Now (Програмата се осъществява със съдействието на Фонд „Култура“ към Община Варна) ще се състои варненската премиера на албума, записан със секстета от столичния бар „Синтезис“ – SINthesis. В жест към публиката се продават и комбинирани билети за двете събития. SINthesis ще има премиера в София на 12 октомври в Sofia Live Club, а на следващия ден го слушаме в Първо студио на Радио Пловдив. Първото му представяне бе на Младежки арт фестивал SOLINARIA в Созопол през юли.

Вили Стоянов с майсторски клас и премиера на албум на секстета си на фестивала „Солинария“ - Jazz FM

